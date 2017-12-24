Mặt nạ nghệ trứng gà - 'Thần dược' trị dứt mụn, giúp da bật 3 tông, trắng mịn chỉ sau 7 ngày

Chăm sóc da 24/12/2017 10:15

Mụn là vấn đề khiến chị em phụ nữ trăn trở nhiều nhất. Tuy nhiên, đã đến lúc loại bệnh về da này "chào thua" trước mặt nạ nghệ trứng gà trị mụn dưới đây.

Nếu đang gặp vấn đề về mụn trứng cá, đầu đen, thậm chí là viêm đỏ, bạn hãy tham khảo ngay mặt nạ nghệ trứng này. Công thức này được mệnh danh là "thần dược" trong việc điều trị mụn và nuôi dưỡng làn da.

Mặt nạ nghệ trứng gà có tác dụng gì?

Hợp chất curcumin trong nghệ chính là loại “tiên dược” giúp điều trị mụn một cách nhanh chóng. Hơn thế, vitamin, khoáng chất dồi dào trong loại củ này còn có khả năng chữa lành vết thương, điều trị sẹo thâm, sẹo lồi, sẹo lõm hiệu quả.

Đặc biệt, dưỡng chất từ mặt nạ nghệ dưỡng trắng da rất nhanh. Nếu đang tìm kiếm cách dưỡng trắng da nhanh chóng, loại mặt nạ từ nghệ này chính là phương pháp tuyệt vời nhất.

Trong khi đó, trứng gà là nguồn cung cấp protein có công dụng tái tạo bề mặt da, cung cấp collagen giúp da tươi trẻ, trắng mịn. Ngoài ra, dưỡng chất từ lòng trắng trứng gà còn cấp ẩm giúp da duy trì độ đàn hồi và căng mịn.

Mặt nạ nghệ trứng gà - 'Thần dược' trị dứt mụn, giúp da bật 3 tông, trắng mịn chỉ sau 7 ngày - Ảnh 1
Mặt nạ nghệ trứng gà trị mụn, dưỡng trắng da vô cùng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Công thức mặt nạ nghệ trứng gà

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh tinh bột nghệ

- ½ muỗng canh mật ong

- ½ quả trứng gà

Cách thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Mặt nạ nghệ trứng gà - 'Thần dược' trị dứt mụn, giúp da bật 3 tông, trắng mịn chỉ sau 7 ngày - Ảnh 2
Hợp chất curcumin trong nghệ chính là "thần dược" điều trị mụn - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Pha một chút muối vào bát nước ấm rồi rửa sạch da mặt, dùng bông thấm khô. Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp nghệ, trứng gà và mật ong vừa thực hiện lên. Mát xa nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ từ trán xuống cằm và ngược lại. Nằm thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại với nước mát.

Sau đó, bạn có thể dùng viên đá lạnh để chà nhẹ khắp da mặt để thanh nhiệt, làm dịu và se khít lỗ chân lông trên da. Cuối cùng, hãy thoa lên một ít kem dưỡng để cấp thêm ẩm và bảo vệ da.

Mặt nạ nghệ trứng gà - 'Thần dược' trị dứt mụn, giúp da bật 3 tông, trắng mịn chỉ sau 7 ngày - Ảnh 3
Kiên trì sử dụng mặt nạ nghệ trứng gà này sau 1 tuần, các đốm mụn sẽ được trị dứt - Ảnh: Internet

Lưu ý khi sử dụng mặt nạ nghệ

Vì nghệ có tính nóng nên bạn hãy thử trước với da tay, nếu có kích ứng, nổi mẩn đỏ thì không nên sử dụng mặt nạ nghệ trứng gà này.

Bên cạnh đó, hãy chọn tinh bột nghệ vì dùng bột tươi nghệ xay nhuyễn có thể vẫn còn lẫn tạp chất gây hại da. Bên cạnh đó, bột nghệ tươi có chứa nhựa khiến da nóng rát khi sử dụng.

Mụn hình thành từ vi khuẩn, bụi bẩn tích tụ lâu ngày trong lỗ chân lông, do đó, bạn cần tẩy tế bào chết và làm sạch da thường xuyên, đúng cách.

Đặc biệt, bạn nên áp dụng phương pháp trị mụn từ nghệ này vào buổi tối, tốt nhất là 2 lần mỗi tuần.

Mặt nạ nghệ trứng gà - 'Thần dược' trị dứt mụn, giúp da bật 3 tông, trắng mịn chỉ sau 7 ngày - Ảnh 4
Ngoài công thức từ nghệ trứng gà này, bạn có thể dùng mặt nạ nghệ sữa chua để trị mụn - Ảnh: Internet

Với công thức mặt nạ nghệ trứng gà trên, cách đốm mụn “cứng đầu” sẽ được trị dứt chỉ sau vài lần áp dụng. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nghệ với sữa chua, mặt nạ này vẫn mang lại hiệu quả trị mụn, dưỡng trắng da tương tự.

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