Người uống trà và cà phê: Ai trẻ lâu hơn?

Trên thực tế, ngay từ năm 2014, một nghiên cứu tương tự đã được công bố trên "Tạp chí Da liễu Quốc tế" và phát hiện ra rằng uống cà phê có thể bảo vệ làn da con người khỏi lão hóa do ánh nắng và giảm sắc tố một cách hiệu quả. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng vẻ đẹp của cà phê nằm ở các polyphenol như axit chlorogen có trong nó.

Vậy uống cà phê có nhiều lợi ích hơn uống trà?

Không phải vậy, ngày càng có nhiều nghiên cứu còn phát hiện ra rằng những người thích uống cả cà phê và trà lại có những lợi ích sức khỏe lớn nhất.

Người uống cà phê và trà có nguy cơ đột quỵ và mất trí nhớ thấp hơn

Năm 2021, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Y Thiên Tân đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí PLOS Medicine và phát hiện ra rằng uống cà phê hoặc trà có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và đột quỵ, và sẽ tốt hơn nếu bạn uống cả trà và cà phê.

Nghiên cứu bao gồm hơn 360.000 người tham gia, tất cả đều ở độ tuổi từ 50 đến 74. Phân tích cho thấy những người uống 2 đến 3 tách cà phê hoặc 3 đến 5 tách trà mỗi ngày hoặc kết hợp 4 đến 6 tách cà phê và trà có tỷ lệ đột quỵ hoặc mất trí nhớ thấp nhất.

So với những người không uống cà phê hoặc trà, những người uống 2 đến 3 tách cà phê và trà mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 32% và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 28%. Sự kết hợp giữa cà phê và trà làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sau đột quỵ một cách hiệu quả. Uống 3 đến 6 tách cà phê và trà mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sau đột quỵ thấp nhất.



Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu tin rằng cà phê là nguồn cung cấp caffeine chính và chứa phenolics cũng như các hợp chất hoạt tính sinh học khác có tác dụng có lợi cho sức khỏe.

Tương tự như vậy, trà có chứa caffeine, polyphenol catechin và flavonoid, có tác dụng bảo vệ thần kinh, như chống oxy hóa, chống viêm, ức chế kết tập beta-amyloid và chống apoptosis. Tác dụng bảo vệ kết hợp của hai loại đồ uống này có thể liên quan đến các cơ chế cơ bản giúp giảm nguy cơ đột quỵ và chứng mất trí nhớ.

Người uống cà phê và trà có nguy cơ tử vong do bệnh tiểu đường thấp hơn

Năm 2020, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí "Nghiên cứu và chăm sóc bệnh tiểu đường mở BMJ" và phát hiện ra rằng uống cả trà xanh và cà phê mỗi ngày có thể giúp bệnh nhân tiểu đường sống lâu hơn và cải thiện cuộc sống. Bệnh nhân tiểu đường uống hơn 4 tách trà xanh và hơn 2 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 63% trong vòng 5 năm.

Nghiên cứu này bao gồm 4923 bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và được theo dõi trong thời gian trung bình là 5,3 năm. Nghiên cứu cho thấy so với những người không uống trà xanh hoặc cà phê, những người uống trà xanh hoặc cà phê có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn, trong khi những người uống cả hai loại đồ uống này có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp nhất.

Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có liên quan đến thực tế là trà xanh chứa nhiều chất có lợi như hợp chất phenolic, theanine và caffeine. Trong số đó, epigallocatechin gallate (EGCG) là thành phần polyphenol trong trà phổ biến nhất, có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống đột biến. Ngoài ra, cà phê còn chứa các hợp chất phenolic, caffeine và các hoạt chất sinh học khác như axit chlorogen ảnh hưởng đến sức khỏe thông qua nhiều cơ chế bao gồm chống oxy hóa và chống viêm.

3 điều cần nhớ khi kết hợp uống trà và cà phê

Trà/cà phê tốt nhưng nên uống vừa phải

Mặc dù uống cả trà và cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ở một mức độ nào đó, nhưng hãy lưu ý rằng lượng caffeine tổng thể sẽ tăng lên khi uống cả hai. Vì vậy, mọi người nên uống có chừng mực.

Theo khuyến nghị nghiên cứu trước đây, lượng caffeine hàng ngày từ 210 đến 400 mg là phù hợp, vì vậy 1 đến 3 tách cà phê mỗi ngày là đủ. Người lớn uống khoảng 12 gam trà mỗi ngày, nên pha làm 3 đến 4 lần.

Uống vào buổi sáng

Caffeine mất khoảng 8 đến 10 giờ để được chuyển hóa hoàn toàn trong cơ thể con người. Vì vậy, không nên uống cà phê vào buổi tối vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Tốt nhất nên uống trước 3 giờ chiều. Đối với những người khó ngủ thì nên uống vào buổi sáng để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ vào ban đêm.

Kiểm soát lượng đường

Mặc dù uống cả cà phê và trà đều tốt hơn, nhưng xin lưu ý rằng "trà" ở đây không phải là trà sữa hay trà trái cây mà là trà do chính bạn pha (trà xanh, trà đen, trà ô long,… với càng ít đường càng tốt. Cà phê đen hoặc latte. Cố gắng không chọn trà sữa, trà trái cây nhiều đường, cà phê nhiều siro. Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến béo phì và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khác nhau.