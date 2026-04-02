Chấp nhận lấy chồng nghèo, đêm tân hôn tôi lóa mắt trước vật báu anh lôi ra từ gầm giường cũ kỹ

Tâm sự 02/04/2026 22:30

Trong thời gian quen nhau, Hùng luôn thể hiện mình là người giản dị và không quá điều kiện. Anh vẫn đưa em đi chơi bằng chiếc xe máy cọc cạch, tặng những món quà đơn giản. Vì vậy, em vẫn nghĩ Hùng là người đàn ông không giàu có.

Em sinh ra trong một gia đình cơ bản nhưng rất hạnh phúc. Mặc dù bố mẹ không giàu có nhưng ông bà luôn yêu thương, trân trọng nhau. Bố em là người đàn ông hiền lành, chất phác, cả đời sống vì vợ con. Chính vì vậy khi chọn chồng, em cũng chỉ cần một người biết tu chí làm ăn và có sự cầu tiến.

Hùng là đồng nghiệp ở công ty em. Qua tiếp xúc trong công việc, em nhận thấy anh là người thông minh, bản lĩnh, lại có lòng nhân ái. Ngoài thời gian dành cho công việc và gia đình, anh thường tham gia vào các công tác tình nguyện, bản thân em rất trân trọng điều này.

Trong thời gian quen nhau, Hùng luôn thể hiện mình là người giản dị và không quá điều kiện. Anh vẫn đưa em đi chơi bằng chiếc xe máy cọc cạch, tặng những món quà đơn giản. Vì vậy, em vẫn nghĩ Hùng là người đàn ông không giàu có.

Chấp nhận lấy chồng nghèo, đêm tân hôn tôi lóa mắt trước vật báu anh lôi ra từ gầm giường cũ kỹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của em được tổ chức khá đơn giản. Bố mẹ Hùng đều đã qua đời, vì thế, bọn em không có quá nhiều khách mời. Vào đêm tân hôn, khi em đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng bỗng lôi ra một thứ dưới gầm vàng, và đó là vàng các chị ạ. Anh bảo đã rút tiền về để mua vàng tặng vợ, xem như món quà bù đắp vì không được bố mẹ chồng trao vàng cưới.

Em đếm kỹ, thấy trong đó là 20 cây vàng. Khoảnh khắc ấy em quá bất ngờ, thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Thấy vợ ngạc nhiên, chồng em mới phân trần. Trước đây bố mẹ anh khá giàu có, sau này khi qua đời, ông bà đã để lại một khối tài sản không nhỏ.

Chồng em là người cần kiệm, lại không thích phô trương nên chưa bao giờ khoe mẽ với ai. Tiền bố mẹ để lại, anh mang đi đầu tư, một số gửi tiết kiệm, còn lại thì làm từ thiện. Biết chồng mình tốt đến vậy, em trân trọng tấm lòng của anh vô cùng. Đôi khi chọn chồng cũng cần có sự may mắn, và cho dù không có số vàng trên, em vẫn rất hạnh phúc vì lấy được một người chồng có tâm có đức.

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ, chồng buông lời chê bai và màn "biến mất" bí ẩn cùng bức thư đẫm nước mắt

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ, chồng buông lời chê bai và màn "biến mất" bí ẩn cùng bức thư đẫm nước mắt

Tôi hốt hoảng đi tìm, trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện không may. Nhưng phúc nhà tôi vẫn còn to lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 39 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm