Bất ngờ với những gì nghệ đen đem lại cho sức khỏe, tác dụng thần kỳ chữa ung thư

Sống khỏe 13/04/2018 09:17

Nghệ đen là một loại nghệ quý có nhiều tác dụng trong việc trị bệnh và làm đẹp, bài viết này sẽ bật mí cho bạn những lợi ích tuyệt vời gì từ nghệ đen, cùng theo dõi nhé!

Nghệ đen là một loại thảo dược có ích đối với sức khỏe. Không giống như nghệ vàng với màu vàng tươi và kết cấu xốp mịn thì nghệ đen cứng chắc hơn và có màu đen tím sẫm tùy thuộc vào từng củ mà màu sắc và độ to nhỏ khác nhau.

Nghệ đen có những tác dụng gì đối với sức khỏe? Nghệ đen được trồng nhiều ở Ấn Độ và được người dân ở đây sử dụng như một loại thuốc chữa ho và cảm lạnh. Ngoài ra, với cả bệnh nhân mắc viêm phổi, sốt và hen suyễn, nghệ đen cũng có thể chữa khỏi mà không cần những loại thuốc gì khác. Bởi đặc tính ấm nóng, khi đưa nghệ đen vào cơ thể người, những bệnh gì mang tính lạnh như cảm, đau đầu, lạnh bụng,... đều trị được rất tốt.

Bất ngờ với những gì nghệ đen đem lại cho sức khỏe, tác dụng thần kỳ chữa ung thư - Ảnh 1

Nghệ đen là thần dược đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngoài những công dụng trị bệnh thông thường, nghệ đen còn xuất hiện trong nhiều công thức làm đẹp như đắp mặt, trị mụn. Nghệ đen ngâm rượu uống rất tốt cho cơ thể và làm đẹp cho da, giúp bạn luôn có một làn da mịn màng, hồng hào.

Dưới đây là một số công dụng của nghệ đen trong điều trị bệnh và làm đẹp có thể bạn chưa biết:

Điều trị viêm khớp, thoái hóa khớp

Nghệ đen chứa ibuprofen có khả năng làm giảm đau do viêm xương khớp, giúp khớp giữa các xương mềm và trơn tru hơn.

Nghệ đen chữa viêm loét, đau dạ dày

Trong nhiều loại thuốc chữa viêm loét dạ dày có chứa thành phần từ nghệ đen. Nghệ đen có tác dụng điều trị các vết loét trong dạ dày, cân bằng axit, giảm tải các cơn đau quặn dạ dày.

Bất ngờ với những gì nghệ đen đem lại cho sức khỏe, tác dụng thần kỳ chữa ung thư - Ảnh 2

Nghệ đen chữa đau dạ dày và ngăn ngừa sự phát triển của virus gây ung thư đại tràng - Ảnh: Internet

Điều trị ung thư đại tràng

Ăn nghệ đen với mật ong thường xuyên là một phương pháp rất tốt giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Ngay khi có những dấu hiệu đau dạ dày, bạn cũng nên sử dụng bột nghệ đen cùng với mật ong, pha loãng cùng với 200ml nước ấm rồi uống vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Nghệ đen sẽ bám đều vào dạ dày và chữa trị những vết thương một cách nhanh nhất, đồng thời giúp cơ thể thải độc.

Trị mụn viêm, mụn bọc

Uống nghệ đen mỗi ngày không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp da mà tinh bột nghệ đen còn có thể sử dụng để đắp mặt, điều trị những nốt mụn viêm, mụn bọc và ngăn ngừa mụn lây lan, tái phát. Nghệ đen mang khả năng diệt khuẩn cao, tăng cường sức đề kháng và kháng khuẩn cho da, đồng thời chữa lành những vết sẹo do mụn gây ra, giúp da mịn màng và làm mờ thâm sẹo hiệu quả.

Bất ngờ với những gì nghệ đen đem lại cho sức khỏe, tác dụng thần kỳ chữa ung thư - Ảnh 3

Nghệ đen có tác dụng dưỡng da và trị mụn tuyệt vời - Ảnh: Internet

Nghệ đen có rất nhiều tác dụng có ích đối với cơ thể người. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo bạn không nên ăn nhiều hơn 500mg nghệ đen mỗi ngày vì khi cơ thể nạp quá nhiều nghệ đen, bạn sẽ bị nóng trong và gặp phải một số rắc rối từ tác dụng phụ khác như dị ứng, rối loạn túi mật. Hãy dùng nghệ đen với liều lượng hợp lý và đều đặn để duy trì sức khỏe và vẻ đẹp.

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Từ trước đến giờ, đa số mọi người vẫn chỉ tin dùng nghệ vàng mà quên đi nghệ đen vô cùng bổ dưỡng, thậm chí là không khác gì "thần dược".

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