Chẳng phải nấu canh hay luộc, khoai tây được chế biến theo cách này tốt gấp trăm lần thuốc bổ

Ngoài ra, loại củ này còn có khả năng chống lại các ảnh hưởng xấu do gốc tự do gây ra nhờ chứa hàm lượng lớn flavonoid, dưỡng chất thực vật và chất chống oxy hóa.

Nhờ hàm lượng calo thấp nên khoai tây là thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả. Loại củ này còn chứa rất nhiều chất xơ, kali, canxi cùng các loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin C, B6 tốt cho tim mạch, ngăn ngừa các bệnh đường ruột…

Thế nhưng khi được chế biến ở nhiệt độ cao, khoai tây sẽ mất đi nhiều dưỡng chất. Sử dụng khoai tây chiên hoặc nướng thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe .

Các chuyên gia khuyến cáo cách tốt nhất để hấp thụ tất cả những dưỡng chất có trong khoai tây là dùng nước ép. Nước ép khoai tây mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời, giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Dưới đây là những lợi ích khi sử dụng nước ép khoai tây:

Giảm lượng đường trong máu

Hàm lượng cao chất xơ hòa tan trong nước ép khoai tây giúp giảm lượng đường huyết, ngăn chặn tình trạng lượng đường trong máu tăng đột ngột. Người mắc bệnh tiểu đường nên sử dụng nước ép khoai tây hàng ngày để kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả.

Giúp điều trị các vấn đề hô hấp

Nước ép khoai tây giúp ngăn ngừa các bệnh hô hấp khác nhau bằng cách giảm lượng glucose trong máu. Ngoài ra, một số hợp chất của nó có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, giúp ngăn ngừa ung thư phổi.

Điều trị bệnh gút

Nguyên nhân dẫn đến sưng khớp là do axit uric dư thừa trong cơ thể. Nước ép khoai tây có khả năng trung hòa axit uric và làm giảm chứng viêm, giúp điều trị bệnh gút hiệu quả.

Điều trị viêm dạ dày

Nhờ tính chất chống axit hiệu quả, nước ép khoai tây chính là một phương thuốc tuyệt vời trong điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày. Bên cạnh đó, nó còn giúp điều trị chứng khó tiêu và ngăn ngừa nguy cơ viêm đường tiêu hóa.

Giảm cân

Khoai tây chứa nhiều chất xơ và vitamin C nên có khả năng làm tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Thường xuyên sử dụng nước ép khoai tây sẽ tạo cảm giác no lâu, giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo