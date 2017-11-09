Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư lưỡi bạn cần cẩn trọng:

Ung thư lưỡi là một trong những loại phổ biến nhất của ung thư miệng. Bệnh nhân khi phát hiện bệnh thường ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân là vì các dấu hiệu ban đầu của bệnh chỉ bắt đầu bằng những vết loét nhỏ ở lưỡi, nhiều người lầm tưởng là nhiệt miệng nên thường chủ quan, tự mua thuốc về bôi hoặc uống.

Trong một số trường hợp, những bất thường ở khoang miệng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư lưỡi .

Đau lưỡi

Đau lưỡi có thể là biểu hiện đầu tiên của bệnh ung thư lưỡi. Mặc dù vậy, đây là triệu chứng dễ nhầm lẫn với nhiệt miệng hoặc một số bệnh khoang miệng khác. Nếu cảm thấy lưỡi đau rát gây khó chịu thì bạn nên cẩn trọng vì nó có thể là dấu hiệu nguy hiểm.

Lưỡi xuất hiện mảng trắng

Lưỡi xuất hiện mảng trắng, gây cảm giác khó chịu như khô lưỡi, rát lưỡi... có thể là dấu hiệu của ung thư lưỡi. Trong trường hợp vùng lưỡi trở nên mỏng, yếu, dễ bị tổn thương khi nhai vật cứng hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân thì bạn cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức.

Cục u trên lưỡi

Bệnh ung thư lưỡi có thể bắt đầu từ những cục u xuất hiện phía cạnh lưỡi, sau đó lớn dần lên gây viêm loét. Chúng thường có màu đỏ hoặc trắng, gây khó khăn khi ăn, thậm chí là uống nước.

Khó nuốt

Ung thư lưỡi có thể phát triển thành những khối u trong cổ họng gây cảm giác khó nuốt. Khi bệnh phát triển, hệ thống miễn dịch của cơ thể yếu đi có thể gây các bệnh về họng như đau họng hoặc khó chịu ở cổ họng.

Phòng ngừa ung thư lưỡi

Theo các nghiên cứu, những người hút thuốc có tỷ lệ mắc ung thư lưỡi cao hơn những người không hút thuốc. Chính vì vậy, bạn nên bỏ thói quen hút thuốc để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Bên cạnh đó, bạn nên thường xuyên vệ sinh răng miệng. Nếu phát hiện những triệu chứng bất thường ở lưỡi hoặc vùng khoang miệng, bạn cần đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị kịp thời.