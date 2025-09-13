Ngày 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh làm rõ vụ việc một nam học sinh trường THPT P.R (xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) đi xe đạp điện bị té ngã trong trường học.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ vụ việc nam học sinh một trường trung học phổ thông tại xã Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai) tử vong trong sân trường. Nạn nhân được xác định là em L.T.S. (SN 2009, học lớp 11).

Lãnh đạo nhà trường xác nhận sự việc đau lòng xảy ra trong trường, đồng thời cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng để điều tra làm rõ, thăm hỏi, động viên gia đình.

Hiện trường vụ nam học sinh tử vong sau khi đi xe đạp điện tông vào tường bên trong trường học - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cụ thể, ngày 12/9, khi các học sinh ra về, nam học sinh lớp 11 đi xe đạp điện lao vào tường trong sân trường rồi té ngã. "Khi em ra về, không biết là do vướng tay ga hay kẹt tay ga xe đạp điện. Em tự đâm vào bờ tường ở lối ra về"- lãnh đạo nhà trường cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường đã khẩn trương đưa nam học sinh đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng đã tử vong. Hiện thi thể đã bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự. Sáng ngày 13/9, nhà trường đang đến thăm viếng em.

Hiện trường vụ nam sinh tử vong trong trường học - Ảnh: Báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo nhà trường cho biết, sự việc không phải do đua xe. Nguyên nhân ban đầu có thể do bị treo (kẹt) tay ga và tự ngã. Cơ quan công an cũng đã đến xác minh thông tin để làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Phú Riềng cho biết, trong tuần đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến các học sinh; tổ chức cho phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Sau vụ việc, nhà trường tiếp tục nhắc nhở các thầy, cô giáo, học sinh việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông giao thông, tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

