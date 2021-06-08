Bụng to tưởng như bầu 4 tháng, người đàn bà 30 tuổi khiến gia đình 'ngã ngửa' khi nhận kết quả siêu âm

Sống khỏe 08/06/2021 08:16

Cô gái phát hiện sớm khối u ác tính vì bụng to bất thường, chỉ cần chậm trễ chút nữa thì sẽ phát triển thành ung thư buồng trứng.

Đầu tháng 5 vừa qua, cô Lưu (30 tuổi, Trung Quốc) cho biết cô nhận thấy bụng của mình dần phình to ra. Ban đầu cô nghĩ do ăn uống linh tinh nên dẫn đến tình trạng đầy hơi, trướng bụng, vì vậy mà cô không để tâm lắm. Bất ngờ, bụng càng ngày càng to như bà bầu 3-4 tháng, thậm chí khi đi xe buýt, người ta còn tưởng nhầm cô là phụ nữ mang thai nên nhường ghế cho cô.

Lúc này, cô Lưu lo lắng và không dám kéo dài thời gian nữa, lập tức đến bệnh viện khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện ra một khối u có kích thước 12x14cm (như một quả bóng nhỏ) đang phát triển trong vùng chậu và khoang bụng của cô. Khối u này cần được phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt. Qua kết quả kiểm tra bệnh lý sau phẫu thuật cho thấy đây là khối u buồng trứng ác tính cấp thấp. May mắn, cô Lưu phát hiện sớm và được điều trị thêm để loại bỏ tế bào khối u.

ung thu 1
Bụng cô Lưu ngày càng phình to, nhiều người còn nhầm tưởng rằng cô đang mang thai - Ảnh: Internet

Bác sĩ cho biết trường hợp của cô Lưu là một trong những biểu hiện của giai đoạn tổn thương tiền ung thư. Nếu không được phát hiện sớm, khối u này có thể dẫn đến ung thư buồng trứng chỉ trong một thời gian ngắn nữa. Qua sự việc này, bác sĩ cũng nhắc nhở mọi người, ung thư buồng trứng là "kẻ giết người thầm lặng" đối với phụ nữ. Nếu phát hiện có bất thường trên cơ thể, cần đến bệnh viện để khám và điều trị càng sớm càng tốt.

5 dấu hiệu của "sát thủ ung thư buồng trứng"

Tuy khó phát hiện nhưng vẫn có một số dấu hiệu để nhận biết. Bệnh nhân ung thư buồng trứng thường có các triệu chứng sau:

1. Trướng bụng hoặc đầy hơi lâu ngày

Trướng bụng xảy ra khi dịch dạ dày và hơi bị mắc kẹt trong khoang bụng. Có nhiều căn bệnh có thể gây ra trướng bụng, nhưng triệu chứng này nếu xuất hiện liên tục trong thời gian dài thì đó là dấu hiệu căn bệnh đã dần phát triển.

2. Đau dai dẳng ở bụng và xương chậu

Cơn đau dai dẳng ở bụng và xương chậu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơ thể bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe. Đây là triệu chứng của cả ung thư buồng trứng và 1 căn bệnh khác nguy hiểm không kém - u nang buồng trứng. Bất kỳ cơn đau dài ngày nào cũng đều rất nguy hiểm.

ung thu 2
Đau dai dẳng ở bụng và xương chậu cũng là một trong các dấu hiệu của ung thư buồng trứng - Ảnh: Internet

3. Khối u ở bụng

Bệnh nhân ung thư buồng trứng sẽ có những khối u ở vùng bụng dưới. Nếu bạn cảm thấy có khối u ở bụng dưới khi bàng quang đầy vào buổi sáng, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, các khối u nhỏ cần phải siêu âm bụng để phát hiện.

4. Có vấn đề ở cơ quan đường tiết niệu

Phụ nữ mắc phải căn bệnh này đi tiểu nhiều hơn bình thường. Dấu hiệu này do chứng trướng bụng gây ra. Bụng đầy hơi sẽ đè lên bàng quang, kích thích cảm giác muốn đi tiểu nhanh hơn. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng của những căn bệnh nhẹ về bàng quang, do đó nhiều người thường chủ quan mà bỏ qua nó.

ung thu 3
Các dấu hiệu bất thường ở vùng bụng dưới đều phải lập tức khám để phòng tránh được 'sát thủ ung thư buồng trứng' - Ảnh: Internet

5. Kinh nguyệt bất thường

Buồng trứng là cơ quan duy trì nồng độ nội tiết tố nữ. Bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn đầu có thể bị giảm lượng kinh nguyệt, thậm chí là mãn kinh do khối u to lên, tế bào ung thư tăng sinh, cấu trúc buồng trứng bị ảnh hưởng, nồng độ estrogen bất thường.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng, phụ nữ tuyệt đối không được bỏ qua kẻo mất mạng

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng, phụ nữ tuyệt đối không được bỏ qua kẻo mất mạng

Ung thư buồng trứng là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm đối với chị em phụ nữ. Trong hầu hết trường hợp, bệnh thường không được phát hiện sớm cho đến khi nó trở nên nghiêm trọng lây lan đến bụng và xương chậu.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu biện ung thư buồng trứng ung thư buồng trứng dấu hiện ung thư buồng trứng

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 28 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?