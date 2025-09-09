TOP 5 thực phẩm quen thuộc giúp giúp tăng tuổi thọ

Dù bạn ở độ tuổi nào hay thói quen ăn uống trước đây của bạn, không bao giờ quá muộn để thay đổi chế độ ăn uống và cải thiện cách bạn suy nghĩ cũng như cảm nhận của bạn cho từng món ăn. Cải thiện chế độ ăn uống sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và cuộc sống của bạn, nhất là tăng tuổi thọ.

Ăn uống lành mạnh có vai trò quan trọng ở mọi lứa tuổi, nhưng còn trở nên quan trọng hơn khi chúng ta đến tuổi trung niên và hơn thế nữa. Ngoài việc giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ thì ăn uống lành mạnh cũng có thể là chìa khóa để có một cái nhìn tích cực và giữ cân bằng được cảm xúc. Nhưng ăn uống lành mạnh không nhất thiết phải thực hiện ăn kiêng khem kham khổ. Thay vào đó, tất cả những loại thực phẩm được lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày chỉ cần tươi ngon, hàm lượng dinh dưỡng phong phú và bạn nên thực hiện ăn uống cùng bạn bè và gia đình.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm giúp bạn sống thọ, khoẻ mạnh hơn:

Rau lá xanh (ví dụ, rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ) là thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa các loại rau giàu dinh dưỡng này với việc cải thiện tình trạng viêm, khả năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm rau lá xanh vào chế độ ăn uống cân bằng, như nhiều người sống đến trăm tuổi vẫn làm, cũng có thể hỗ trợ sức khỏe nhận thức. Rau lá xanh chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất bảo vệ não khác như lutein, folate và beta-carotene. Các hợp chất này giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến lão hóa.

Táo

Táo là nguồn cung cấp quercetin - flavonoid có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Ăn táo thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, táo là món ăn nhẹ tiện lợi, có thể kết hợp với trà hoặc sữa chua để tăng giá trị dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Việc duy trì chế độ ăn đa dạng các thực phẩm giàu flavonoid không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ. Thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm “siêu tốt”, việc kết hợp nhiều nguồn thực phẩm khác nhau sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Các loại hạt

Ăn các loại hạt như hạt dẻ cười, quả óc chó và hạnh nhân dường như là thói quen phổ biến của những người sống trăm tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt chứa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ và là nguồn cung cấp tuyệt vời nhiều loại vitamin và khoáng chất. Các loại hạt có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Ăn các loại hạt đã được chứng minh là giúp giảm cholesterol và huyết áp đồng thời giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường.

Các loại hạt như hạt chia và hạt lanh có nhiều lợi ích tương tự cho sức khỏe.

Hải sản

Hải sản thường được tiêu thụ ở mức độ vừa phải như một phần của chế độ ăn chủ yếu là thực vật, cung cấp nguồn protein giàu dinh dưỡng để hỗ trợ mô cơ nạc và sức khỏe lâu dài. Các chất dinh dưỡng thiết yếu của hải sản có thể hỗ trợ tuổi thọ và sức khỏe tổng thể. Ví dụ, cá giàu acid béo omega-3 có thể có lợi cho sức khỏe và chức năng não, giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang có nhiều beta carotene, mà cơ thể bạn sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Loại vitamin này được xem như chìa khóa cho thị lực và làn da khỏe mạnh. Vitamin A cũng giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn trở nên mạnh mẽ. Bạn sẽ phải ăn 23 chén bông cải xanh nấu chín để có được nhiều vitamin A như bạn tìm thấy trong một củ khoai lang vừa. Để có thể cung cấp hàm lượng carotene nhiều hơn cho cơ thể thì bạn có thể chọn khoai lang tím.