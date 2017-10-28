Khoa học đã chứng minh, chanh đông lạnh không chỉ giúp thải độc cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch mà còn có khả năng chống lão hóa cao gấp nhiều lần so với lúc được bảo quản trong điều kiện bình thường.

Chanh là loại quả duy nhất chứa đến 22 chất chống ung thư bao gồm: limonene, citrus pectin, glycosides flavonol, vitamin C… Bạn thường dùng chanh để làm gia vị cho món ăn, làm nước giải khát nhưng đã bao giờ thử đông lạnh chanh để dùng chưa?

Các nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa trong tự nhiên vốn không bền vững với nhiệt độ và ánh sáng nên dễ dàng phân hủy để tạo thành các gốc tự do khác. Đông lạnh là cách tận dụng tối đa các dưỡng chất quý hiếm có trong quả chanh, đặc biệt là vỏ.

Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (Úc) cho biết những dưỡng chất chứa trong chanh có thể phòng chống đến 50% các bệnh ung thư. Tổ chức này cũng khuyên mỗi người nên tiêu thụ ít nhất 150g vỏ chanh đông lạnh mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa ung thư.

Những dưỡng chất trong chanh như catechin, salvestrol Q40 và flavonoids limonoids đều có khả năng tiêu diệt các tế bào gây ung thư. Theo một nghiên cứu của Đại học Purdue (Mỹ), thêm chanh vào trà sẽ giúp cơ thể hấp thụ lượng catechin (chất chống oxy hóa) lên đến 80%, hiệu quả ngừa ung thư nhờ đó mà tăng mạnh.

Cách làm chanh đông lạnh

Chọn những quả chanh nhỏ vừa phải, có cành, vỏ láng mịn, cầm thấy nặng tay và sáng màu. Dùng móng tay bấm nhẹ lớp vỏ ngoài nếu thấy tinh dầu bắn ra thì đây là chanh đạt chất lượng.

Chanh mua về rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo nước. Xếp chanh vào túi hoặc hộp nhựa rồi cho vào ngăn đông từ 5 đến 10 tiếng.

Khi sử dụng, bạn chỉ cần dùng đồ nạo để cà nhuyễn vỏ chanh, dùng làm nước ép, sinh tố hoặc làm salad đều được.

Thường xuyên sử dụng chanh đông lạnh sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa ung thư, ngoài ra còn giúp trẻ hóa làn da, chống lão hóa hiệu quả.