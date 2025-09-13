Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn

Sống khỏe 13/09/2025 11:30

Thịt chế biến sẵn thường có hương vị và màu sắc vô cùng hấp dẫn, và rất tiện lợi cho bữa ăn vì vậy mà nhiều người thường xuyên lựa chọn loại thực phẩm này. Tuy nhiên những thành phần trong thịt chế biến sẵn lại không có lợi cho sức khỏe.

Thịt chế biến sẵn là gì?

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, thịt chế biến sẵn là sản phẩm thịt đã trải qua các quy trình như ướp muối, lên men, hun khói, hoặc các biện pháp khác nhằm nâng cao hương vị hoặc tăng thời gian bảo quản. Đa số thịt chế biến sẵn thường là thịt lợn hoặc thịt bò, tuy nhiên cũng có thể bao gồm các loại thịt đỏ khác, thịt gia cầm, nội tạng, hoặc các thành phần kèm theo như máu. Các sản phẩm thịt chế biến sẵn phổ biến bao gồm xúc xích, giăm bông, thịt bò bắp, thịt bò khô, cũng như các sản phẩm đóng hộp, chế phẩm từ thịt và nước sốt.

Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt chế biến sẵn

Thịt lợn muối xông khói: Trong thịt lợn muối xông khói, mỡ thường tan ra khi nấu bạn nên chọn loại có lát mỏng và ít muối và nitrat hơn - thậm chí, có loại không sử dụng chất bảo quản.

Thịt nguội: Thịt bò, giăm bông, và thịt gà thường được ướp muối, gia vị, đường và đôi khi hóa chất, sau đó cắt thành lát để làm bánh mì hoặc đồ ăn nhẹ. Bạn nên kiểm tra thành phần trước khi sử dụng thực phẩm này, một số loại có thể ít hại cho sức khỏe hơn.

Xúc xích: Xúc xích là một lựa chọn phổ biến trong các sự kiện nấu ăn và các buổi tiệc. Mặc dù một số thương hiệu có thể sử dụng ít thịt hơn, hầu hết vẫn chứa nhiều muối, chất béo bão hòa, và nitrat.

Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò khôThịt bò khô: Thịt bò tẩm ướp gia vị, sau đó sấy khô là một món ăn nhẹ lý tưởng cho những chuyến du lịch. Tuy có sự khác biệt về chất lượng, thịt bò khô thường chứa thêm đường, mỡ, và muối. Tuy nhiên, hãy ưu tiên thịt bò khô chất lượng cao.

Lời khuyên hữu ích từ chuyên gia

Việc loại bỏ hoàn toàn thịt chế biến sẵn có thể khó khăn, nhưng bạn hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách áp dụng những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống:

Hạn chế và thay thế: Hãy xem thịt chế biến sẵn như một món ăn "đặc biệt" chỉ ăn vài lần trong tháng, thay vì ăn hàng ngày. Thay thế chúng bằng các nguồn protein tươi và lành mạnh hơn như thịt gia cầm (ức gà), cá, đậu phụ, trứng, và các loại đậu.

Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chọn phương pháp nấu ăn thông minh: Ưu tiên các phương pháp nấu không tạo ra chất gây ung thư như luộc, hấp, hoặc hầm. Khi nướng, hãy nướng ở nhiệt độ vừa phải và lật đều, tránh để thịt bị cháy xém.

Bổ sung chất xơ: Một chế độ ăn giàu rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ cung cấp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, đồng thời chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp cơ thể đào thải các chất độc hại hiệu quả hơn.

Thịt gà cực tốt cho sức khỏe nhưng lại đại kỵ với 4 đối tượng này, nên hạn chế ăn để tránh “rước họa vào thân"

Thịt gà cực tốt cho sức khỏe nhưng lại đại kỵ với 4 đối tượng này, nên hạn chế ăn để tránh “rước họa vào thân"

Thịt gà bổ dưỡng và được dân gian coi là loại thịt khá 'lành', tuy nhiên với một số người bệnh, cần tuyệt đối tránh món ăn này vì có thể gây nguy hiểm cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   thịt chế biến sẵn sống khỏe hạn chế ăn thịt chế biến sẵn

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Giá vàng hôm nay, ngày 13/9/2025: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp đà giảm sốc, người mua trên đỉnh lỗ gần 8 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 13/9/2025: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp đà giảm sốc, người mua trên đỉnh lỗ gần 8 triệu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nội tạng động vật, món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng 3 nhóm đối tượng này nên tránh xa

Nội tạng động vật, món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng 3 nhóm đối tượng này nên tránh xa

Không chỉ là loại rau xanh, lá tía tô còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Không chỉ là loại rau xanh, lá tía tô còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

TOP 5 thực phẩm quen thuộc giúp giúp tăng tuổi thọ

TOP 5 thực phẩm quen thuộc giúp giúp tăng tuổi thọ

5 sai lầm khi niềng răng nhiều người Việt mắc phải

5 sai lầm khi niềng răng nhiều người Việt mắc phải

10 thói quen có lợi cho đời sống tình dục của bạn

10 thói quen có lợi cho đời sống tình dục của bạn

Điểm danh 4 trái cây giàu chất xơ giúp giảm tình trạng táo bón cực tốt

Điểm danh 4 trái cây giàu chất xơ giúp giảm tình trạng táo bón cực tốt