5 lợi ích không ngờ của nho khô khiến bạn phải tức tốc mua ngay loại thực phẩm này về nhà

Bạn có biết rằng nho khô không chỉ là một món ăn chơi mà nó còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nho khô giàu năng lượng và chứa các thành phần có thể giúp giảm một số bệnh cực kỳ hiệu quả.

1. Cung cấp năng lượng cho cơ thể

Nho khô tổng hợp nhiều chất dinh dưỡng hơn nho thông thường và cũng chưa rất nhiều năng lượng. Nho khô chứa carbohydrate hấp thụ nhanh và 70% fructose nên được khuyên dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Đây cũng là loại thực phẩm tốt cho những người tập luyện thể thao hoặc những người có nhu cầu tăng cân. Ngoài ra, nó cung cấp sắt, đồng và mangan, giúp điều trị bệnh thiếu máu.

2. Tăng cường hệ thống thần kinh

Nho khô chứa một lượng lớn khoáng chất và vitamin nhóm B nên có tác dụng giải mệt mỏi và lão hóa. Vì vậy, nó rất tốt cho những người bị suy nhược cơ thể, căng thẳng và mệt mỏi mãn tính.

Vì nho khô có thể cải thiện chức năng não và ngăn ngừa các vấn đề về trí nhớ nên rất thích hợp cho trẻ em lứa tuổi học sinh và người lớn tuổi. Nó còn là một nguồn cung cấp flavonoid, chất chống oxy hóa và myricetin, có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

3. Giúp điều trị táo bón

Nho khô có chứa axit hữu cơ, fructose và pectin có tác dụng nhuận tràng nhẹ, là sản phẩm lý tưởng để ngăn ngừa táo bón. Đặc biệt, pectin giúp làm sạch ruột, giúp dễ tiêu hóa. Ngoài ra, nó còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư ruột kết.

4. Tốt cho sức khỏe của mắt

Nho khô có chứa chất phytochemical có lợi cho việc bảo vệ sức khỏe mắt. Chất phytophytochemical có thể bảo vệ thị lực khỏi quá trình oxy hóa và lão hóa, cải thiện lưu thông máu và nuôi dưỡng mao mạch.

Vì vậy, nó rất tốt cho những người bị mỏi mắt, tăng nhãn áp, quáng gà hoặc đục thủy tinh thể.

7. Có thể giúp giảm sốt

Nho khô chứa nhiều axit hữu cơ hơn nho thông thường vì vậy nó có thể giúp hạ sốt. Nó cũng có đặc tính kháng sinh, hiệu quả đáng kể trong việc điều trị nhiễm trùng.

Theo Step To Health

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