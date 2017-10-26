Chữa bệnh ung thư, kéo dài tuổi thọ chỉ với 1 bát canh nấu theo cách của người Nhật

Nấu gì hôm nay 26/10/2017 16:40

Ở Nhật Bản, loại canh này được gọi là canh dưỡng sinh nhờ vào những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe.

Ông Lập Thạch Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y hóa Phòng ngừa Nhật Bản đã làm ra món canh “tiên dược” này với hy vọng nó sẽ trở thành phương thuốc giúp điều trị căn bệnh ung thư, kéo dài tuổi thọ.

Việc dùng món canh dưỡng sinh để chữa bệnh đã được nhiều người Nhật áp dụng. Một số người mắc bệnh ung thư vào thời kỳ cuối không còn hy vọng sống sót nhờ uống nước canh này mà đã kéo dài được sự sống. 

Nhiều bệnh nhân bị bệnh tiểu đường và viêm gan C cũng đã khỏi bệnh nhờ uống loại canh này thường xuyên.

Lợi ích của canh dưỡng sinh

Canh dưỡng sinh gồm 5 nguyên liệu: củ cải trắng, lá củ cải trắng, cà rốt, nấm đông cô và củ Ngưu Bàng.

Theo ông Lập Thạch Hòa, món canh này chứa  rất nhiều chất dinh dưỡng, có khả năng giúp phục hồi tế bào, bổ sung chất đạm cho cơ thể, tốt cho xương cốt, giúp cơ thể tự sản sinh hơn 30 chất có hoạt tính kháng sinh. Trong đó có chất amityrosine với khả năng tiêu diệt tế bào ung thư.

Theo ông thì chỉ sau 3 ngày sử dụng, các tế bào ung thư sẽ bị khống chế, ngừng phát triển.

Chữa bệnh ung thư, kéo dài tuổi thọ chỉ với 1 bát canh nấu theo cách của người Nhật - Ảnh 1
Canh dưỡng sinh giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ - Ảnh: Internet

Canh dưỡng sinh còn kích thích sự tăng trưởng của tế bào lành, gia tăng bạch cầu và hồng cầu nhanh gấp 3 lần bình thường, nhờ đó cơ thể có sức đề kháng cao chống lại nhiều bệnh tật.

Đồng thời, món cành này sẽ giúp lọc sạch máu và loại bỏ các chất bẩn tích tụ trong cơ thể.

Cách làm món canh dưỡng sinh

Nguyên liệu:

- ¼  củ cải trắng

- 5 – 6 lá củ cải trắng

- Nửa củ cà rốt

- 1 nấm đông cô

- Nửa củ Ngưu Bàng (vỏ có màu giống củ sắn, ruột màu trắng hoặc nâu vàng)

Chữa bệnh ung thư, kéo dài tuổi thọ chỉ với 1 bát canh nấu theo cách của người Nhật - Ảnh 2
Cách làm canh dưỡng sinh rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm:

Củ cải trắng, cà rốt và củ ngưu bàng gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Lá củ cải trắng và nấm đông cô cũng đem rửa sạch, thái miếng nhỏ.

Dùng nồi thủy tinh lớn để nấu canh, cho tất cả nguyên liệu vào rồi thêm nước sao cho phần nước ngập gấp 3 lần phần nguyên liệu.

Đun đến khi canh sôi thì vặn lửa nhỏ, ninh thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tắt bếp.

Dùng nước canh dưỡng sinh này thay thế nước trà để uống hàng ngày, ăn cả phần xác đã ninh nhừ.

Trong thời gian dùng canh để điều trị bệnh, bạn cần kiêng không ăn thịt cá, thay thế đạm động vật bằng đạm thực vật để mang lại hiệu quả tốt nhất.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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