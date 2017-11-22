Chẳng phải nấu canh hay luộc, khoai tây được chế biến theo cách này tốt gấp trăm lần thuốc bổ

Chuyên gia nói gì 22/11/2017 11:05

Khoai tây là thực phẩm được nhiều người ưa chuộng vì dễ chế biến và giàu dưỡng chất. Thế nhưng, bạn đã bao giờ sử dụng nước ép khoai tây chưa? Nghe thì lạ nhưng nó có thể mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe.

Nhờ hàm lượng calo thấp nên khoai tây là thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả. Loại củ này còn chứa rất nhiều chất xơ, kali, canxi cùng các loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin C, B6 tốt cho tim mạch, ngăn ngừa các bệnh đường ruột…

Ngoài ra, loại củ này còn có khả năng chống lại các ảnh hưởng xấu do gốc tự do gây ra nhờ chứa hàm lượng lớn flavonoid, dưỡng chất thực vật và chất chống oxy hóa.

Thế nhưng khi được chế biến ở nhiệt độ cao, khoai tây sẽ mất đi nhiều dưỡng chất. Sử dụng khoai tây chiên hoặc nướng thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Chẳng phải nấu canh hay luộc, khoai tây được chế biến theo cách này tốt gấp trăm lần thuốc bổ - Ảnh 1
Khoai tây chứa rất nhiều chất dinh dưỡng - Ảnh: Internet

Các chuyên gia khuyến cáo cách tốt nhất để hấp thụ tất cả những dưỡng chất có trong khoai tây là dùng nước ép. Nước ép khoai tây mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời, giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Dưới đây là những lợi ích khi sử dụng nước ép khoai tây:

Giảm lượng đường trong máu

Hàm lượng cao chất xơ hòa tan trong nước ép khoai tây giúp giảm lượng đường huyết, ngăn chặn tình trạng lượng đường trong máu tăng đột ngột. Người mắc bệnh tiểu đường nên sử dụng nước ép khoai tây hàng ngày để kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả.

Giúp điều trị các vấn đề hô hấp

Nước ép khoai tây giúp ngăn ngừa các bệnh hô hấp khác nhau bằng cách giảm lượng glucose trong máu. Ngoài ra, một số hợp chất của nó có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, giúp ngăn ngừa ung thư phổi.

Chẳng phải nấu canh hay luộc, khoai tây được chế biến theo cách này tốt gấp trăm lần thuốc bổ - Ảnh 2
Uống nước ép khoai tây thường xuyên rất tốt cho hệ hô hấp - Ảnh: Internet

Điều trị bệnh gút

Nguyên nhân dẫn đến sưng khớp là do axit uric dư thừa trong cơ thể. Nước ép khoai tây có khả năng trung hòa axit uric và làm giảm chứng viêm, giúp điều trị bệnh gút hiệu quả.

Điều trị viêm dạ dày

Nhờ tính chất chống axit hiệu quả, nước ép khoai tây chính là một phương thuốc tuyệt vời trong điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày. Bên cạnh đó, nó còn giúp điều trị chứng khó tiêu và ngăn ngừa nguy cơ viêm đường tiêu hóa.

Giảm cân

Khoai tây chứa nhiều chất xơ và vitamin C nên có khả năng làm tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Thường xuyên sử dụng nước ép khoai tây sẽ tạo cảm giác no lâu, giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Hóa ra đây là lý do khiến chị em thi nhau mua trứng cút về luộc, một ngày phải ăn ít nhất 5 quả

Hóa ra đây là lý do khiến chị em thi nhau mua trứng cút về luộc, một ngày phải ăn ít nhất 5 quả

Ít người biết rằng trứng cút còn bổ hơn cả trứng gà. Loại trứng này chứa nhiều chất dinh dưỡng, mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đồng thời giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   khoai tây nước ép khoai tây tác dụng của nước ép khoai tây khoai tây có tác dụng gì nước ép khoai tây có tác dụng gì nước ép khoai tây chữa bệnh gì

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 14 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp