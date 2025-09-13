Nội tạng động vật, món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng 3 nhóm đối tượng này nên tránh xa

Thịt nội tạng hay còn gọi là nội tạng động vật, bao gồm các cơ quan của động vật mà con người sử dụng làm thực phẩm để chế biến và tiêu thụ. Các loại động vật phổ biến nhất mà con người sử dụng nội tạng của chúng là bò, lợn, cừu, dê, gà và vịt.

Tuy nhiên, thịt nội tạng như não, ruột và thậm chí cả tinh hoàn, thực sự được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Ngoài việc cung cấp một nguồn cung cấp giàu chất dinh dưỡng bao gồm vitamin B12, folate, sắt và protein, thịt nội tạng cũng đóng vai trò quan trọng trong các bữa ăn hàng ngày.

Trong thời đại hiện đại, đa số các loài động vật được nuôi theo hướng tích nạc, dẫn đến việc thịt nội tạng thường bị bỏ qua. Thay vào đó, các loại thịt phổ biến như thịt thăn thịt đùi hoặc thịt xay được ưa chuộng hơn.

Một số loại nội tạng động vật phổ biến bao gồm: Gan, lưỡi, tim, thận, lá lách, dạ dày.

Những đối tượng nên hạn chế sử dụng thịt nội tạng

Không có nhiều hạn chế khi kết hợp thịt nội tạng vào chế độ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, với một số người có thể dễ bị ảnh hưởng bởi lượng tiêu thụ cao và cần hạn chế tiêu thụ loại thịt này.

Ảnh minh họa: Internet

Những người bị bệnh gút cần hạn chế ăn nội tạng

Bệnh gút đặc trưng với viêm khớp phổ biến. Nguyên nhân có thể do lượng axit uric trong máu cao, khiến các khớp bị sưng và mềm. Purin trong chế độ ăn tạo thành axit uric trong cơ thể. Các loại thịt nội tạng đặc biệt chứa nhiều purin nên được sử dụng điều độ tránh tình trạng tăng axit uric trong cơ thể thông qua khẩu phần ăn hàng ngày.

Người bị sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi các chất khoáng trong nước tiểu kết tinh lại. Thịt lợn chứa nhiều protein, khi tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng lượng oxalate trong nước tiểu, một trong những nguyên nhân gây sỏi thận. Người bị sỏi thận nên hạn chế ăn thịt lợn, đặc biệt là nội tạng động vật. Nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây để giúp ngăn ngừa sỏi thận.

Ảnh minh họa: Internet

Người thừa cân, béo phì

Thịt lợn, đặc biệt là phần mỡ, chứa nhiều calo và chất béo. Ăn quá nhiều thịt lợn, đặc biệt là thịt mỡ, có thể dẫn đến tăng cân, béo phì, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch. Người béo phì, thừa cân nên hạn chế ăn thịt lợn mỡ, thay vào đó nên chọn thịt nạc và chế biến bằng các phương pháp lành mạnh như luộc, hấp. Nên kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể dục thường xuyên để kiểm soát cân nặng.

Một số lưu ý khi sử dụng nội tạng động vật

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi ăn nội tạng động vật:

Trong số các loại nội tạng, tim là loại chứa ít chất gây hại cho sức khỏe nhất (ngoài việc chứa nhiều cholesterol). Bạn có chế biến tim như các loại thịt khác mà vẫn giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ nên mua nội tạng từ các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và chế biến đảm bảo vệ sinh, nấu chín kỹ. Tuyệt đối không được ăn nội tạng còn sống bởi chúng chứa nhiêu vi khuẩn, ký sinh trùng.

Lượng sử dụng nội tạng động vật cần phù hợp với từng người: Người trưởng thành nên ăn 2 - 3 lần trong tuần (khoảng 50 - 70g/lần), trẻ em nên ăn tối đa 2 lần/tuần (khoảng 30 - 50g/lần).

Khi bảo quản, hãy đặt thực phẩm đã nấu chín ở nơi sạch sẽ và cao ráo, không để chung với thực phẩm sống, để tránh lây nhiễm từ các nguồn thực phẩm bẩn khác.