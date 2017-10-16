Canh cá rô đồng cải xanh: Món ăn được ví như 'tiên dược' nhưng ít ai biết đến

Nấu gì hôm nay 16/10/2017 14:44

Cá rô đồng cải xanh là món ăn dân dã nhưng lại đặc biệt tốt cho sức khỏe. Bạn có thể làm món ăn cực đơn giản này tại nhà để bồi bổ cho cả gia đình ngày cuối tuần.

Cá rô là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Trong 100g thịt cá rô đồng có chứa tới 20,3g chất đạm, 1,5g chất béo và các chất khoáng vi lượng như canxi, vitamin B1, B2…

Canh cá rô đồng cải xanh: Món ăn được ví như 'tiên dược' nhưng ít ai biết đến - Ảnh 1
Cá rô đồng là thực phẩm có lợi cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Thịt cá rô có mùi thơm, béo nhưng không ngậy, dễ tiêu hóa. Theo y học cổ truyền, thịt cá rô đồng có tính bình, giúp bổ khí huyết rất tốt cho người suy nhược cơ thể, ăn uống không tiêu, trẻ chậm lớn.

Dưới đây là cách làm món ăn từ cá rô đồng thơm ngon, bổ dưỡng:

Canh cá rô đồng cải xanh

Canh cá rô đồng cải xanh rất thích hợp những người suy khí huyết, cơ thể gầy yếu, trị cảm lạnh, nôn mửa.

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • 200g cá rô đồng
  • 500g rau cải xanh
  • 1 nhánh gừng nhỏ
  • Gia vị thông thường

Cách làm:

Cá rô sơ chế sạch, khía bụng bỏ phần ruột, đánh sạch vảy. Đun sôi nước rồi cho cá rô đồng vào luộc cùng với gừng.

Canh cá rô đồng cải xanh: Món ăn được ví như 'tiên dược' nhưng ít ai biết đến - Ảnh 2
Lọc lấy phần thịt cá rô và ướp gia vị - Ảnh: Internet

Đợi cá chín thì vớt ra, để nguội bớt rồi gỡ lấy phần thịt cá ướp với gia vị trong khoảng nửa tiếng. Phần xương cá giã nhuyễn để lọc lấy nước.

Rau cải xanh đem rửa sạch rồi ngâm nước muối pha loãng khoảng 15 phút. Sau đó để ráo nước rồi cắt nhỏ vừa ăn.

Canh cá rô đồng cải xanh: Món ăn được ví như 'tiên dược' nhưng ít ai biết đến - Ảnh 3
Cải xanh rửa sạch rồi cắt nhỏ - Ảnh: Internet

Đun sôi nước, cho thêm vào phần nước xương cá đã lọc. Tiếp tục cho rau và thịt cá vào nấu cùng, để lửa vừa. Khi canh sôi, nêm nếm thêm gia vị là được.

Cháo cá rô đồng đậu xanh

Nếu nhà có trẻ nhỏ, bạn có thể làm món cháo cá rô đồng đậu xanh, rất phù hợp cho trẻ biếng ăn, chậm lớn.

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • 150g cá rô đồng
  • 100g đậu xanh
  • 100g gạo
  • Gia vị thông thường

Cách làm:

Cá rô đem sơ chế sạch rồi luộc chín. Gỡ lấy phần thịt cá, phi cùng dầu hành và gia vị.

Gạo và đậu xanh vo sạch, ngâm trong nước khoảng nửa tiếng để cháo nhanh mềm. Sau đó cho gạo và đậu xanh vào nấu cùng 500ml nước, đun với lửa vừa. Đợi cháo chín cho thêm vào thịt cá và gia vị để món ăn đậm đà hơn. Đợi cháo sôi lại lần nữa thì điều chỉnh lửa nhỏ, đun thêm khoảng 5 - 10 phút là được.

Canh cá rô đồng cải xanh: Món ăn được ví như 'tiên dược' nhưng ít ai biết đến - Ảnh 4
Cháo cá rô đồng đậu xanh rất phù hợp với trẻ nhỏ - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm những món ăn bổ dưỡng từ cá rô đồng này nhé!

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   canh cá rô đồng cải xanh cách làm canh cá rô đồng cải xanh món ăn từ cá rô đồng cháo cá rô đồng đậu xanh

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ