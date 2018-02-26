Không còn lo mua nhầm hàng giả nhờ 8 cách nhận biết mật ong rừng nguyên chất cực đơn giản này

Chọn thực phẩm 26/02/2018 17:29

Mật ong vốn được xem là "thần dược" làm đẹp của chị em phụ nữ và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, làm thế nào để nhận biết mật ong rừng nguyên chất thì không phải ai cũng biết.

Mật ong có tác dụng làm đẹp, giảm cân, phòng và chữa nhiều loại bệnh nên được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà mật ong được làm giả khá nhiều.

Để tránh mua nhầm hàng kém chất lượng, dưới đây là những cách đơn giản giúp bạn nhận biết mật ong rừng nguyên chất tại nhà:

Cách nhận biết mật ong rừng nguyên chất

Thử bằng nước lọc

Bạn cho một thìa cà phê mật ong vào cốc nước lọc, sau đó khuấy nhẹ. Trong trường hợp mật ong khó tan, dính chặt vào thìa thì chứng tỏ đây là mật ong rừng nguyên chất. Ngược lại, mật ong giả sẽ tan nhanh chóng khi khuấy trong nước.

Không còn lo mua nhầm hàng giả nhờ 8 cách nhận biết mật ong rừng nguyên chất cực đơn giản này - Ảnh 1

Đây là cách thử mật ong nguyên chất khá đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay - Ảnh: Internet

Dùng sợi thép

Đổ một chút mật ong ra ly, dùng sợi thép đã hơ nóng đỏ cho vào ly mật ong. Trong trường hợp mật ong sủi bọt là mật ong giả, kém chất lượng và được trộn nhiều nước.

Thử bằng khăn giấy

Để nhận biết mật ong có nguyên chất hay không, bạn hãy nhỏ một chút mật ong lên khăn giấy. Mật ong giả sẽ thấm vào giấy nhanh chóng, còn mật ong thật sẽ không thấm.

Không còn lo mua nhầm hàng giả nhờ 8 cách nhận biết mật ong rừng nguyên chất cực đơn giản này - Ảnh 2
Mật ong thật (trái) sẽ không thấm qua giấy - Ảnh: Internet

Dùng que tre

Bạn chắt một chút mật ong ra ly nhỏ, dùng que tre sạch khuấy đều, nếu mật ong có trộn lẫn các chất khác thì sẽ xuất hiện những vệt màu đục, còn mật ong nguyên chất thì không có hiện tượng này.

Dùng sợi bấc của nến

Bạn có thể dùng sợi bấc của nến để thử chất lượng mật ong. Cách làm rất đơn giản, bạn lấy sợi bấc nhúng vào mật ong trước khi đốt. Nếu sợi bấc không cháy thì là mật ong thật và ngược lại.

Bạn cũng có thể dùng sợi vải cotton để thay thế nếu không có sợi bấc của nến.

Không còn lo mua nhầm hàng giả nhờ 8 cách nhận biết mật ong rừng nguyên chất cực đơn giản này - Ảnh 3
Dùng sợi bấc của nến để nhận biết mật ong rừng nguyên chất - Ảnh: Internet

Cho mật ong vào tủ lạnh

Chắt mật ong ra một chai nhỏ hoặc cho vào túi ni lông nhỏ rồi để vào ngăn đá tủ lạnh trong 24 tiếng. Nếu mật ong đông đặc cả chai thì chứng tỏ mật ong được làm hoàn toàn bằng nước đường. Trong trường hợp mật ong pha nước đường thì sẽ đông đặc nửa chai và đây không phải là mật ong nguyên chất.

Dùng hành tươi

Đây chính là cách thử mật ong được rất nhiều người áp dụng. Bạn chỉ cần lấy một cọng hành tươi nhúng vào mật ong. Nếu cọng hành héo thì chứng tỏ đây là mật ong rừng nguyên chất.

Không còn lo mua nhầm hàng giả nhờ 8 cách nhận biết mật ong rừng nguyên chất cực đơn giản này - Ảnh 4
Mật ong nguyên chất sẽ làm cọng hành héo đi - Ảnh: Internet

Sử dụng lòng đỏ trứng gà

Dùng 1 quả trứng gà, tách lấy phần lòng đỏ cho ra bát. Sau đó từ từ đổ mật ong lên bề mặt lòng đỏ trứng gà sao cho mật ong phủ kín hết bề mặt lòng đỏ trứng là được. Nếu mật ong bạn mua là nguyên chất thì lòng đỏ trứng sẽ dần dần bị đổi màu và cô đặc sau khoảng 6-8 tiếng.

Trên đây là những cách giúp nhận biết mật ong rừng nguyên chất cực đơn giản, bạn nên “bỏ túi” để áp dụng khi cần nhé!

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