Theo Đông y, gừng có vị cay, giúp tán hàn ôn trung, tiêu đàm, hành thủy, giải độc. Đây là một vị thuốc được sử dụng rất nhiều trong y học cổ truyền. Trong đó, nước gừng nóng là phương pháp chữa bệnh dân gian đã được chứng minh hiệu quả tuyệt vời đối với nhiều loại bệnh.

Nước gừng còn chứa nhiều cineole, zingeron, shogaola… Đây là những chất giúp trị đau đầu, giảm căng thẳng, chữa mất ngủ hiệu quả, mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe .

Sử dụng nước gừng mỗi ngày sẽ giúp trị cảm cúm và phòng ngừa được những bệnh thông thường như cảm ho, nghẹt mũi…

Cách sử dụng nước gừng nóng

Nước gừng nóng là bài thuốc dân gian giúp trị nhiều loại bệnh vừa an toàn, hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí.

Cao huyết áp

Đối với những người bị cao huyết áp, ngâm chân với nước gừng nóng là cách ổn định huyết áp hiệu quả.

Nước gừng nóng sẽ thông qua huyệt đạo ở lòng bàn chân khiến huyết quản giãn nở, nhờ đó hạ huyết áp. Dùng gừng tươi giã dập rồi đun sôi, chắt lấy nước gừng nóng ngâm chân trong khoảng 15 - 20 phút, bạn sẽ bất ngờ vì hiệu quả mà nó mang lại.

Đau lưng

Tình trạng đau nhức lưng và vai gáy có thể được cải thiện đáng kể bằng cách chườm nước gừng nóng.

Đun nước gừng nóng rồi cho thêm vào một chút muối và giấm ăn, dùng khăn thấm hỗn hợp này đắp lên vùng cần điều trị. Bạn có thể chườm nhiều lần mỗi ngày. Cách này sẽ giúp cơ bắp được thư giãn, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, giảm đau hiệu quả.

Phòng ngừa và trị sâu răng

Để phòng và trị sâu răng, bạn nên dùng nước gừng nóng để súc miệng ngày 2 lần vào buối sáng và tối. Cách này sẽ giúp bảo vệ men răng, tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng.

Bên cạnh đó, nước gừng nóng còn có khả năng trị viêm nha chu vô cùng hiệu quả. Bạn lấy nước gừng nóng, cho thêm vào một chút muối rồi dùng hỗn hợp này để súc miệng vào buổi sáng và tối.

Đau nửa đầu

Tình trạng đau nửa đầu khiến bạn mệt mỏi và khó chịu có thể được cải thiện nhờ mát xa bằng nước gừng nóng.

Dùng nước gừng nóng xoa đều lên hai bàn tay rồi nhẹ nhàng mát xa vùng đầu bị đau khoảng 15 phút, cơn đau sẽ nhanh chóng giảm dần và biến mất hoàn toàn.

Lưu ý: Phụ nữ mang thai và người bị bệnh dà dày tuyệt đối không uống nước gừng nóng.