Cà phê tẩm nhuộm pin: Chuyên gia cảnh báo những tác hại đáng sợ khi sử dụng

Chuyên gia nói gì 17/04/2018 16:48

Sáng 17/4, một cơ sở chế biến cà phê tại tỉnh Đắk Nông đã bị phát hiện sản xuất cà phê tẩm nhuộm pin độc hại. Người tiêu dùng đang rất lo ngại không biết loại cà phê này sẽ gây những ảnh hưởng gì cho sức khỏe.

Cà phê là thức uống quen thuộc được nhiều người Việt yêu thích và ưa chuộng. Chính vì để đáp ứng nhu cầu của thị trường mà nhiều loại cà phê kém chất lượng, pha trộn tạp chất xuất hiện ngày càng nhiều.

Lợi dụng cơ hội này, một số cơ sở chế biến nhỏ lẻ đã sản xuất bột cà phê kém chất lượng, pha lẫn tạp chất, thậm chí tẩm nhuộm bằng pin độc hại chỉ vì lợi ích trước mắt.

Sáng 17/4, Cảnh sát Môi trường (PC49 - Công an tỉnh Đắk Nông) phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt quả tang cơ sở chế biến cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) sản xuất cà phê bằng cách trộn với bột màu đen trong lõi pin.

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Một lượng lớn chất độc hại từ các cục pin dùng để nhuộm cà phê - Ảnh: Người Lao Động

Nguy hại khi sử dụng cà phê tẩm nhuộm bằng pin độc hại

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội), pin không được phép dùng trong sản xuất và chế biến thực phẩm bởi nó chứa rất nhiều hóa chất độc hại, đặc biệt là các kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadmium…

Lượng bột mangan dioxit trong lõi pin là chất tạo ra màu đen nên đã được dùng để tẩm nhuộm cà phê. Trong quá trinh pha chế, chất này sẽ hòa tan trong nước và khi đi vào cơ thể có thể gây ngộ độc, rất nguy hiểm.

Cà phê tẩm nhuộm pin: Chuyên gia cảnh báo những tác hại đáng sợ khi sử dụng - Ảnh 2
Pin được đập nát dùng để nhuộm cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, chị Lương Ánh Hồng - Kỹ sư hóa thực phẩm tại TP.HCM cho biết: “Khi uống cà phê có chứa lượng mangan dioxit vượt quá nồng độ cho phép thì có thể dẫn đến hội chứng manganism – một hội chứng tương tự như bệnh Pakinson”.

Bên cạnh đó, chị Lương Ánh Hồng còn chia sẻ thêm: “Theo WHO nồng độ tiêu chuẩn tối đa cho phép của Mn trong nước là 0,4mg/l. Ở Việt Nam theo QCVN 01: 2009/BYT thì nồng độ tiêu chuẩn tối đa cho phép của Mn trong nước là 0,3mg/l. Chất này có thể ảnh hưởng mạnh đến hệ thần kinh, dẫn đến các bệnh liên quan như suy giảm trí nhớ, giảm khả năng vận động tay chân...”.

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Sử dụng cà phê tẩm nhuộm pin rất có hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Về lâu dài, hàm lượng mangan tích tụ trong cơ thể sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh và làm suy giảm chức năng của các cơ quan nội tạng khác như phổi, thận và tim.

Bên cạnh đó, hàm lượng chì có trong pin còn có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc mạn tính. Nếu cơ thể tích tụ lượng chì quá cao sẽ khiến gan, thận, não, tủy xương bị tổn thương nghiêm trọng.

Để tránh mua nhầm cà phê kém chất lượng, tẩm nhuộm hóa chất độc hại, bạn nên lựa chọn sản phẩm từ những cửa hàng uy tín hoặc những thương hiệu lớn trên thị trường để sử dụng. 

Cách phân biệt cà phê thật cực đơn giản, không còn nỗi lo mua nhầm hàng kém chất lượng tẩm nhuộm pin độc hại

Cách phân biệt cà phê thật cực đơn giản, không còn nỗi lo mua nhầm hàng kém chất lượng tẩm nhuộm pin độc hại

Cà phê là thức uống quen thuộc được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng, làm cách nào để phân biệt cà phê thật với những loại đã trộn nhiều tạp chất hoặc tẩm nhuộm hóa chất độc hại thì không phải ai cũng biết.

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