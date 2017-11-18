Khi gừng tươi được sấy khô sẽ tạo ra hợp chất 6-shogaol, có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chất 6-shogaol có tác dụng vượt trội hơn tất cả các hợp chất khác trong gừng, nhất là khi so sánh về khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Đây cũng là lý do y học thường dùng gừng khô để điều trị bệnh.

Gừng có vị cay là nhờ chứa các hợp chất như zingiberene, capsaicin và piperine. Theo các nghiên cứu y học, nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa nên gừng có tác dụng chống viêm, kháng vi khuẩn, thậm chí có khả năng phòng và điều trị ung thư hiệu quả.

Hoạt chất 6-Gingerol có trong rừng là chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và phòng chống ung thư.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (Mỹ), chất 6-shogaol từ gừng khô có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu khác được đăng trên Tạp chí Dược học Anh (Anh) cho thấy trong quá trình điều trị ung thư vú, chất 6-shogaol còn có thể ức chế sự phát triển và lây lan của khối u.

Các nhà khoa học đã tiến hành so sánh hợp chất này với thuốc điều trị ung thư Taxol, kết quả cho thấy 6-shogaol có khả năng vượt trội hơn hẳn trong việc tiêu diệt các tế bào ung thư và khối u.

Ngay cả khi liều lượng thuốc điều trị ung thư Taxol được tăng lên thì 6-shogaol vẫn cho hiệu quả cao hơn trong việc ngăn chặn khối u mới hình thành, loại bỏ các tế bào ung thư và bảo toàn các tế bào khỏe mạnh.

Một số lưu ý khi sử dụng gừng

Để gừng phát huy hết những lợi ích của nó đối với sức khỏe, bạn cần sử dụng gừng đúng cách. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng gừng:

- Tuyệt đối không cho trẻ dưới 2 tuổi ăn gừng

- Cơ thể không nên tiêu thụ quá 4 gram gừng mỗi ngày

- Phụ nữ mang thai chỉ nên dùng tối đa 1 gram gừng mỗi ngày

- Khi đang dùng thuốc để điều trị bệnh, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng gừng có thể sử dụng.