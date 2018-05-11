Uống cà phê trước khi ăn sáng: Hàng loạt tác hại đang chờ bạn!

Theo một nghiên của trường Đại học British Columbia (Canada), việc dùng cà phê khi bụng đói vào mỗi sáng có thể gây ra hàng loạt vấn đề cho sức khỏe như làm tăng căng thẳng, hệ tiêu hóa gặp rắc rối...

Cà phê mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Tuy nhiên nếu dùng cà phê trước khi ăn sáng, thức uống này có thể gây ra một số tác hại đáng sợ.

Dùng cà phê khi dạ dày trống rỗng sẽ khiến bạn không còn cảm giác đói từ đó dẫn đến việc bỏ bữa sáng thường xuyên.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, uống cà phê trước khi ăn sáng sẽ làm cơ thể sản xuất nhiều cortisol - một loại hormone gây căng thẳng. Cortisol tăng cao sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, dễ cáu gắt, ảnh hưởng đến sự giao tiếp và các mối quan hệ của bạn.

Bỏ bữa sáng khiến cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng để hoạt động cũng như hạn chế việc sản xuất ra serotonin - một chất dẫn truyền thần kinh giúp bạn cảm thấy hạnh phúc, duy trì sự tỉnh táo và bình tĩnh.

Dùng cà phê khi bụng còn đói vào buổi sáng có thể giảm chất lượng giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Serotonin không chỉ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn mà còn có thể chuyển hóa thành melatonin vào cuối ngày để giúp bạn có một giấc ngủ đạt chất lượng.

Ảnh hưởng đến tiêu hóa

Theo nghiên cứu của Viện Quốc gia về Tiểu đường, Tiêu hóa và Thận (NIDDK - Mỹ), dùng cà phê trước khi ăn sáng sẽ dẫn tới các phản ứng không tốt cho dạ dày. Nguyên nhân vì caffeine trong cà phê sẽ kích thích việc sản xuất axit tại đây. Chính vì thế, dùng cà phê khi bụng đói sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lớp màng trong dạ dày, nếu kéo dài có thể gây ra ung thư.

Khiến tim mạch gặp rắc rối

Theo nghiên cứu, phụ nữ uống nhiều cà phê vào mỗi buổi sáng khi dạ dày rỗng sẽ khiến nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng khoảng 70%.

Uống nhiều cà phê khi chưa ăn sáng làm tăng nguy cơ đau tim ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, thói quen uống hơn 3 ly cà phê/ngày cũng sẽ khiến tim đập nhanh hơn, dễ dẫn đến nguy cơ đau tim thậm chí là đột quỵ vô cùng nguy hiểm.

Thời điểm uống cà phê tốt nhất

Các chuyên gia cho biết, sau khi thức dậy bạn nên bắt đầu ngày mới bằng cách uống một ly nước ấm. Loại thức uống này sẽ đánh thức hệ thống tiêu hóa một cách nhẹ nhàng và giúp cơ thể loại bỏ độc tố tích tụ suốt đêm qua.

Nếu thật sự cần dùng cà phê, bạn nên dùng sau khi đã ăn sáng và thời điểm tốt nhất là từ 10 - 11 giờ 30. Ngoài ra, khoảng thời gian từ 12 - 13 giờ chiều là thời điểm mức cortisol của bạn tăng cao, vì thế nên tránh uống cà phê.

Uống cà phê đúng thời điểm sẽ giúp đảm bảo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo, bạn tuyệt đối không nên uống cà phê trong hoặc ngay sau bữa ăn, bởi các hoạt chất trong thức uống này có thể cản trở sự hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

Biết được những tác hại khi uống cà phê trước khi ăn sáng ở trên, hy vọng các bạn sẽ sớm thay đổi thói quen để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!