Kinh nguyệt kéo dài có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung, chị em chớ chủ quan

Sống khỏe 01/11/2017 09:17

Tình trạng kinh nguyệt kéo dài không chỉ gây phiền toái cho chị em trong sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung.

Nhiều chị em gặp hiện tượng kinh nguyệt kéo dài nhưng không phải ai cũng biết rằng nó chính là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề.

Kinh nguyệt thường diễn ra trong khoảng từ 3 - 7 ngày. Nếu “ngày đèn đỏ” của bạn kéo dài hơn 1 tuần thì bạn đã bị rong kinh và nên cẩn trọng với những căn bệnh này.

Dấu hiệu ung thư cổ tử cung

Nếu tình trạng kinh nguyệt kéo dài, đặc biệt là khi xuất hiện ở những phụ nữ trên 45 tuổi thì đây có thể là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung. Trong trường hợp này, bạn nên đến bệnh viện ngay để kiểm tra. Việc phát hiện bệnh sớm sẽ có lợi cho quá trình điều trị sau này.

Kinh nguyệt kéo dài có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung, chị em chớ chủ quan - Ảnh 1
Bạn không nên chủ quan khi có dấu hiệu kinh nguyệt kéo dài - Ảnh: Internet

U xơ tử cung hoặc polyp tử cung

U xơ tử cung sẽ gây ra những thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt như đau bụng, chuột rút, xuất huyết nhiều, rong kinh… 

Sự phát triển quá mức của tế bào lớp niêm mạc tử cung sẽ gây ra polyp tử cung hoặc polyp nội mạc tử cung. Căn bệnh này có thể làm xuất hiện tình trạng kinh nguyệt kéo dài, thậm chí xuất huyết nhiều hơn bình thường.

Bệnh tuyến giáp

Hormone tuyến giáp trong cơ thể giảm cũng có thể gây ra tình trạng kinh nguyệt kéo dài. Chính vì vậy, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra để phát hiện bệnh kịp thời.

Tăng prolactin huyết

Prolactin là một loại hormone cần thiết cho sự phát triển của ngực trong quá trình thai nghén và giúp kích thích tiết sữa mẹ nhiều hơn. Tăng prolactin huyết là tình trạng prolactin trong máu tăng cao, nếu bạn không mang thai mà gặp trường hợp này sẽ gây ra hiện tượng rong kinh.

Kinh nguyệt kéo dài có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung, chị em chớ chủ quan - Ảnh 2
Kinh nguyệt kéo dài cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe - Ảnh: Internet

Rối loạn máu

Rối loạn máu do thiếu chất có thể dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt kéo dài gây rong kinh. Những bạn gái đang trong giai đoạn dậy thì dễ gặp tình trạng này do cơ thể thiếu các dưỡng chất cần thiết như vitamin và khoáng chất. Bạn có thể bổ sung những chất dinh dưỡng này thông qua chế độ ăn uống hàng ngày.

Hội chứng buồng trứng đa nang

Sự mất cân bằng hóc môn trong cơ thể có thể gây ra tình trạng rong kinh. Đây có thể là dấu hiệu của hội chứng buồng trứng đa nang vì những người mắc hội chứng này thường dễ gặp hiện tượng kinh nguyệt kéo dài. 

Những thực phẩm tuyệt đối không ăn trong 'ngày đèn đỏ' kẻo nguy hại khôn lường

Những thực phẩm tuyệt đối không ăn trong 'ngày đèn đỏ' kẻo nguy hại khôn lường

Trong kỳ kinh nguyệt, bên cạnh chế độ nghỉ ngơi hợp lý, chị em phụ nữ còn phải hết sức quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, tránh ăn những thực phẩm được điểm mặt chỉ tên trong bài viết để không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

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