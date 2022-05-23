Phụ nữ cần KIÊNG ăn những gì khi đến kì kinh nguyệt?

Trong những ngày kinh nguyệt, bạn nên tránh các loại thực phẩm chứa caffeine. Khi ăn hay uống những thực phẩm có chứa caffeine, cơ thể có xu hướng giữ nước khiến bạn dễ bị đầy hơi. Loại chất này có khả năng gây thu hẹp mạch máu khiến bạn đau nhức đầu và bị căng thẳng khi tiêu thụ. Bên cạnh đó, caffeine cũng có thể là nguyên nhân khiến các vấn đề tiêu hóa của bạn trở nên trầm trọng hơn. Với những người thường bị tiêu chảy trong “ngày đèn đỏ” thì tốt nhất hãy tránh xa nhóm thực phẩm này.

Đa phần đến ngày kinh thường phụ nữ hay thèm đồ chua, tuy nhiên việc này không hề tốt chút nào. Đồ chua có thể gây kích thích tới hệ thần kinh thực vật, làm co thắt cơ trơn của tử cung và dạ dày, nhất là với những người có cơ địa nhạy cảm. Ăn nhiều đồ chua cũng khiến máu kinh ra nhiều hơn, cơ thể sẽ mệt hơn, cảm giác đau bụng cũng không thể hết được.

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Kẹo ngọt và đồ ăn vặt

Nếu bạn “buồn miệng” hoặc thèm đồ ngọt khi có kinh thì nên chọn nước ép trái cây thay vì ăn các loại bánh kẹo ngọt hoặc snack. Những món ăn vặt không lành mạnh thường làm tăng cảm giác đầy hơi cũng như tăng mức đường huyết trong thời gian ngắn. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu hơn trong kỳ kinh.

Thực phẩm chế biến sẵn

Những loại thực phẩm chế biến sẵn luôn được khuyến cáo là không tốt cho sức khỏe và nó cũng chính là một trong những câu trả lời cho câu hỏi “ngày đèn đỏ không nên ăn gì”. Những thực phẩm đã qua chế biến chẳng hạn như thịt nguội, xúc xích, phô mai, các loại sốt đóng hộp,… thường có nhiều natri khiến chị em dễ bị giữ nước, đầy bụng và rất khó chịu. Vì thế hãy nói “không” với thực phẩm đã qua chế biến trong những ngày kinh nguyệt.

Thức uống cay

Không ít phụ nữ phải “vật lộn” với sự mệt mỏi, chuột rút và ra nhiều máu khi hành kinh. Do vậy, việc tiêu thụ những món ăn cay trong lúc này dường như không thích hợp. Mặc dù có một số chị em cho rằng ăn cay giúp họ giảm bớt đau bụng kinh. Tuy nhiên, nếu hệ tiêu hóa của bạn nhạy cảm thì việc ăn cay khi hành kinh có thể gây buồn nôn, đầy hơi hoặc chướng bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Có kinh nên ăn gì và không nên ăn gì là những thông tin hữu ích bạn cần ghi nhớ để chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong ngày “đèn đỏ”. Nhìn chung, để vượt qua cơn đau và sự khó chịu thì bạn hãy tránh đồ ăn nhiều đường, thức ăn mặn, dầu mỡ, có chất bảo quản hoặc đồ uống kích thích. Thay vào đó là bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết như protein, chất xơ, vitamin… Thêm một điều quan trọng nữa là bạn không nên nhịn ăn hoặc bỏ bữa khi đang hành kinh để tránh bị mệt mỏi và kiệt sức nghiêm trọng.

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