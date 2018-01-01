Nghệ đen có tác dụng gì đối với làn da mà phụ nữ thi nhau mua về vừa uống vừa đắp mặt

Từ trước đến giờ, đa số mọi người vẫn chỉ tin dùng nghệ vàng mà quên đi nghệ đen vô cùng bổ dưỡng, thậm chí là không khác gì "thần dược".

Ngoài công dụng chữa bệnh, nghệ đen, đặc biệt là bột nghệ đen có rất nhiều tác dụng đối với làn da của phái đẹp, để biết hết những lợi ích ấy là gì, hãy theo dõi bài viết bên dưới. Bột nghệ đen có tác dụng gì với làn da? Ngăn ngừa lão hóa Trong nghệ đen có tinh chất tẩy tế bào chết cực mạnh, từ đó giúp da ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa một cách tối đa. Bên cạnh đó, khi kết hợp với sữa chua theo tỉ lệ 1:1 để làm mặt nạ dưỡng ban đêm, da sẽ trở nên trắng hồng và tươi trẻ. Sử dụng mặt nạ từ bột nghệ đen có thể thay thế được hàng loạt loại mỹ phẩm khác.

Nghệ đen có những tác dụng mà nghệ vàng bình thường không có, đặc biệt là đối với làn da - Ảnh: Internet Trị mụn Giống như nghệ vàng, nghệ đen cũng chứa lượng lớn chất kháng khuẩn, chống viêm giúp điều trị và ngăn ngừa mụn quay trở lại hữu hiệu. Bên cạnh đó, dưỡng chất từ loại củ này giúp các vết sẹo lành nhanh và mờ hẳn đi trong thời gian ngắn. Với tất cả các công dụng trên, bột nghệ đen là “thần dược” trong việc điều trị mụn và thâm mụn. Mặt nạ bột nghệ đen, than hoạt tính và sữa chua có tác dụng không thua kém gì kem trị mụn đắt tiền - Ảnh: Internet Nghệ đen ngâm rượu Để làm tăng hiệu quả làm đẹp và cải thiện sức khỏe, bạn có thể làm nghệ đen ngâm mật ong để ăn hoặc pha nước uống mỗi ngày. Khi kết hợp nghệ đen cùng mật ong sẽ tạo ra hỗn hợp có khả năng nuôi dưỡng làn da khỏe, đẹp không tì vết từ sâu bên trong. Đồng thời tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho hệ tiêu hóa.

Nghệ đen khi kết hợp với mật ong có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa da vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet Nguyên liệu cần có: - Nghệ đen tươi - Mật ong Cách thực hiện: Bước 1: Nghệ rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành lát mỏng, sau đó mang đi phơi ngoài nắng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bước 2: Xếp nghệ đã phơi khô vào lọ thủy tinh, sau đó đổ mật ong vào đến khi ngập thì đậy kín nắp. Đặt lọ thủy tinh nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời khoảng 10 - 20 ngày thì có thể sử dụng. Cách sử dụng: Khi mật ong đã thấm sâu vào nghệ, nghệ chuyển sang màu vàng đậm hoặc nâu (khoảng 15 ngày), bạn ăn mỗi ngày 2 - 3 lát, ngoài ra có thể pha với nước ấm để uống. Ăn mỗi ngày 2 - 3 lát nghệ đen ngâm mật ong chẳng khác gì uống "thần dược" - Ảnh: Internet Ngoài công thức ngâm với mật ong này, bạn có thể trộn bột nghệ đen với mật ong rồi vò thành viên, mang sấy khô và uống mỗi ngày 2 viên. Viên uống nghệ mật ong giúp tạo dựng làn da khỏe đẹp, ngăn ngừa lão hóa da rất hữu hiệu. Đặc biệt, loại viên uống này rất tốt cho bệnh nhân đau dạ dày. Có thể thấy, nghệ đen có những tác dụng không thua kém gì "thần dược", vì vậy, biết cách sử dụng loại củ này, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp, nhan sắc hoàn hảo.

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