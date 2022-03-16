Uống nước có cồn mỗi ngày có thể khiến não bị "thu nhỏ". Đây có phải là sự thật?

Theo nghiên cứu, đối với những người không uống rượu, nếu họ bắt đầu tiêu thụ trung bình một ly rượu mỗi ngày thì bộ não sẽ lão hóa tương đương với nửa năm. Trong khi đó, uống bốn ly rượu mỗi ngày sẽ khiến não của một người già đi hơn 10 năm.

Theo nghiên cứu của tạp chí Nature, trung bình, những người ở tuổi 50 uống một lít bia hoặc 175ml rượu mỗi ngày có bộ não già hơn hai tuổi so với những người chỉ uống một nửa cốc bia hoặc rượu. Bộ não của những ai uống hơn 175ml rượu mỗi ngày đã giảm cả chất trắng và chất xám, trông như thể não của họ đã tăng thêm 3,5 tuổi so với độ tuổi thực sự.

Nhà nghiên cứu rượu Emmanuela Gakidou, giáo sư khoa học đo lường sức khỏe tại Đại học Washington, cho biết: “Một vấn đề trong nghiên cứu này là họ chỉ có thông tin về thói quen uống rượu của mọi người trong một năm trước khi chụp ảnh não bộ . Tôi nghĩ đây là một hạn chế lớn của nghiên cứu vì có khả năng mức tiêu thụ rượu tích lũy trong suốt cuộc đời của một người đã ảnh hưởng đến não từ trước, chứ không chỉ là mức độ tiêu thụ ngay trước khi não được chụp. Mối quan hệ giữa rượu và sức khỏe rất phức tạp và sự hiểu biết của chúng ta về vấn đề này vẫn đang cần phát triển theo thời gian. Dựa trên nghiên cứu này, tôi sẽ không thực sự đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào, nhưng tôi muốn nói rằng các tác giả khác có thể nghiên cứu thêm."

Remi Daviet - phó giáo sư tiếp thị tại Trường Kinh doanh Wisconsin thuộc Đại học Wisconsin-Madison đã khẳng định rằng uống càng nhiều đồ uống có cồn càng không tốt cho sức khỏe .

Đồ uống có cồn có mang lại lợi ích?

Các bác sĩ cho rằng một lượng rượu vừa phải có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với tim và não. Tuy nhiên những giả thiết này dần trở thành nghi vấn bởi một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng “không có mức độ tiêu thụ cồn nào là tốt cho sức khỏe”.

Gakidou nói rằng: “Một lượng nhỏ rượu có liên quan đến lợi ích sức khoẻ đối với một số bệnh, chẳng hạn như bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh tiểu đường, nhưng lại có hại cho những người khác, chẳng hạn như tai nạn giao thông đường bộ và ung thư vú”. Bên cạnh đó còn có những trường hợp khác như đột quỵ. Cô nói thêm: "Dựa trên những gì tôi biết vào thời điểm hiện tại thì một lượng nhỏ rượu có lợi hay có hại cho một cá nhân phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của người đó và những rủi ro khác."

Hình ảnh não bộ sau khi dùng đồ uống có cồn

Một báo cáo đã phân tích dữ liệu từ hơn 36.000 người tham gia vào nghiên cứu Biobank của Vương quốc Anh, nơi lưu trữ thông tin chuyên sâu về di truyền và sức khỏe của hơn 500.000 người trưởng thành trung niên.

Những người này cung cấp thông tin về số lượng đồ uống mà họ uống mỗi tuần trong năm trước và đã chụp MRI não. Các nhà nghiên cứu đã so sánh bản quét của họ với hình ảnh của một bộ não lão hóa điển hình và sau đó kiểm soát các biến số như tuổi tác, giới tính, tình trạng hút thuốc, tình trạng kinh tế xã hội, tổ tiên di truyền và kích thước tổng thể của đầu.

Đồng tác giả Gideon Nave, trợ lý giáo sư tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania nói: “Nguồn dữ liệu này như một thấu kính có độ phân giải tốt hơn, từ đó bạn có thể bắt đầu nhìn thấy các mẫu và liên kết mà trước đây bạn không thể nhìn thấy."

Ông nói với CNN rằng đó là lý do tại sao nghiên cứu này có thể tìm thấy một mô hình liên quan rõ ràng hơn giữa việc uống rượu và khối lượng não so với các nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, ông nói thêm, kết quả chỉ là một "sự liên kết", vì nghiên cứu không thể chứng minh nguyên nhân và kết quả của việc đồ uống có cồn gây ảnh hưởng đến kích thước não.

Gakidou cho rằng nghiên cứu cũng để lại một số câu hỏi chưa được trả lời, chẳng hạn như nhận thức của một người có giảm dần theo thời gian sau khi sử dụng đồ uống có cồn hay không. Bà cho rằng có đầy đủ bằng chứng cho thấy chức năng não bộ suy giảm nhanh hơn ở những người không tham gia vào các hoạt động kích thích trí tuệ.

Theo CNN health