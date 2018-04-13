Bị say cà phê, đây là cách chữa nhanh nhất mà bạn nên 'bỏ túi'

Theo thống kê của Đại học Y tế Columbia (Mỹ), cafein được khoảng 90% dân số trên thế giới tiêu thụ dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, cách tiêu thụ được nhiều người sử dụng nhất chính là dùng cà phê.

Cà phê là một thức uống quen thuộc và được nhiều người sử dụng, đặc biệt là dân văn phòng vì chúng làm tăng khả năng tập trung. Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng cách hoặc uống quá nhiều, người dùng rất dễ bị say cà phê với những biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt.

Thành phần chính trong cà phê là cafein. Đây là chất có khả năng làm cho tuyến thượng thận giải phóng epinephrine và norepinephrine. Chúng là những hormone kích thích hoạt động của tế bào, đánh tan cơn buồn ngủ và mệt mỏi. Đồng thời các hoạt động trong cơ thể cũng được tăng tốc, sự tập trung được cải thiện.

Hiện nay, nhiều người đặc biệt là giới văn phòng có thói quen uống từ 2 - 4 ly cà phê/ngày để giúp tinh thần tỉnh táo và tập trung hơn trong công việc. Tuy nhiên, việc dùng nhiều thức uống trong một ngày có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không tốt cho cơ thể mà mọi người thường gọi là say cà phê.

Thế nhưng, nếu lạm dụng cà phê, đặc biệt là vào thời điểm đói sẽ rất dễ gây ra hiện tượng say cà phê. Theo các chuyên gia thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ), việc uống cà phê khi bụng đói sẽ làm tuyến thượng thận tăng sản xuất ra nội tiết tố, kích thích tim đập mạnh, huyết áp tăng cao từ đó làm cơ thể mệt, chân tay run rẩy.

Uống nhiều cà phê khiến cơ thể thêm mệt mỏi, khó chịu ảnh hưởng trực tiếp đến công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cafein còn có tác dụng làm tăng tiết axit dịch vị. Vì vậy nếu uống nhiều cà phê khi bụng đói sẽ gây tổn thương niêm mạc dạ dày, tạo cảm giác cồn cào vô cùng khó chịu.

Nhiều người cho biết, say cà phê còn mệt hơn say rượu bởi cảm giác mệt mỏi kéo dài. Dù sau giấc ngủ sâu, cơ thể vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Chính vì thế, nếu đang trong giờ làm việc mà bạn cảm thấy mệt mỏi vì say cà phê, đây chính là cách chữa trị cần ghi nhớ.

Cách chữa say cà phê cấp tốc

Uống thật nhiều nước

Khi cảm thấy chóng mặt, chân tay bủn rủn... vì dùng nhiều cà phê, bạn hãy uống thật nhiều nước (khoảng 1 lít) trong 10 phút để tạm biệt cơn say cà phê, tốt nhất là dùng nước ấm.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nước sẽ giúp hòa tan lượng cafein trong cơ thể, giúp loại bỏ được cơn say cà phê hiệu quả.

Nạp thêm tinh bột

Người bị say cà phê thường cảm thấy rất nôn nao và không muốn ăn bất cứ thứ gì. Nhưng theo các chuyên gia, việc nạp vào cơ thể một chút tinh bột sẽ cung cấp thêm năng lượng, giúp bạn bớt được cảm giác khó chịu và nôn nao.

Dùng những thức ăn chứa nhiều tinh bột là cách chữa say cà phê hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Một số thức ăn vặt như bánh mì, ngũ cốc, bánh quy... sẽ giúp dân văn phòng vượt qua cơn say cà phê nhanh chóng.

Hít thở giảm căng thẳng

Hãy loại bỏ sự mệt mỏi, bồn chồn và những căng thẳng gây ra bởi cafein bằng cách dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Sử dụng phương pháp thở 4-7-8 sẽ rất hữu ích trong trường hợp này.

Ngồi hít thở và thư giãn là cách đơn giản nhất để chữa say cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

- 4 giây đầu tiên bạn hít một hơi thật sâu bằng mũi.

- 7 giây sau, bạn dùng để giữ hơi thở.

- 8 giây cuối cùng, từ từ thở ra bằng miệng.

Áp dụng cách thở 4 - 7 - 8 và ngồi nghỉ ngơi trong khoảng 10 phút sẽ giúp cơn say cà phê của bạn qua đi nhanh chóng.

Bí quyết dùng cà phê an toàn

- Bạn chỉ nên uống 2 ly cà phê mỗi ngày vào buổi sáng và trưa để giúp cơ thể tỉnh táo. Tránh uống cà phê vào ban đêm, vì chất cafein dễ gây mất ngủ.

- Người có tiền sử bệnh dạ dày, tim mạch, phụ nữ có thai và cho con bú nên hạn chế sử dụng cà phê.

- Không uống cà phê quá đặc và phải ăn trước khi uống để tránh bị say cà phê cũng như gây hại cho dạ dày.

Hy vọng với những cách chữa say cà phê đơn giản ở trên, bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi những triệu chứng khó chịu và vẫn đảm bảo được công việc nhé!