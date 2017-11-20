Hóa ra đây là lý do khiến chị em thi nhau mua trứng cút về luộc, một ngày phải ăn ít nhất 5 quả

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng cút chứa hàm lượng cao vitamin nhóm B, nhiều hơn 80% so với trứng gà. Nó còn được xem là thực phẩm giúp gia tăng tuổi thọ nhờ chứa nhiều dưỡng chất thiếu yếu cho cơ thể.

Trứng cút là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, rất có lợi cho cơ thể. Thông thường, một quả trứng cút có trọng lượng khoảng 10g nhưng giá trị dinh dưỡng gấp 3 lần trứng gà. Trứng cút còn được dùng trong Đông y để tăng cường sức khỏe và trị bệnh.

Chính vì vậy, các nhà khoa học thuộc Trường đại học Manchester (Anh) khuyên nên bổ sung từ 5 – 6 quả trứng cút vào thực đơn mỗi ngày. Phương pháp chế biến tốt nhất là luộc để cơ thể hấp thụ được 100% dưỡng chất có trong trứng.

Tốt cho não bộ

Trứng cút chứa hàm lượng lencithin và cephalin cao gấp 3 – 4 lần so với trứng gà. Đây đều là những dưỡng chất tốt cho hoạt động của não bộ. Bên cạnh đó, hàm lượng cao vitamin D trong loại trứng này có khả năng tăng cường trí nhớ, giúp não bộ trở nên linh hoạt hơn.

Bảo vệ thị lực

Trứng cút chứa nhiều vitamin nhóm B, trong đó hàm lượng vitamin B2 cao gấp 2,5 lần so với trứng gà. Đây là thực phẩm có tác dụng bảo vệ thị lực, bổ sung những chất dinh dưỡng tốt cho mắt, giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Những người thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính cả ngày có thể bổ sung trứng cút vào thực đơn mỗi ngày để tăng cường thị lực.

Ngừa sỏi mật

Hàm lượng cao lecithin trong trứng cút giúp giảm lượng cholesterol trong máu, thúc đẩy quá trình tách cholesterol ra khỏi cơ thể, hạn chế nguy cơ tắc nghẽn động mạch và ngăn ngừa bệnh sỏi mật.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Trứng cút chứa nhiều sắt, kích thích sự sản sinh hemoglobin (huyết sắc tố), thúc đẩy quá trình loại bỏ các chất độc và kim loại ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng.

Ngoài khả năng tăng cường miễn dịch, trứng cút còn thúc đẩy sự hình thành hồng cầu, ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu.

Thực phẩm vàng cho phụ nữ

Trứng cút là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe phụ nữ. Những dưỡng chất có trong loại thực phẩm này giúp điều hòa kinh nguyệt, cải thiện các vấn đề về da. Bên cạnh đó, trứng cút còn giúp ngăn ngừa thiếu máu trong giai đoạn tiền sản và sau sinh ở phụ nữ.