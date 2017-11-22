Đây là nguyên nhân vì sao dù đắt hay rẻ bạn cũng nên mua thịt lươn về ăn

Chính vì vậy, thịt lươn được rất nhiều người lựa chọn để bổ sung vào thực đơn hàng ngày, phù hợp cho cả người bệnh, người già và trẻ nhỏ.

Thịt lươn chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, sắt, natri, kali, các loại vitamin A, B1, B6… Cứ 100g thịt lươn sẽ cung cấp khoảng 12,7g protein cùng 25,6g chất béo và 285 calo cho cơ thể. So với các loại hải sản như hến, tôm đồng, cua đồng, đây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Theo Đông y, thịt lươn có tác dụng bồi bổ khí huyết, tiêu trừ phong thấp, thường được dùng để chữa bệnh suy dinh dưỡng, đau nhức, nhiệt miệng, tiêu chảy… Ngoài ra, lươn còn có khả năng tăng lưu thông tuần hoàn máu, giúp cải thiện khả năng tình dục.

Những bài thuốc chữa bệnh từ thịt lươn

- Chữa bệnh phong thấp: Lươn đồng rửa sạch rồi đem hầm chung với rau ngổ và sả, ăn khi còn nóng sẽ giúp tình trạng bệnh được cải thiện.

- Chữa bệnh trĩ: Dùng thịt lươn đồng hoặc lươn biển đều giúp cầm máu và trị búi trĩ hiệu quả. Bạn nên dùng nồi đất nấu lươn để giảm bớt mùi tanh.

- Chữa bệnh tiêu chảy: Chuẩn bị một con lươn đồng, sau đó mổ bỏ phần ruột gan rồi rửa sạch. Nướng lươn trên bếp than cho đến khi chín vàng rồi rang cùng 10g đường vàng để tán thành bột. Cách dùng: Hòa tan từ 1 – 2 thìa cà phê bột lươn với nước ấm, ngày uống 3 – 4 lần.

- Chữa chứng bất lực: Thịt lươn làm sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn rồi hầm chung với hạt sen, hà thủ ô, nấm mèo hoặc nấm linh chi.

- Chữa bệnh suy nhược: Dùng lươn biển nấu chung với rượu chát cho đến khi cạn rồi đem lươn nướng trên bếp than. Sau đó tán thành bột rồi dùng mỗi ngày từ 7 – 10g, hòa chung với rượu hoặc nước ấm đều được.

Những lưu ý khi ăn lươn

- Phụ nữ mang thai không nên ăn thịt lươn.

- Bạn nên chế biến lươn thật kỹ để loại bỏ những ký sinh trùng có trong thực phẩm này.

- Sau khi ăn lươn không nên ăn các thực phẩm như chuối tiêu, dưa hấu.