Cách phân biệt táo Trung Quốc ngâm hóa chất bảo quản: Hãy đổ nước nóng lên vỏ và quan sát

Theo nhiều nghiên cứu, thường xuyên ăn một quả táo mỗi ngày có thể giảm tới 35% nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ.

Nhờ hàm lượng cao chất chống oxy hóa cùng nhiều vitamin cần thiết cho sức khỏe , táo là một trong những loại quả được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn hàng ngày.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại táo bị phủ sáp hoặc một số loại thuốc bảo quản được bày bán. Trên thực tế, vỏ ngoài của táo cũng có một lớp sáp bảo vệ tự nhiên. Nhưng để giữ táo tươi lâu hơn, một số người đã phủ thêm một lớp sáp bảo vệ.

Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách lựa chọn có thể mua nhầm táo Trung Quốc ngâm hóa chất bảo quản độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe về lâu dài.

Một số loại sáp an toàn cho sức khỏe được làm từ nguyên liệu tự nhiên như sáp ong, sáp carnauba, axit béo…. nhưng giá thành lại rất đắt. Chính vì vậy, nhiều tiểu thương đã sử dụng các loại sáp phủ độc hại như thuốc diệt nấm, chất bảo quản, thuốc nhuộm nhân tạo để trái cây trông bắt mắt và có thể giữ được lâu.

Khi cơ thể ăn những loại táo có phủ sáp hoặc ngâm hóa chất sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như suy giảm trí nhớ, làm giảm hệ miễn dịch, gây ra những vấn đề về hô hấp, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng…

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kiểm tra xem táo có bị ngâm hóa chất hay phủ sáp hay không bằng cách dùng nước nóng đổ lên phần vỏ và xem phản ứng trên lớp vỏ này.

Đổ nước nóng lên vỏ ngoài của quả táo, lớp sáp sẽ dần hiện ra - Ảnh: Internet

Bạn cho táo ra tô rồi từ từ đổ nước sôi lên toàn bộ mặt ngoài. Chờ đợi khoảng vài phút, nếu có một lớp trắng mỏng xuất hiện trên vỏ táo thì tức là nó đã được phủ một lớp sáp bên ngoài.

Cách tẩy sạch lớp sáp trên quả táo

Để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình, trước khi ăn táo, bạn nên thực hiện các bước dưới đây để loại bỏ sáp và các chất độc hại có trong loại trái cây này:

Cho táo vào tô lớn, sau đó hòa tan hỗn hợp gồm 1 thìa cà phê baking soda, 1 thìa canh nước cốt chanh và 1 chút nước ấm rồi đổ từ từ lên từng quả táo. Nhẹ nhàng lăn đều táo trong hỗn hợp này, sau đó dùng bàn chải đánh răng mềm chà nhẹ nhàng bên ngoài vỏ táo để lấy đi hết lớp sáp bảo quản có trên vỏ.

Dùng bàn chải để tẩy sạch lớp sáp - Ảnh: Internet

Sau khi loại bỏ hết phần sáp, rửa sạch lại với nước muối pha loãng trước khi ăn (không nên gọt bỏ vỏ táo vì đa phần những dưỡng chất quý giá đều nằm ở vỏ).

Trên đây là cách phân biệt táo Trung Quốc phủ sáp, ngâm hóa chất bảo quản độc hại và cách loại bỏ chất độc, bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.