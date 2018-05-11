Hiện nay, người ta xem văn hóa cà phê là giao tiếp nên chất lượng cà phê không được mấy chú trọng. Mặc khác, sự phát triển rộng khắp của các quán cà phê, sự thiếu hụt nguồn cung cấp cà phê hạt dẫn tới tình trạng cà phê giả, lâu ngày thành ra thói quen.

Ngày trước, thói quen uống cà phê chưa thật sự phổ biến, không có mấy thanh niên hứng thú mà người sản xuất cà phê không có nhiều. Ngay cả cà phê bình dân cũng rất thơm ngon và không hề mảy may có chuyện cà phê giả, chứa hóa chất.

Đây là cách nhận biết cà phê giả rất dễ dàng. Vì thuộc tính của bột cà phê đó là rất tươi xốp và chứa nhiều khoang khí nên khi pha nước sôi vào phin cà phê nguyên chất, bạn có thể nhận thấy bột phồng lên và sủi mạnh.

Trái lại, nếu bạn thấy bột bẹp xuống, bốc mùi thơm lan tỏa thì chắc chắn đó là cà phê pha tạp hay bột đậu nành.

2. Nhìn màu sắc cà phê

Khi pha cà phê nguyên chất, bạn sẽ thấy nước cà phê trong, có màu cánh gián chứ không phải màu đen, nước đục. Đây là cách nhận biết cà phê sạch đầu tiên.

Cà phê nguyên chất có màu cánh gián còn cà phê giả có màu đen sậm -Ảnh: Internet

Màu sắc đen sậm của cà phê có thể do có chứa phẩm nhuộm phân tán được dùng trong nhuộm vải sợi. Thậm chí có thể đó là cà phê trộn pin, thủ pháp độc ác cực kỳ gây độc hại cho sức khỏe. Ngay cả hương cà phê cũng là của phẩm nhuộm phân tán rất độc.

Khi bạn uống cà phê ở các quán lề đường thì nên cẩn thận vì họ rất hay chơi “bài” này.

Nếu bạn uống tách cà phê mà thấy nó được đánh cho dậy bọt thì đó là dấu hiệu cà phê có pha hương cà phê. Cũng có thể là chứa chất tạo bọt Sodium lauryl sulfat rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Cà phê thật chỉ có chút bọt trên bề mặt -Ảnh: Internet

Mẹo hay dành cho bạn: Khi gọi một ly cafe ngoài quán, nên gọi cafe riêng và đường, sữa riêng để có thể nhìn màu cafe.

3. Vị cà phê

Cách nhận biết cà phê pha đậu nành, bắp rang đơn giản đó là khi pha phin cà phê, dù không bỏ đường mà vẫn nhấm thấy vị ngọt. Thực chất đó là vị caramel. Mà có caramel thì đó chỉ có thể là pha đậu nành hoặc bắp rang.

Cà phê pha đậu nành, bắp rang có vị ngọt ngay cả khi không bỏ thêm đường -Ảnh: Internet

“Cà phê pha bắp rang” không có mùi vị tuyệt diệu bằng cà phê nguyên chất nhưng lại đáp ứng được “gu" thích cà phê đặc sánh của giới trẻ. Tuy không được ngon như cà phê nguyên chất nhưng loại cà phê này uống cũng được và không độc hại. Thực tế, nhiều thương hiệu cà phê cũng có pha bắp rang, tỷ lệ pha khoảng 10%.

Điều đáng nói là, để tăng thêm mùi cho giống với cà phê thật, giới kinh doanh cà phê đã nghĩ ra cách dùng tinh dầu cho mùi hương cà phê. Họ còn nhẫn tâm dùng chiêu bài rang bắp/đậu nành đến cháy đen và thêm nhiều phụ gia độc hại vào cho giống cà phê để tăng lợi nhuận.

4. Mùi cà phê

Hạt cà phê có thể bị tẩm hóa chất trước khi xay thành bột. Cách nhận biết cà phê nguyên chất đó là khi vừa pha xong sẽ có mùi khá ngọt của caramen. Sau đó mất dần sau khoảng 6 phút. Nếu bạn ngửi thấy mùi cà phê quá đậm, khét lẹt thì có thể đó là cà phê đã được chế thêm hương liệu, pha bột.

Mùi cà phê thật không quá đậm, mất dần sau vài phút -Ảnh: Internet

Trên đây là những kiến thức hữu ích về cách nhận biết cà phê nguyên chất giúp bạn có thể bảo vệ an toàn sức khỏe của mình. Hi vọng sau những chia sẻ này bạn sẽ dễ dàng chọn mua đúng cà phê rang nguyên chất, mộc mạc, không pha và có thể thưởng thức được hương vị tinh thuần của cà phê.