Nước gừng nóng: Bài thuốc dân gian trị bách bệnh cực đơn giản, hiệu quả nhanh

Sống khỏe 02/11/2017 11:16

Nước gừng nóng là bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng và điều trị bệnh hiệu quả.

Theo Đông y, gừng có vị cay, giúp tán hàn ôn trung, tiêu đàm, hành thủy, giải độc. Đây là một vị thuốc được sử dụng rất nhiều trong y học cổ truyền. Trong đó, nước gừng nóng là phương pháp chữa bệnh dân gian đã được chứng minh hiệu quả tuyệt vời đối với nhiều loại bệnh.

Nước gừng nóng có tác dụng gì?

Sử dụng nước gừng mỗi ngày sẽ giúp trị cảm cúm và phòng ngừa được những bệnh thông thường như cảm ho, nghẹt mũi…  

Nước gừng còn chứa nhiều cineole, zingeron, shogaola… Đây là những chất giúp trị đau đầu, giảm căng thẳng, chữa mất ngủ hiệu quả, mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe.

Nước gừng nóng: Bài thuốc dân gian trị bách bệnh cực đơn giản, hiệu quả nhanh - Ảnh 1
Gừng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách sử dụng nước gừng nóng

Nước gừng nóng là bài thuốc dân gian giúp trị nhiều loại bệnh vừa an toàn, hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí.

Cao huyết áp

Đối với những người bị cao huyết áp, ngâm chân với nước gừng nóng là cách ổn định huyết áp hiệu quả.

Nước gừng nóng sẽ thông qua huyệt đạo ở lòng bàn chân khiến huyết quản giãn nở, nhờ đó hạ huyết áp. Dùng gừng tươi giã dập rồi đun sôi, chắt lấy nước gừng nóng ngâm chân trong khoảng 15 - 20 phút, bạn sẽ bất ngờ vì hiệu quả mà nó mang lại.

Nước gừng nóng: Bài thuốc dân gian trị bách bệnh cực đơn giản, hiệu quả nhanh - Ảnh 2
Điều hòa huyết áp nhờ ngâm chân với nước gừng nóng - Ảnh: Internet

Đau lưng

Tình trạng đau nhức lưng và vai gáy có thể được cải thiện đáng kể bằng cách chườm nước gừng nóng.

Đun nước gừng nóng rồi cho thêm vào một chút muối và giấm ăn, dùng khăn thấm hỗn hợp này đắp lên vùng cần điều trị. Bạn có thể chườm nhiều lần mỗi ngày. Cách này sẽ giúp cơ bắp được thư giãn, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, giảm đau hiệu quả.

Phòng ngừa và trị sâu răng

Để phòng và trị sâu răng, bạn nên dùng nước gừng nóng để súc miệng ngày 2 lần vào buối sáng và tối. Cách này sẽ giúp bảo vệ men răng, tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng.

Bên cạnh đó, nước gừng nóng còn có khả năng trị viêm nha chu vô cùng hiệu quả. Bạn lấy nước gừng nóng, cho thêm vào một chút muối rồi dùng hỗn hợp này để súc miệng vào buổi sáng và tối.

Nước gừng nóng: Bài thuốc dân gian trị bách bệnh cực đơn giản, hiệu quả nhanh - Ảnh 3
Súc miệng bằng nước gừng nóng giúp phòng ngừa sâu răng - Ảnh: Internet

Đau nửa đầu

Tình trạng đau nửa đầu khiến bạn mệt mỏi và khó chịu có thể được cải thiện nhờ mát xa bằng nước gừng nóng.

Dùng nước gừng nóng xoa đều lên hai bàn tay rồi nhẹ nhàng mát xa vùng đầu bị đau khoảng 15 phút, cơn đau sẽ nhanh chóng giảm dần và biến mất hoàn toàn.

Lưu ý: Phụ nữ mang thai và người bị bệnh dà dày tuyệt đối không uống nước gừng nóng.

Viêm xoang mạn tính cũng trị khỏi chỉ với 1 củ gừng làm theo cách này

Viêm xoang mạn tính cũng trị khỏi chỉ với 1 củ gừng làm theo cách này

Viêm xoang khiến người bệnh cảm thấy đau đầu, nghẹt mũi, ho dai dẳng… gây mệt mỏi, khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   bài thuốc dân gian phương pháp dân gian nước gừng nóng cách làm nước gừng nóng nước gừng nóng có tác dụng gì nước gừng nóng chữa bệnh gì

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?