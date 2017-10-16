Canh cá rô đồng cải xanh: Món ăn được ví như 'tiên dược' nhưng ít ai biết đến

Cá rô là thực phẩm giàu dinh dưỡng . Trong 100g thịt cá rô đồng có chứa tới 20,3g chất đạm, 1,5g chất béo và các chất khoáng vi lượng như canxi, vitamin B1, B2…

Dưới đây là cách làm món ăn từ cá rô đồng thơm ngon, bổ dưỡng:

Thịt cá rô có mùi thơm, béo nhưng không ngậy, dễ tiêu hóa. Theo y học cổ truyền, thịt cá rô đồng có tính bình, giúp bổ khí huyết rất tốt cho người suy nhược cơ thể, ăn uống không tiêu, trẻ chậm lớn.

Canh cá rô đồng cải xanh

Canh cá rô đồng cải xanh rất thích hợp những người suy khí huyết, cơ thể gầy yếu, trị cảm lạnh, nôn mửa.

Chuẩn bị nguyên liệu:

200g cá rô đồng

500g rau cải xanh

1 nhánh gừng nhỏ

Gia vị thông thường

Cách làm:

Cá rô sơ chế sạch, khía bụng bỏ phần ruột, đánh sạch vảy. Đun sôi nước rồi cho cá rô đồng vào luộc cùng với gừng.

Đợi cá chín thì vớt ra, để nguội bớt rồi gỡ lấy phần thịt cá ướp với gia vị trong khoảng nửa tiếng. Phần xương cá giã nhuyễn để lọc lấy nước.

Rau cải xanh đem rửa sạch rồi ngâm nước muối pha loãng khoảng 15 phút. Sau đó để ráo nước rồi cắt nhỏ vừa ăn.

Đun sôi nước, cho thêm vào phần nước xương cá đã lọc. Tiếp tục cho rau và thịt cá vào nấu cùng, để lửa vừa. Khi canh sôi, nêm nếm thêm gia vị là được.

Cháo cá rô đồng đậu xanh

Nếu nhà có trẻ nhỏ, bạn có thể làm món cháo cá rô đồng đậu xanh, rất phù hợp cho trẻ biếng ăn, chậm lớn.

Chuẩn bị nguyên liệu:

150g cá rô đồng

100g đậu xanh

100g gạo

Gia vị thông thường

Cách làm:

Cá rô đem sơ chế sạch rồi luộc chín. Gỡ lấy phần thịt cá, phi cùng dầu hành và gia vị.

Gạo và đậu xanh vo sạch, ngâm trong nước khoảng nửa tiếng để cháo nhanh mềm. Sau đó cho gạo và đậu xanh vào nấu cùng 500ml nước, đun với lửa vừa. Đợi cháo chín cho thêm vào thịt cá và gia vị để món ăn đậm đà hơn. Đợi cháo sôi lại lần nữa thì điều chỉnh lửa nhỏ, đun thêm khoảng 5 - 10 phút là được.

Chúc bạn thành công với cách làm những món ăn bổ dưỡng từ cá rô đồng này nhé!