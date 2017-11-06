Cả đời không lo mắc ung thư cổ tử cung nhờ ăn những thực phẩm này mỗi ngày

Chuyên gia nói gì 06/11/2017 15:46

Chế độ ăn uống khoa học có thể giúp ngăn ngừa khoảng 30% các bệnh ung thư. Theo các chuyên gia y tế, một số loại thực phẩm nếu được sử dụng thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung.

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh nguy hiểm. Đây là loại ung thư phụ nữ thường gặp, đứng hàng thứ hai trên thế giới sau ung thư vú. Ở các nước đang phát triển, có khoảng 80% trường hợp tử vong do ung thư cổ tử cung.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư và bảo vệ sức khỏe của chính bạn.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, bạn hãy bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày.

Đu đủ

Đu đủ là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng như các loại vitamin, beta-cryptoxanthin, zeaxanthin… Đây là những chất có khả năng hạ thấp tỷ lệ nhiễm HPV (virus gây ung thư cổ tử cung). Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên bạn nên thường xuyên ăn đu đủ để làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

Cả đời không lo mắc ung thư cổ tử cung nhờ ăn những thực phẩm này mỗi ngày - Ảnh 1
Những dưỡng chất có trong đu đủ giúp phòng ngừa ung thư cổ tử cung - Ảnh: Internet

Trà xanh

Catechin có trong trà xanh là hợp chất giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do. Bên cạnh đó, trà xanh còn có tác dụng ngăn chặn urokinase, một loại enzyme kích thích các tế bào ung thư di căn ở những bệnh nhân ung thư cổ tử cung.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh được xem là “siêu thực phẩm” giúp chống ung thư, trong đó có ung thư cổ tử cung. Chất sulforaphane có trong loại thực phẩm này sẽ giúp thúc đẩy các enzyme tế bào bảo vệ cơ thể, chống lại những tác nhân gây ung thư.

Bên cạnh đó, một số hợp chất đặc biệt có trong súp lơ xanh có khả năng ngăn chặn sự đột biến ADN, làm chậm quá trình phát triển của các khối u, ngăn ngừa sự lây lan của ung thư từ cơ quan này sang cơ quan khác.

Cả đời không lo mắc ung thư cổ tử cung nhờ ăn những thực phẩm này mỗi ngày - Ảnh 2
Súp lơ xanh có khả năng ức chế tế bào ung thư - Ảnh: Internet

Cải xoong

Cải xoong là loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng nhưng ít ai biết rằng nó có thể ngăn ngừa ung thư cổ tử cung và ung thư vú.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng (Anh), nếu cơ thể tiêu thụ khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung cổ tử cung và ung thư vú hiệu quả.

Quả mâm xôi

Đây là loại quả chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Trong đó có hợp chất axit ellagic, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào bị nhiễm HPV.

Đây là món canh người Hàn ăn quanh năm để phòng ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ

Đây là món canh người Hàn ăn quanh năm để phòng ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ

Người Hàn Quốc thường xuyên sử dụng món canh này và coi đây là bí quyết giúp tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Xem thêm
Từ khóa:   ngừa ung thư ung thư cổ tử cung ngừa ung thư cổ tử cung thực phẩm ngừa ung thư ăn gì ngừa ung thư cổ tử cung bệnh ung thư

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp