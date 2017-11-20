Cả thế giới xem loại rau này là thuốc quý trị bách bệnh, trong khi người Việt lại bỏ đi không dùng

Chuyên gia nói gì 20/11/2017 17:18

Tầm bóp vốn là cây mọc hoang, nhiều người Việt thường bỏ đi không dùng vì tưởng cỏ dại. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nó lại có công dụng chữa bệnh vô cùng tuyệt vời.

Cây tầm bóp thường mọc hoang quanh các mỏm đá, ven rừng… Loại cây này là một vị thuốc quý, tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng. Lá tầm bóp dùng nấu canh có tác dụng chữa bệnh và quả có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm hiệu quả.

Tầm bóp có đặc tính kháng khuẩn, chống nấm và virus, ngăn ngừa ung thư, chống đông máu, giảm nguy cơ mắc bệnh bạch huyết, ổn định huyết áp… Tầm bóp luộc, nấu, xào đều rất hấp dẫn, thường xuyên ăn rau tầm bóp sẽ giúp thanh nhiệt, cải thiện chức năng tiêu hóa.

Bên cạnh đó, quả của cây tầm bóp còn chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất xơ, canxi, sắt, vitaminA, vitamin C... Theo Đông y, quả tầm bóp có vị chua, tính bình, giúp thanh nhiệt, thải độc hiệu quả.

Cả thế giới xem loại rau này là thuốc quý trị bách bệnh, trong khi người Việt lại bỏ đi không dùng - Ảnh 1
Quả tầm bóp có tác dụng thanh nhiệt, thải độc - Ảnh: Internet

Theo các nghiên cứu khoa học tại Viện khảo cứu các hợp chất thiên nhiên thuộc Đại học Y Kaohsiung (Đài Loan), cây tầm bóp có khả năng chống ung thư gan hiệu quả.

Một số bài thuốc dân gian từ cây tầm bóp

Lợi tiểu: Ở Ấn Độ, người ta thường sử dụng cả cây tầm bóp để làm thuốc giúp lợi tiểu. Bạn dùng 20 - 40g cây tầm bóp tươi, rửa sạch đem sắc nước uống thay trà hàng ngày.

Trị mụn nhọt, đinh độc: Sử dụng 40 - 80g cây tầm bóp tươi, đem rửa sạch rồi giã nhuyễn, lọc lấy nước uống, bã thì dùng đắp lên phần mụn nhọt cần điều trị.

Trị viêm họng, khan tiếng: Cây tầm bóp có vị đắng, tính mát, không độc, tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, tiêu đờm. Nếu bạn bị viêm họng, ho có đờm, khan tiếng thì có thể dùng 15 - 30g cây tầm bóp khô sắc nước uống trong ngày. Sau khoảng 3 ngày áp dụng bài thuốc này, bệnh sẽ được trị khỏi.

Cả thế giới xem loại rau này là thuốc quý trị bách bệnh, trong khi người Việt lại bỏ đi không dùng - Ảnh 2
Cây tầm bóp chữa được nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Trị đái tháo đường: Dùng khoảng 20 - 30g rễ cây tầm bóp tươi đem rửa sạch, cắt nhỏ rồi nấu với tim lợn và chu sa. Sau đó, bạn lọc lấy nước uống, cách 1 ngày dùng 1 lần. Sử dụng bài thuốc từ 5 – 7 ngày, tình trạng bệnh sẽ được cải thiện.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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