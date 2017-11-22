Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu bạn không biết cách lựa chọn và sử dụng đúng cách.

Măng khô có nhiều loại như măng trúc, măng nứa, măng vầu… thường được bày bán quanh năm. Măng khô có hương vị đặc trưng riêng và là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết.

Một số loại măng khô trên thị trường được sấy bằng lưu huỳnh để măng có màu vàng bắt mắt và không bị mốc. Những loại măng này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thường xuyên sử dụng măng khô chứa lưu huỳnh có thể ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, chức năng sinh sản, tổn thương thần kinh, giảm thị lực, hệ miễn dịch…

Chính vì vậy, bạn cần lựa chọn và chế biến măng khô đúng cách để loại bỏ các chất gây hại.

Cách lựa chọn măng đảm bảo an toàn

Tránh mua măng có màu vàng bóng loáng hoặc quá xỉn màu, ngửi thấy mùi lạ hoặc hơi hắc, bề mặt xuất hiện các vết lốm đốm, măng cầm có cảm giác mềm.

Nên lựa chọn măng khô được bảo quản trong túi nilon có nhãn mác, địa chỉ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tránh mua nhầm phải măng khô chứa lưu huỳnh.

Nếu mua măng ngoài chợ, bạn nên chọn những cửa hàng uy tín. Măng khô ngon và đảm bảo an toàn là măng có màu vàng nhạt, còn lưu giữ mùi hương đặc trưng, bề mặt rộng dày, sờ vào không có cảm giác ẩm tay, có thể bẻ gãy được.

Cách loại bỏ độc tố trong măng

Để loại bỏ hết chất bẩn và bụi bám trên măng, bạn nên rửa thật sạch rồi ngâm trong khoảng 5 – 6 giờ, cách này còn giúp măng mềm hơn. Trong quá trình ngâm, bạn nên thường xuyên thay nước để giúp lọc sạch vị đắng còn lại trong măng.

Sau khi ngâm, vớt măng ra rổ để ráo nước rồi tiếp tục đun sôi ít nhất khoảng 1 giờ với lửa vừa để loại bỏ hết những độc tố. Sau đó, gạn hết phần nước đã đun rồi cho thêm nước mới vào, tiếp tục đun trong khoảng một giờ để măng mềm đều. Trong quá trình đun, bạn nên thường xuyên thêm nước để măng luôn ngập nước.

Khi măng đã chín mềm, vớt măng ra để ráo nước rồi xé thành sợi, rửa sạch với nước thêm một lần nữa là được. Giờ thì bạn có thể yên tâm sử dụng măng khô mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe rồi!