Cà phê là thức uống quen thuộc được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng, làm cách nào để phân biệt cà phê thật với những loại đã trộn nhiều tạp chất hoặc tẩm nhuộm hóa chất độc hại thì không phải ai cũng biết.
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Sáng 17-4, Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở chế biến cà phê bột của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) sản xuất cà phê có tẩm nhuộm pin độc hại.
Hàm lượng bột mangan dioxit (chất tạo màu đen) trong lõi pin được dùng để trộn với bột cà phê sẽ thôi ra nước trong quá trình pha chế. Người sử dụng có thể bị ngộ độc nếu uống phải, nghiêm trọng hơn là chất này có thể gây hại cho hệ thần kinh, phổi, thận và tim mạch.
Vậy làm cách nào để biết cà phê bạn mua là nguyên chất, không lẫn các thành phần độc hại?
Dưới đây là những cách phân biệt cà phê thật – giả cực đơn giản, bạn nên lưu ý:
Cách phân biệt cà phê thật không tẩm nhuộm pin độc hại
Bạn chuẩn bị sẵn 1 ly nước lọc ở nhiệt độ thường. Từ từ đổ 1 thìa cà phê vào ly nước lọc, quan sát và tiếp tục cho thìa cà phê thứ hai vào.
Nếu cà phê nguyên chất, bột cà phê thật sẽ rất nhẹ và nổi trên bề mặt nước, không chìm trong nước ngay mà sẽ chìm dần dần. Sau đó khuấy mạnh, nếu bột cà phê chìm trong nước, nước cà phê có màu nâu đen là cà phê rang mộc và an toàn cho người sử dụng.
Trong trường hợp cà phê lẫn ít tạp chất, sau khoảng 20 giây, bột cà phê bắt đầu chìm trong nước. Nguyên nhân là do lượng tạp chất này nặng hơn cà phê nên sẽ rơi dần từng mảng.
Đặc biệt, nếu bột cà phê giả lẫn nhiều tạp chất độc hại sẽ chìm ngay khi bạn vừa cho vào ly.
Một số dấu hiệu giúp nhận biết cà phê nguyên chất
Độ xốp của bột cà phê
Bột cà phê nguyên chất rất nhẹ, có độ tơi xốp nhất định. Ngược lại, cà phê pha trộn với nhiều loại tạp chất thường dính, ít tơi xốp hơn.
Độ ẩm của bột cà phê
Bột cà phê thật ít ngậm nước do độ ẩm của hạt cà phê thật sau khi rang khá thấp. Bột cà phê pha tạp, không nguyên chất sẽ ẩm ướt hơn, thậm chí có thể vón cục khi được tẩm nhiều caramen tạo màu.
Màu của nước cà phê
Khi pha bột cà phê nguyên chất với nước sẽ không hề có màu đen như nhiều người nghĩ mà nó luôn có màu nâu cánh gián hoặc nâu đậm, khi cho đá vào sẽ có màu nâu hổ phách. Để ra ánh nắng, nhìn ly cà phê đá sẽ có màu nâu sáng.
Trên đây là một số cách phân biệt cà phê nguyên chất giúp bạn dễ dàng nhận biết cà phê thật và giả. Tốt nhất, bạn nên mua cà phê có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ những cửa hàng uy tín hoặc những thương hiệu nổi tiếng để bảo vệ sức khỏe.