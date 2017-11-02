Cứ duy trì thói quen này, đừng hỏi tại sao bạn lại dễ mắc ung thư hơn người khác

Sống khỏe 02/11/2017 16:12

Thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn là thói quen gây ung thư nhiều người đang mắc phải. Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh có thể tăng nguy cơ mắc ung thư hơn 10% so với những người có chế độ ăn khoa học.

Dù bạn có khỏe mạnh đến mấy nhưng nếu cứ duy trì những thói quen có hại như dùng thức ăn nhanh hoặc ăn uống không lành mạnh, nguy cơ mắc ung thư sẽ tăng cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. 

Vì sao thường xuyên dùng thức ăn nhanh làm tăng nguy cơ ung thư?

Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy khi cơ thể tiêu thụ hàm lượng lớn các loại thực phẩm chế biến sẵn như bánh, kẹo, snack, khoai tây chiên, pizza… sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư hơn 10%.

Đại học Arizona (Mỹ) đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 90.000 phụ nữ mãn kinh ở Mỹ để nghiên cứu, đánh giá mối liên hệ giữa chế độ ăn uống của họ và nguy cơ gây ung thư. Nghiên cứu tập trung vào các loại thực phẩm có tỉ trọng năng lượng (DED) cao như bánh quy, kẹo, khoai tây chiên và các thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm càng nhiều calo thì chỉ số DED càng cao.

Cứ duy trì thói quen này, đừng hỏi tại sao bạn lại dễ mắc ung thư hơn người khác - Ảnh 1
Thực phẩm chế biến sẵn làm tăng  nguy cơ ung thư - Ảnh: Internet

Kết quả nghiên cứu đã chứng minh phụ nữ có cân nặng bình thường nhưng thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Nguyên nhân là do những loại thức ăn này đều có chỉ số DED cao. Chúng có thể gây ra các rối loạn chuyển hóa, một trong những tác nhân làm tăng nguy cơ ung thư.

Ung thư vú

Với nữ giới, việc thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Một cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 20 năm đã tiến hành khảo sát trên 45.204 phụ nữ để tìm hiểu về mối liên hệ giữa thức ăn nhanh và nguy cơ ung thư vú.

Kết quả cho thấy những phụ nữ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có nguy cơ bị ung thư vú tiền mãn kinh cao hơn 35% so với nhóm phụ nữ tiêu thụ ít thức ăn nhanh.

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Tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh làm tăng nguy cơ ung thư vú - Ảnh: Internet

Ước tính khoảng 30% bệnh ung thư có thể được ngăn chặn thông qua việc thay đổi chế độ ăn uống. Bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất như các loại ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây…

Một chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học sẽ giúp bạn phòng tránh được các nguy cơ gây ung thư.

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