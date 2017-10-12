Cảm ho đến mấy cũng dứt hẳn chỉ với 1 củ gừng chế biến theo cách này

Sức khỏe 12/10/2017 16:50

Thời tiết chuyển mùa sẽ khiến bạn dễ mắc phải những cơn cảm ho dai dẳng khó chịu. Thay vì sử dụng liên tục thuốc kháng sinh, bạn có thể dùng gừng để trị ho một cách an toàn và hiệu quả.

Gừng là một trong những vị thuốc được sử dụng để trị nhiều bệnh, đặc biệt cực kỳ hiệu quả trong việc trị ho và cảm lạnh. Nhờ chất chống oxy hóa và gingerols, gừng giúp làm sạch đường hô hấp, giảm sưng viêm và ngắt các cơn ho một cách tự nhiên, theo Healthyfoodteam.

Phương pháp <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tri-cam-ho.topic'>trị cảm ho</a> hiệu quả tại nhà chỉ với một củ gừng
Gừng là vị thuốc được nhiều người tin dùng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, gừng còn có tính kháng histamine được sử dụng như thuốc giảm đau, có khả năng chống lại virus và một số loại bệnh như suyễn, hen phế quản.

 Dưới đây là 3 cách chế biến gừng để giúp trị cảm ho hiệu quả:

Trà gừng

Đây là một trong những cách dễ nhất để làm giảm ho và cảm lạnh.

Bạn cần chuẩn bị khoảng 10g gừng tươi, cạo sạch vỏ rồi thái thành từng lát mỏng hoặc giã nhỏ. Cho gừng đã chuẩn bị vào ly, thêm vào một ít nước sôi để trong khoảng 10 phút. Thêm vào một ít đường trắng rồi khuấy đều. Uống trà khi còn ấm.

Trị cảm ho với <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tra-gung.topic'>trà gừng</a> dễ làm ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet
Trị cảm ho với trà gừng dễ làm ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Uống trà gừng ít nhất hai lần một ngày để điều trị cũng như phòng ngừa cảm ho hiệu quả. Bạn cũng có thể dùng trà gừng để trị ho cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

Bạn có thể bổ sung thêm gừng vào chế độ ăn uống hàng ngày vì nó rất có lợi cho sức khỏe đặc biệt là khi cơ thể dễ mắc bệnh do thời tiết chuyển mùa.

Trà gừng và chanh

Chanh có tác dụng trị ho, nhất là ho có đờm, giúp giải nhiệt cũng như tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Trà gừng và chanh giúp trị cảm ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
Trà gừng và chanh giúp trị cảm ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để làm trà gừng và chanh, bạn cần chuẩn bị một miếng gừng tươi, cạo sạch vỏ rồi thái nhỏ. Cho gừng vào trong chén, thêm vào nửa cốc nhỏ nước cốt chanh, 2 muỗng café mật ong cùng nước sôi. Khuấy đều để hỗn hợp hòa tan, ngâm thêm 10 phút là có thể dùng được.

Trà gừng và quế

Quế chứa chất chống oxy hóa cao nên có khả năng chống lại vi khuẩn, virus gây cảm lạnh trong cơ thể. Nó cũng làm dịu cơn đau họng cũng như kích thích tuyến mồ hôi để thải độc ra khỏi cơ thể.

Trà gừng và quế giúp phòng và trị cảm ho thường gặp - Ảnh minh họa: Internet
Trà gừng và quế giúp phòng và trị cảm ho thường gặp - Ảnh minh họa: Internet

Gừng tươi cạo sạch vỏ, giã nhuyễn rồi trộn cùng nửa muỗng café bột quế, một ít nước cốt chanh và mật ong. Cho nước sôi vào và khuấy đều hỗn hợp, để nguội bớt rồi uống hàng ngày để ngăn ngừa cảm ho.

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