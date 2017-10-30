Đây là món canh người Hàn ăn quanh năm để phòng ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ

Chuyên gia nói gì 30/10/2017 11:43

Người Hàn Quốc thường xuyên sử dụng món canh này và coi đây là bí quyết giúp tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Hàn Quốc là quốc gia có nền ẩm thực vô cùng phong phú với nhiều món ăn ngon. Khác với những đặc sản nổi tiếng như cơm cuộn rong biển hay kim chi, canh giá đỗ là món ăn bình dân thường được người Hàn sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.

Các nhà dinh dưỡng học cho biết, món canh giá đỗ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy, người Hàn Quốc xem món canh này như bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ.

Lợi ích của canh giá đỗ

Canh giá đỗ là một món ăn truyền thống được nấu từ giá tươi, kim chi và thịt bò.

Giá đỗ tươi có tính bình, giúp thanh nhiệt, thải độc gan và cải thiện khí huyết. Giá đỗ chứa nhiều khoáng chất và các vitamin cần thiết cho cơ thể, trong đó có các dưỡng chất thực vật. Những chất dinh dưỡng này sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư, phòng ngừa các bệnh về thoái hóa khớp xương, bệnh tim mạch.

Đây là món canh người Hàn ăn quanh năm để phòng ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1
Giá đỗ là thực phẩm có lợi cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Kim chi là món ăn được ủ tự nhiên với hàm lượng cao chất xơ và các hoạt chất hữu cơ giúp điều trị bệnh tim mạch, ổn định huyết áp. Thực phẩm này còn chứa nhiều men vi sinh, lợi khuẩn rất tốt cho hệ tiêu hóa, góp phần hỗ trợ cho hoạt động của đường ruột và dạ dày.

Thịt bò cũng là một thành phần vô cùng bổ dưỡng trong món canh này. Thịt bò chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhờ hàm lượng protein cao, đây còn là thực phẩm giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn.

Cách làm canh giá đỗ

- 300g giá đỗ

- 200g kim chi

- 200g thịt bò

- Bột ớt, hạt nêm, mắm, tỏi, hành lá, tiêu

Cách làm:

- Thịt bò rửa sạch, thái miếng mỏng. Giá đỗ rửa sạch, ngâm nước muối pha loãng khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo nước. Tỏi bóc vỏ rồi băm nhỏ. Kim chi thái miếng vừa ăn.

- Thịt bò cho vào chén rồi ướp cùng 2 thìa cà phê mắm, 1 thìa cà phê hạt nêm, một chút tiêu và tỏi băm. Trộn đều hỗn hợp rồi ướp trong khoảng nửa tiếng.

Đây là món canh người Hàn ăn quanh năm để phòng ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2
Bạn nên bổ sung canh giá đỗ vào thực đơn hàng hàng ngày - Ảnh: Internet

- Đầu tiên bạn cho một ít dầu vào nồi đun nóng, sau đó cho thịt bò vào xào. Khi thịt chín tới thì cho thêm vào bột ớt cay, đảo đều.

- Cho 2 chén nước lọc vào nồi rồi cho kim chi và giá đỗ vào đun với lửa vừa. Khi canh sôi, hớt bớt bọt, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn.

Sau khi hoàn thành, múc canh ra tô rồi cho thêm một chút hành lá để món canh hấp dẫn hơn.

Chữa bệnh ung thư, kéo dài tuổi thọ chỉ với 1 bát canh nấu theo cách của người Nhật

Chữa bệnh ung thư, kéo dài tuổi thọ chỉ với 1 bát canh nấu theo cách của người Nhật

Ở Nhật Bản, loại canh này được gọi là canh dưỡng sinh nhờ vào những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe.

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