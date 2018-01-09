Tuy nhiên, một số cơ sở làm bánh nhỏ lẻ chọn cách luộc bánh chưng bằng pin để rút ngắn thời gian và làm cho bánh có màu sắc bắt mắt. Nếu không biết cách lựa chọn bạn có thể mua nhầm bánh chưng luộc bằng pin chứa chất độc hại.

Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết cổ truyền của người Việt. Ngày nay, nhiều người thường chọn mua bánh chưng luộc sẵn ngoài hàng để tiết kiệm thời gian.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , nếu cơ thể bị nhiễm độc chì ở mức độ nặng có thể dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, vô sinh và sảy thai. Bên cạnh đó, những chất độc trong bánh chưng luộc bằng pin có thể tích tụ lâu ngày trong cơ thể, gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Sử dụng bánh chưng luộc bằng pin có thể gây nguy hại cho sức khỏe . Nguyên nhân là do các kim loại nặng chứa trong pin như thủy ngân, thạch tín, chì… đều là những chất cực độc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, tim mạch, thận và khả năng sinh sản.

Cách nhận biết bánh chưng luộc bằng pin

- Vỏ lá bên ngoài: Bánh chưng luộc bằng pin thường có vỏ lá bên ngoài màu ánh tím. Đối với bánh chưng luộc theo phương pháp truyền thống, thời gian luộc khoảng 8 - 10 giờ thì lá sẽ bị ngả màu và hơi vàng.

Vỏ lá bên ngoài của bánh chưng luộc bằng pin thường có màu ánh tím - Ảnh: Internet

- Vỏ bánh chưng: Bánh chưng luộc bằng pin thường có vỏ bánh xanh rờn, nếp trong, bắt mắt hơn so với bánh chưng luộc bình thường. Theo phương pháp truyền thống, vỏ bánh sẽ có màu xanh nhạt hơn hoặc ngả thành màu hơi vàng, nếp không trong như bánh chưng luộc bằng pin.

- Nhân bên trong: Bánh luộc bằng pin bị ép chín nhanh nên không được dền, độ dẻo và thơm kém, không có mùi vị đặc trưng giống như bánh chưng luộc thông thường.

Bánh chưng luộc theo phương pháp truyền thống thường có vỏ bánh ngả vàng - Ảnh: Internet

Bên cạnh những cách nhận biết trên, bạn nên kiểm tra thật kĩ vỏ bánh trước khi mua. Nếu phát hiện vỏ bánh có chút đen, cầm không chắc tay thì có khả năng là do nấu chín quá nhanh bằng pin độc hại.

Cách tốt nhất là bạn nên lựa chọn những cơ sở bán bánh uy tín, có thương hiệu hoặc lựa chọn mua tại những cửa hàng, siêu thị lớn để đảm bảo an toàn chất lượng.

Tốt nhất bạn nên mua bánh chưng ở các cơ sở uy tín - Ảnh: Internet

Để bảo quản bánh chưng được lâu, bạn nên để ở nơi khô thoáng, không bị ẩm, bụi bẩn để tránh bánh bị ôi thiu, mốc nhanh. Không nên bảo quản bánh chưng trong tủ lạnh vì sẽ dễ khiến bánh bị cứng, lại gạo và phải luộc lại thì mới dùng được.

Trên đây là cách nhận biết bánh chưng luộc bằng pin độc hại, chị em lưu ý để không mua nhầm nhé!