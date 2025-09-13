Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, thịt chế biến sẵn là sản phẩm thịt đã trải qua các quy trình như ướp muối, lên men, hun khói, hoặc các biện pháp khác nhằm nâng cao hương vị hoặc tăng thời gian bảo quản. Đa số thịt chế biến sẵn thường là thịt lợn hoặc thịt bò, tuy nhiên cũng có thể bao gồm các loại thịt đỏ khác, thịt gia cầm, nội tạng, hoặc các thành phần kèm theo như máu. Các sản phẩm thịt chế biến sẵn phổ biến bao gồm xúc xích, giăm bông, thịt bò bắp, thịt bò khô, cũng như các sản phẩm đóng hộp, chế phẩm từ thịt và nước sốt.

Thịt lợn muối xông khói: Trong thịt lợn muối xông khói, mỡ thường tan ra khi nấu bạn nên chọn loại có lát mỏng và ít muối và nitrat hơn - thậm chí, có loại không sử dụng chất bảo quản.

Thịt nguội: Thịt bò, giăm bông, và thịt gà thường được ướp muối, gia vị, đường và đôi khi hóa chất, sau đó cắt thành lát để làm bánh mì hoặc đồ ăn nhẹ. Bạn nên kiểm tra thành phần trước khi sử dụng thực phẩm này, một số loại có thể ít hại cho sức khỏe hơn.

Xúc xích: Xúc xích là một lựa chọn phổ biến trong các sự kiện nấu ăn và các buổi tiệc. Mặc dù một số thương hiệu có thể sử dụng ít thịt hơn, hầu hết vẫn chứa nhiều muối, chất béo bão hòa, và nitrat.

Thịt bò khôThịt bò khô: Thịt bò tẩm ướp gia vị, sau đó sấy khô là một món ăn nhẹ lý tưởng cho những chuyến du lịch. Tuy có sự khác biệt về chất lượng, thịt bò khô thường chứa thêm đường, mỡ, và muối. Tuy nhiên, hãy ưu tiên thịt bò khô chất lượng cao.

Lời khuyên hữu ích từ chuyên gia

Việc loại bỏ hoàn toàn thịt chế biến sẵn có thể khó khăn, nhưng bạn hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách áp dụng những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống:

Hạn chế và thay thế: Hãy xem thịt chế biến sẵn như một món ăn "đặc biệt" chỉ ăn vài lần trong tháng, thay vì ăn hàng ngày. Thay thế chúng bằng các nguồn protein tươi và lành mạnh hơn như thịt gia cầm (ức gà), cá, đậu phụ, trứng, và các loại đậu.

Chọn phương pháp nấu ăn thông minh: Ưu tiên các phương pháp nấu không tạo ra chất gây ung thư như luộc, hấp, hoặc hầm. Khi nướng, hãy nướng ở nhiệt độ vừa phải và lật đều, tránh để thịt bị cháy xém.

Bổ sung chất xơ: Một chế độ ăn giàu rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ cung cấp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, đồng thời chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp cơ thể đào thải các chất độc hại hiệu quả hơn.