Bệnh ung thư xương: Những dấu hiệu, triệu chứng tưởng 'bình thường thôi' nhưng cực kỳ nguy hiểm đừng chủ quan bỏ qua

Sức khỏe 08/11/2017 15:15

Một vài triệu chứng tưởng chừng không quá quan trọng, chẳng hạn như cơ thể mệt mỏi, sưng đau… nhưng có thể lại là dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư xương, bạn tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua.

Ung thư xương là bệnh hiếm gặp (chiếm tỷ lệ chỉ khoảng 0,5% trong các bệnh ung thư) nhưng mức độ nguy hiểm lại rất cao. Bệnh xuất hiện khi khối u trong xương bắt đầu hình thành. Khối u này thường phát triển rất nhanh, tốc độ di căn của ung thư xương cao gấp 3 - 4 lần so với các bệnh ung thư khác.

Đa phần những trường hợp phát hiện ung thư xương đều ở giai đoạn muộn, rất khó chữa trị. Chính vì vậy, nếu có những dấu hiệu dưới đây, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức để phát hiện bệnh sớm nhất có thể.

Dấu hiệu ung thư xương

Các triệu chứng ban đầu của ung thư xương thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường như mệt mỏi, căng thẳng, đau nhức, toát mồ hôi, sút cân…

Sưng hoặc nổi u cục

Khi khối u bắt đầu xuất hiện, xương bắt đầu biến dạng, sưng to khiến mô xương nhô ra ngoài, bề mặt trơn bóng hoặc lồi lõm bất thường.

Bệnh ung thư xương: Những dấu hiệu, triệu chứng tưởng 'bình thường thôi' nhưng cực kỳ nguy hiểm đừng chủ quan bỏ qua - Ảnh 1
Bạn cần cẩn trọng trước các dấu hiệu cảnh báo ung thư xương - Ảnh: Internet

Đau nhức

Đau nhức là một trong dấu hiệu sớm của ung thư xương. Ban đầu, bạn sẽ có cảm giác đau nhẹ, các cơn đau xuất hiện không liên tục. Khi khối u phát triển, cơn đau sẽ dần nặng hơn và thường xuyên hơn, đặc biệt là vào ban đêm.

Sút cân đột ngột

Sút cân đột ngột là dấu hiệu của nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư xương, Nếu bạn thấy cân nặng giảm bất thường trong khi chế độ ăn uống không thay đổi thì nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Bệnh ung thư xương: Những dấu hiệu, triệu chứng tưởng 'bình thường thôi' nhưng cực kỳ nguy hiểm đừng chủ quan bỏ qua - Ảnh 2
Sút cân đột ngột có thể là dấu hiệu ung thư - Ảnh: Internet

Sốt kéo dài

Đây là dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn với các bệnh cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, nó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư xương, bạn cần hết sức cẩn trọng.

Bên cạnh đó, khi bệnh bước vào giai đoạn muộn, các độc tố trong khối u có thể gây một loạt các triệu chứng như mất ngủ, khó chịu, chán ăn, thiếu máu, cơ thể xanh xao, mệt mỏi…

Triệu chứng bị nén ép

Các khối u có thể chèn ép và tạo áp lực lên nhiều bộ phận trên cơ thể như não, vùng chậu, trực tràng, bàng quang… Hiện tượng này gây ra một số triệu chứng như não phản ứng chậm, khó khăn khi hô hấp, cảm giác khó tiểu…

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