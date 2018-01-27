Sử dụng tôm bơm tạp chất có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như ngộ độc, tiêu chảy, nhiễm khuẩn tiêu hóa… Về lâu dài, những chất độc này có thể tích tụ trong cơ thể dẫn đến các bệnh mạn tính nguy hiểm như ung thư, suy giảm chức năng nội tạng…

Nhiều cơ sở kinh doanh vì muốn đạt lợi nhuận cao đã chọn cách bơm các tạp chất như nước muối, bột agar, glixerin… vào tôm để tăng trọng. Tôm sau khi được bơm tạp chất sẽ phình to, bóng mướt và bắt mắt hơn.

Tôm sú là loại tôm thường được chọn để bơm tạp chất. Nếu muốn mua loại tôm này, bạn nên lựa chọn những con tôm mềm, cong. Nguyên nhân là vì những con tôm cứng, thẳng đơ có nguy cơ đã được bơm tạp chất gây hại cho sức khỏe.

Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, chị em cần phải học cách nhận biết tôm bơm tạp chất để tránh tình trạng “tiền mất tật mang”.

Nếu để phân biệt tôm bơm tạp chất và tôm sạch về màu sắc thì rất khó vì chúng đều có màu tương tự nhau. Tuy nhiên, về hình dáng bên ngoài thì tôm bơm tạp chất thường căng mập bất thường, thậm chí các đốt trên thân tôm gần như bị giãn ra, nhất là đốt nối giữa đầu và thân. Mang tôm bơm tạp chất cũng cứng và phồng hơn tôm bình thường.

Cách nhận biết tôm bơm tạp chất - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tôm bơm tạp chất khi nấu thường chảy rất nhiều nước, thịt tôm teo lại. Khi ăn, phần thịt thường bị bở, không ngon và có vị nhạt hơn so với tôm sạch. Đặc biệt với tôm bị bơm thạch, khi nấu chín và bóc vỏ sẽ thấy lớp rau câu nằm giữa lớp thịt và vỏ tôm.

Cách chọn mua tôm tươi ngon

Để lựa chọn được tôm tươi ngon, bạn nên mua những con tôm có vỏ sáng bóng, tốt nhất là nên mua tôm còn sống, không rớt chân càng. Bên cạnh đó, thay vì mua tôm to, bạn nên chọn những loại tôm nhỏ sẽ an toàn hơn.

Đối với tôm đông lạnh, bạn nên kiểm tra bằng cách cầm phần đầu và phần đuôi tôm để kéo thẳng tôm ra. Nếu các khớp nối giữa các đốt tôm khít thì tôm vẫn còn tươi ngon, ngược lại nếu các khớp này rộng ra tức là tôm đã đông lạnh quá lâu.

Kiểm tra các khớp nối trên mình tôm để mua được tôm đông lạnh ngon - Ảnh: Internet

Khi mua tôm sú, bạn không nên chọn những con đã chuyển sang màu hồng vì đó là tôm đã ươn. Riêng với tôm he, bạn nên chọn những con còn sống hoặc những con có vỏ màu hồng trắng, mắt xanh đen. Còn nếu muốn mua tôm sắt, bạn nên tránh chọn những con có màu hồng đậm vì đây là tôm để lâu, không còn tươi ngon.

Trên đây là cách nhận biết tôm bơm tạp chất và lựa chọn tôm tươi ngon chị em cần “bỏ túi” ngay để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, nhất là trong những ngày cận Tết.