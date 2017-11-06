Lựa chọn thực phẩm phù hợp để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư và bảo vệ sức khỏe của chính bạn.

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh nguy hiểm. Đây là loại ung thư phụ nữ thường gặp, đứng hàng thứ hai trên thế giới sau ung thư vú. Ở các nước đang phát triển, có khoảng 80% trường hợp tử vong do ung thư cổ tử cung .

Để giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, bạn hãy bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày.

Đu đủ là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng như các loại vitamin, beta-cryptoxanthin, zeaxanthin… Đây là những chất có khả năng hạ thấp tỷ lệ nhiễm HPV (virus gây ung thư cổ tử cung). Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên bạn nên thường xuyên ăn đu đủ để làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

Trà xanh

Catechin có trong trà xanh là hợp chất giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do. Bên cạnh đó, trà xanh còn có tác dụng ngăn chặn urokinase, một loại enzyme kích thích các tế bào ung thư di căn ở những bệnh nhân ung thư cổ tử cung.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh được xem là “siêu thực phẩm” giúp chống ung thư, trong đó có ung thư cổ tử cung. Chất sulforaphane có trong loại thực phẩm này sẽ giúp thúc đẩy các enzyme tế bào bảo vệ cơ thể, chống lại những tác nhân gây ung thư.

Bên cạnh đó, một số hợp chất đặc biệt có trong súp lơ xanh có khả năng ngăn chặn sự đột biến ADN, làm chậm quá trình phát triển của các khối u, ngăn ngừa sự lây lan của ung thư từ cơ quan này sang cơ quan khác.

Cải xoong

Cải xoong là loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng nhưng ít ai biết rằng nó có thể ngăn ngừa ung thư cổ tử cung và ung thư vú.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng (Anh), nếu cơ thể tiêu thụ khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung cổ tử cung và ung thư vú hiệu quả.

Quả mâm xôi

Đây là loại quả chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Trong đó có hợp chất axit ellagic, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào bị nhiễm HPV.