Dưới đây là những vấn đề vùng kín chị em thường gặp phải:

Chị em dễ mắc các vấn đề vùng kín vì thói quen sinh hoạt hàng ngày như thức khuya, ngồi quá lâu, vệ sinh không đúng cách, quan hệ tình dục không an toàn…

Đau sâu bên trong âm đạo nhất là khi quan hệ tình dục có thể là dấu hiệu của u nang buồng trứng hoặc viêm màng dạ con. Để phát hiện chính xác bệnh và điều trị kịp thời, chị em cần đến bệnh viện để được kiểm tra và có hướng điều trị phù hợp.

2. Xuất hiện mụn

Mụn xuất hiện ở vùng kín có thể là do u nang bã nhờn, dị ứng, viêm hoặc là dấu hiệu của một số bệnh phụ khoa như mụn rộp sinh dục, sùi mào gà…

Trong trường hợp này, bạn nên hạn chế sử dụng các loại dung dịch vệ sinh thay vào đó là dùng nước ấm. Tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và điều trị.

3. Ngứa

Đây là vấn đề nhiều chị em thường gặp phải, nhất là trong những ngày đèn đỏ. Nguyên nhân có thể do da bạn bị dị ứng với dung dịch vệ sinh hoặc với một hóa chất nào đó có trong xà phòng. Tuy nhiên, ngứa cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm khuẩn âm đạo hoặc nhiễm nấm.

Nếu bạn đã thử thay đổi dung dịch vệ sinh đang dùng nhưng tình trạng viêm ngứa vẫn không giảm thì cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức.

4. Dịch âm đạo ra nhiều

Trường hợp dịch âm đạo ra nhiều không nằm trong những ngày rụng trứng có thể là do rối loạn nội tiết tố trong cơ thể.

Nếu dịch âm đạo có màu khác thường như vàng, xanh… đi kèm với mùi hôi khó chịu thì có thể là dấu hiệu viêm nhiễm vùng kín, bạn cần được khám và điều trị càng sớm càng tốt.

5. Có mùi khó chịu

Nguyên nhân khiến vùng kín có mùi khó chịu là do nhiễm nấm, nhiễm khuẩn gây viêm âm đạo hoặc nhiễm trùng. Đối với những bệnh viêm nhiễm thông thường, bạn có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc bừa bãi.