Nguồn dinh dưỡng tuyệt vời từ trứng mà có thể bạn chưa biết

Trứng chứa nhiều protein và một quả trứng trung bình cung cấp khoảng 7g protein, chủ yếu được tìm thấy trong lòng trắng. Loại protein có trong trứng cũng cung cấp một lượng lớn tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta cần.

Tạo ra các enzym và một số hormone khác

Giữ cho các vấn đề của cơ thể chúng ta khỏe mạnh, như cơ, xương và da của chúng ta

Chúng ta cần chất béo để tạo ra một số hormone nhất định, hấp thụ một số vitamin (vitamin A, D, E và K) và tạo màng tế bào. Chất béo omega-3 cũng có đặc tính chống viêm và có liên quan đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Để có sức khỏe tốt cho tim, chúng ta nên tiêu thụ chất béo không bão hòa hơn chất béo bão hòa.

Trứng chứa một lượng trung bình các chất béo và chất béo bão hòa, nhưng nhìn chung lượng chất béo không bão hòa nhiều hơn chất béo bão hòa. Các chất béo này được tìm thấy trong lòng đỏ trứng. Một số loại trứng được sản xuất để chứa lượng chất béo omega-3 cao hơn khi gà đẻ trứng được cho ăn hạt lanh.

Trứng có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tim mạch và mức cholesterol. Các quan niệm cũ cho rằng do trứng chứa cholesterol, nên nếu tiêu thụ nhiều sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới nhất cho thấy điều này không đúng và chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống mới là thủ phạm chính gây ra cholesterol cao trong cơ thể. Như đã nói ở trên, trứng không chứa nhiều chất béo bão hòa, vì vậy khả năng làm tăng cholesterol là không đáng kể.

Do đó, không có giới hạn về việc ăn trứng đối với mọi người nói chung hay những người bị bệnh tim. Ngoại lệ duy nhất là đối với những người có tình trạng di truyền tăng cholesterol trong máu thì những người này thường được khuyên chỉ nên ăn 4 quả trứng mỗi tuần. Ví dụ, một nghiên cứu lớn gần đây cho thấy ăn trứng vừa phải (tối đa 1 quả trứng mỗi ngày) không liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn, nhưng thú vị là, điều này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở người châu Á.

Vitamin

Lòng đỏ trứng chứa một số loại vitamin, bao gồm:

Vitamin A: cần thiết cho hệ thống miễn dịch của cơ thể, khả năng sinh sản, hỗ trợ thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu, giao truyền tín hiệu giữa các tế bào và xây dựng màng tế bào khỏe mạnh hơn.

Vitamin D: chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với sức khỏe cơ, xương và răng, cũng như đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch.

Riboflavin (vitamin B2): tham gia vào quá trình tăng trưởng và hoạt động của tế bào, giải phóng năng lượng từ thức ăn và sức khỏe của mắt, da và hệ thần kinh.

Niacin (vitamin B3): cần thiết cho sức khỏe của da và hệ thần kinh, giải phóng năng lượng từ thức ăn và giao truyền tín hiệu giữa các tế bào.

Axit pantothenic (vitamin B5): yếu tố quan trọng để tạo ra axit béo và lấy năng lượng từ thức ăn.

Biotin (vitamin B7): tham gia vào việc giải phóng năng lượng từ thức ăn, tạo ra các axit béo, tín hiệu tế bào, chức năng di truyền và hỗ trợ sức khỏe của da, tóc và móng.

Vitamin B12: rất quan trọng để giữ cho hệ thống thần kinh và tế bào máu của chúng ta khỏe mạnh (bao gồm cả việc tránh một loại bệnh thiếu máu), đồng thời cũng tham gia vào quá trình hình thành DNA và giải phóng năng lượng từ thức ăn.

Khoáng chất

Lòng đỏ trứng cũng là một cung cấp dồi dào các chất sau:

Selen: chất chống oxy hóa này giúp cân bằng mức độ gốc tự do trong cơ thể cũng như khả năng sinh sản, sức khỏe tuyến giáp, hệ thống miễn dịch và sản xuất DNA của chúng ta.

Phốt pho: kết hợp với canxi để hình thành cấu trúc xương và răng, cần thiết cho sự cân bằng độ pH, chức năng của enzym và thu nhận năng lượng từ thức ăn.

Clorua: khoáng chất này tham gia vào việc cân bằng độ pH và mức chất lỏng, chức năng thần kinh và tế bào hồng cầu, co cơ, duy trì huyết áp và sản xuất axit dạ dày.

Mangan: tham gia vào chức năng của enzym, quá trình đông máu và sức khỏe hệ thần kinh.

Iốt: rất quan trọng để tạo ra hormone tuyến giáp và khả năng sinh sản, cũng như hỗ trợ sự phát triển não và xương của thai nhi và em bé.

Các chất dinh dưỡng khác có trong trứng

Trứng là nguồn cung cấp choline dồi dào. Chất dinh dưỡng này tương tự như vitamin B và nó đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ và sự phát triển của não, vì nó tham gia vào việc tạo ra một chất truyền tin hóa học gọi là acetylcholine. Choline cũng tham gia vào cấu trúc tế bào, truyền tín hiệu tế bào và vận chuyển lipid trong cơ thể.

Trứng cũng chứa các carotenoid lutein và zeaxanthin. Đây là những hợp chất hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể chúng ta và đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của mắt và giảm nguy cơ mắc các bệnh như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người già.

Lời kết

Như bạn có thể thấy, trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ sức khỏe của chúng ta. Những lo ngại về việc trứng làm tăng lượng cholesterol đáng kể đã lỗi thời, vì vậy trừ khi bạn bị tăng cholesterol máu do di truyền, bạn không cần phải giới hạn việc ăn trứng hàng tuần. Một điều nên nhớ là phụ nữ mang thai cần tránh trứng sống hoặc trứng lòng đào để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé.