Vợ hiền thục bỗng biến thành "người khác" trên giường khiến tôi hoang mang tột độ

Tâm sự 02/04/2026 21:30

Em ra trường và được bố mẹ sắp xếp cho một chân công chức nhà nước. Công việc không mấy bận rộn nhưng em chăm chỉ với lại bố mẹ cũng có quan hệ nên em tuy còn trẻ cũng đã có một chút địa vị.

Em bên ngoài rất hiền ngoan, kiểu phụ nữ truyền thống, trẻ hơn tôi 5 tuổi. Lúc mới gặp em tôi đã nhận định em chính là người bạn đời của tôi. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vui mừng thế nào khi tôi dẫn về một cô con dâu vừa ngoan vừa hiền lại có lý lịch rất đàng hoàng như vậy.

Em kể với tôi, tôi là mối tình đầu tiên của tôi. Trước đây hồi còn sinh viên em không để ý đến chuyện tình yêu mà chỉ tập trung vào học tập. Bố mẹ em muốn em như thế.

Em ra trường và được bố mẹ sắp xếp cho một chân công chức nhà nước. Công việc không mấy bận rộn nhưng em chăm chỉ với lại bố mẹ cũng có quan hệ nên em tuy còn trẻ cũng đã có một chút địa vị. Ở em hội tụ đầy đủ một người phụ nữ truyền thống mà cả gia đình tôi ao ước. Đặc biệt là cá nhân tôi. Thời trai trẻ cũng không ít mối tình chớp nhoáng. Thú thật là tôi cũng đã có quan hệ với vài ba cô. Bây giờ lại lấy được một người vợ “lần đầu” với mình thì còn diễm phúc nào bằng.

Vợ hiền thục bỗng biến thành 'người khác' trên giường khiến tôi hoang mang tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mong đợi mãi rồi cũng đến ngày. Chúng tôi cưới sau 6 tháng hẹn hò. Đêm tân hôn tôi vô cùng hồi hộp dù đã “chinh chiến” không ít. Tôi thèm khát được khám phá cơ thể trong trắng của em. Tắm rửa xong, vợ tôi xuất hiện trước giường ngủ là một người hoàn toàn khác. Một cô gái vô cùng nóng bỏng với bộ váy ngủ ren đỏ sexy không thể tả. Tôi choáng ngợp không kìm được bản năng của mình đang dâng trào ngùn ngụt liền kéo em xuống giường lăn lộn lên người em, bàn tay điên cuồng lần mò khắp cơ thể em.

Bất ngờ em lật người tôi lại, trườn lên ngực tôi thực và thực hiện màn dạo đầu vô cùng điêu luyện. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn em nhưng không kịp. Sự cuồng nhiệt của em đã khiến đầu óc tôi u mê quên tất cả.Tôi ngây ngất mặc cho em điều khiển cơ thể mình và hưởng thụ niềm khoái cảm đê mê mà chưa bao giờ tôi được nếm trải. 

Sáng, khi tôi đang còn mơ màng trên giường thì em đã dậy từ lúc nào. Sau cuộc giao hoan đêm qua tôi đã thiếp đi mà không kịp nghĩ gì. Nhìn trên giường đã được dọn dẹp ngăn nắp. Bộ váy sexy vợ còn treo trên móc áo tôi chợt nghĩ về những chuyện tối hôm qua. Tôi thật sự hoang mang lắm. Tôi không hoàn toàn nghi ngờ vợ mình đã không còn trinh trắng. Bởi chính bản thân tôi đủ trải nghiệm để nhận ra đêm qua chính là đêm  “đầu tiên” của em. Sự khăng khít của em đã cho tôi biết điều đó. Nhưng em quá giỏi “chuyện ấy” khiến tôi không thể tin được.

Chồng mất vừa tròn 50 ngày, em trai anh đã sang "ngỏ ý" chăm sóc hai mẹ con, nghe lý do xong tôi chỉ muốn gục ngã

Chồng mất vừa tròn 50 ngày, em trai anh đã sang "ngỏ ý" chăm sóc hai mẹ con, nghe lý do xong tôi chỉ muốn gục ngã

Mẹ chồng tôi là người khắt khe, lại có ác cảm với con dâu từ trước nên thường xuyên gây khó dễ. Con dâu vừa về được hai ngày, bà đã đuổi người giúp việc rồi đổ hết mọi công việc lên đầu tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm