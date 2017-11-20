Hóa ra đây là lý do khiến chị em thi nhau mua trứng cút về luộc, một ngày phải ăn ít nhất 5 quả

Chuyên gia nói gì 20/11/2017 15:41

Ít người biết rằng trứng cút còn bổ hơn cả trứng gà. Loại trứng này chứa nhiều chất dinh dưỡng, mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đồng thời giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Trứng cút là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, rất có lợi cho cơ thể. Thông thường, một quả trứng cút có trọng lượng khoảng 10g nhưng giá trị dinh dưỡng gấp 3 lần trứng gà. Trứng cút còn được dùng trong Đông y để tăng cường sức khỏe và trị bệnh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng cút chứa hàm lượng cao vitamin nhóm B, nhiều hơn 80% so với trứng gà. Nó còn được xem là thực phẩm giúp gia tăng tuổi thọ nhờ chứa nhiều dưỡng chất thiếu yếu cho cơ thể.

Chính vì vậy, các nhà khoa học thuộc Trường đại học Manchester (Anh) khuyên nên bổ sung từ 5 – 6 quả trứng cút vào thực đơn mỗi ngày. Phương pháp chế biến tốt nhất là luộc để cơ thể hấp thụ được 100% dưỡng chất có trong trứng.

Hóa ra đây là lý do khiến chị em thi nhau mua trứng cút về luộc, một ngày phải ăn ít nhất 5 quả - Ảnh 1
Trứng cút mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Tốt cho não bộ

Trứng cút chứa hàm lượng lencithin và cephalin cao gấp 3 – 4 lần so với trứng gà. Đây đều là những dưỡng chất tốt cho hoạt động của não bộ. Bên cạnh đó, hàm lượng cao vitamin D trong loại trứng này có khả năng tăng cường trí nhớ, giúp não bộ trở nên linh hoạt hơn.

Bảo vệ thị lực

Trứng cút chứa nhiều vitamin nhóm B, trong đó hàm lượng vitamin B2 cao gấp 2,5 lần so với trứng gà. Đây là thực phẩm có tác dụng bảo vệ thị lực, bổ sung những chất dinh dưỡng tốt cho mắt, giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Những người thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính cả ngày có thể bổ sung trứng cút vào thực đơn mỗi ngày để tăng cường thị lực.

Ngừa sỏi mật

Hàm lượng cao lecithin trong trứng cút giúp giảm lượng cholesterol trong máu, thúc đẩy quá trình tách cholesterol ra khỏi cơ thể, hạn chế nguy cơ tắc nghẽn động mạch và ngăn ngừa bệnh sỏi mật.

Hóa ra đây là lý do khiến chị em thi nhau mua trứng cút về luộc, một ngày phải ăn ít nhất 5 quả - Ảnh 2
Bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày từ 5 - 6 quả trứng cút - Ảnh: Internet

Tăng cường khả năng miễn dịch

Trứng cút chứa nhiều sắt, kích thích sự sản sinh hemoglobin (huyết sắc tố), thúc đẩy quá trình loại bỏ các chất độc và kim loại ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng.

Ngoài khả năng tăng cường miễn dịch, trứng cút còn thúc đẩy sự hình thành hồng cầu, ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu.

Thực phẩm vàng cho phụ nữ

Trứng cút là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe phụ nữ. Những dưỡng chất có trong loại thực phẩm này giúp điều hòa kinh nguyệt, cải thiện các vấn đề về da. Bên cạnh đó, trứng cút còn giúp ngăn ngừa thiếu máu trong giai đoạn tiền sản và sau sinh ở phụ nữ.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp với trứng cút tác dụng của trứng cút trứng cút

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 33 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp