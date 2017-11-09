Đừng nhầm lẫn ung thư lưỡi với dấu hiệu thường gặp này kẻo hối hận không kịp

Sống khỏe 09/11/2017 16:19

Những dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư lưỡi thường không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý răng miệng thông thường như nhiệt miệng, khó nuốt…

Ung thư lưỡi là một trong những loại phổ biến nhất của ung thư miệng. Bệnh nhân khi phát hiện bệnh thường ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân là vì các dấu hiệu ban đầu của bệnh chỉ bắt đầu bằng những vết loét nhỏ ở lưỡi, nhiều người lầm tưởng là nhiệt miệng nên thường chủ quan, tự mua thuốc về bôi hoặc uống.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư lưỡi bạn cần cẩn trọng:

Dấu hiệu ung thư lưỡi giai đoạn đầu

Trong một số trường hợp, những bất thường ở khoang miệng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư lưỡi.

Đau lưỡi

Đau lưỡi có thể là biểu hiện đầu tiên của bệnh ung thư lưỡi. Mặc dù vậy, đây là triệu chứng dễ nhầm lẫn với nhiệt miệng hoặc một số bệnh khoang miệng khác. Nếu cảm thấy lưỡi đau rát gây khó chịu thì bạn nên cẩn trọng vì nó có thể là dấu hiệu nguy hiểm.

Đừng nhầm lẫn ung thư lưỡi với dấu hiệu thường gặp này kẻo hối hận không kịp - Ảnh 1
Đau lưỡi có thể là dấu hiệu của ung thư lưỡi - Ảnh: Internet

Lưỡi xuất hiện mảng trắng

Lưỡi xuất hiện mảng trắng, gây cảm giác khó chịu như khô lưỡi, rát lưỡi... có thể là dấu hiệu của ung thư lưỡi. Trong trường hợp vùng lưỡi trở nên mỏng, yếu, dễ bị tổn thương khi nhai vật cứng hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân thì bạn cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức.

Cục u trên lưỡi

Bệnh ung thư lưỡi có thể bắt đầu từ những cục u xuất hiện phía cạnh lưỡi, sau đó lớn dần lên gây viêm loét. Chúng thường có màu đỏ hoặc trắng, gây khó khăn khi ăn, thậm chí là uống nước.

Khó nuốt

Ung thư lưỡi có thể phát triển thành những khối u trong cổ họng gây cảm giác khó nuốt. Khi bệnh phát triển, hệ thống miễn dịch của cơ thể yếu đi có thể gây các bệnh về họng như đau họng hoặc khó chịu ở cổ họng.

Đừng nhầm lẫn ung thư lưỡi với dấu hiệu thường gặp này kẻo hối hận không kịp - Ảnh 2
Khối u phát triển gây cảm giác khó nuốt - Ảnh: Internet

Phòng ngừa ung thư lưỡi

Theo các nghiên cứu, những người hút thuốc có tỷ lệ mắc ung thư lưỡi cao hơn những người không hút thuốc. Chính vì vậy, bạn nên bỏ thói quen hút thuốc để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Bên cạnh đó, bạn nên thường xuyên vệ sinh răng miệng. Nếu phát hiện những triệu chứng bất thường ở lưỡi hoặc vùng khoang miệng, bạn cần đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị kịp thời. 

Bệnh ung thư xương: Những dấu hiệu, triệu chứng tưởng 'bình thường thôi' nhưng cực kỳ nguy hiểm đừng chủ quan bỏ qua

Bệnh ung thư xương: Những dấu hiệu, triệu chứng tưởng 'bình thường thôi' nhưng cực kỳ nguy hiểm đừng chủ quan bỏ qua

Một vài triệu chứng tưởng chừng không quá quan trọng, chẳng hạn như cơ thể mệt mỏi, sưng đau… nhưng có thể lại là dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư xương, bạn tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư lưỡi bệnh ung thư lưỡi dấu hiệu bệnh ung thư lưỡi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?