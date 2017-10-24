Những thực phẩm tuyệt đối không ăn trong 'ngày đèn đỏ' kẻo nguy hại khôn lường

Sống khỏe 24/10/2017 15:31

Trong kỳ kinh nguyệt, bên cạnh chế độ nghỉ ngơi hợp lý, chị em phụ nữ còn phải hết sức quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, tránh ăn những thực phẩm được điểm mặt chỉ tên trong bài viết để không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Cơ thể của phụ nữ sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm trong những “ngày đèn đỏ”, vì vậy phải đặc biệt chú ý đến vấn đề dinh dưỡng trong giai đoạn này. Để chu kỳ kinh nguyệt diễn ra bình thường, không bị đau bụng, tắc kinh, rong kinh… , chị em cần chú ý tránh xa những thực phẩm dưới đây:

Sữa và thực phẩm làm từ sữa

Sữa và các thực phẩm từ sữa như bơ, phô mai… là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng đau bụng kinh. Các loại thực phẩm này sẽ tác động tới quá trình hấp thụ magiê trong cơ thể, tạo nên cảm giác đau bụng.

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Sữa và thực phẩm từ sữa không tốt cho sức khỏe trong "ngày đèn đỏ" - Ảnh: Internet

Đồ ăn chua

Ở những người nhạy cảm, đồ ăn chua sẽ làm kích thích hệ thống thần kinh thực vật gây co thắt dạ dày và tử cung. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng ra huyết kinh nhiều hơn làm tăng sự khó chịu, mệt mỏi cho chị em.

Nước uống chứa chất kích thích

Rượu, bia, trà, nước ngọt có ga… đều là những đồ uống dễ tác động đến thần kinh, hóc môn và tử cung. Chúng đều chứa hàm lượng chất kích thích cao, gây ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, dẫn tới hiện tượng đau bụng kinh, kinh nguyệt kéo dài hoặc rong kinh.

 

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Sử dụng nhiều nước uống chứa cồn có thể gây rong kinh - Ảnh: Internet

Trà xanh

Trà xanh chứa hơn 30% axit tannic, chất này có thể kết hợp với sắt tạo kết tủa, dẫn đến thiếu máu, làm tiêu hao vitamin B trong cơ thể. Ngoài ra, caffeine có trong trà xanh có thể gây kích thích thần kinh và tim mạch, gây nên tình trạng đau bụng kinh và rong kinh.

Đồ ăn lạnh

Đây là loại thực phẩm bạn không nên ăn nhiều trong kỳ kinh nguyệt vì nó làm giảm tốc độ tuần hoàn máu, ảnh hưởng đến sự co bóp của tử cung, dễ gây tắc kinh làm đau bụng.

Đồ ăn cay

Trong kỳ kinh nguyệt, bạn không nên dùng những đồ ăn có quá nhiều gia vị cay như tiêu, ớt… Sử dụng nhiều đồ ăn cay nóng sẽ khiến bạn dễ bị đau bụng kinh, có thể gây ra tình trạng rong kinh kéo dài.

Những thực phẩm tuyệt đối không ăn trong 'ngày đèn đỏ' kẻo nguy hại khôn lường - Ảnh 3
Bạn có thể bị đau bụng kinh vì dùng nhiều đồ cay nóng - Ảnh: Internet

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