Bụng to tưởng như bầu 4 tháng, người đàn bà 30 tuổi khiến gia đình 'ngã ngửa' khi nhận kết quả siêu âm

Cô gái phát hiện sớm khối u ác tính vì bụng to bất thường, chỉ cần chậm trễ chút nữa thì sẽ phát triển thành ung thư buồng trứng.

Đầu tháng 5 vừa qua, cô Lưu (30 tuổi, Trung Quốc) cho biết cô nhận thấy bụng của mình dần phình to ra. Ban đầu cô nghĩ do ăn uống linh tinh nên dẫn đến tình trạng đầy hơi, trướng bụng, vì vậy mà cô không để tâm lắm. Bất ngờ, bụng càng ngày càng to như bà bầu 3-4 tháng, thậm chí khi đi xe buýt, người ta còn tưởng nhầm cô là phụ nữ mang thai nên nhường ghế cho cô. Lúc này, cô Lưu lo lắng và không dám kéo dài thời gian nữa, lập tức đến bệnh viện khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện ra một khối u có kích thước 12x14cm (như một quả bóng nhỏ) đang phát triển trong vùng chậu và khoang bụng của cô. Khối u này cần được phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt. Qua kết quả kiểm tra bệnh lý sau phẫu thuật cho thấy đây là khối u buồng trứng ác tính cấp thấp. May mắn, cô Lưu phát hiện sớm và được điều trị thêm để loại bỏ tế bào khối u.

Bụng cô Lưu ngày càng phình to, nhiều người còn nhầm tưởng rằng cô đang mang thai - Ảnh: Internet Bác sĩ cho biết trường hợp của cô Lưu là một trong những biểu hiện của giai đoạn tổn thương tiền ung thư. Nếu không được phát hiện sớm, khối u này có thể dẫn đến ung thư buồng trứng chỉ trong một thời gian ngắn nữa. Qua sự việc này, bác sĩ cũng nhắc nhở mọi người, ung thư buồng trứng là "kẻ giết người thầm lặng" đối với phụ nữ. Nếu phát hiện có bất thường trên cơ thể, cần đến bệnh viện để khám và điều trị càng sớm càng tốt. 5 dấu hiệu của "sát thủ ung thư buồng trứng" Tuy khó phát hiện nhưng vẫn có một số dấu hiệu để nhận biết. Bệnh nhân ung thư buồng trứng thường có các triệu chứng sau:

1. Trướng bụng hoặc đầy hơi lâu ngày Trướng bụng xảy ra khi dịch dạ dày và hơi bị mắc kẹt trong khoang bụng. Có nhiều căn bệnh có thể gây ra trướng bụng, nhưng triệu chứng này nếu xuất hiện liên tục trong thời gian dài thì đó là dấu hiệu căn bệnh đã dần phát triển. 2. Đau dai dẳng ở bụng và xương chậu Cơn đau dai dẳng ở bụng và xương chậu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơ thể bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe. Đây là triệu chứng của cả ung thư buồng trứng và 1 căn bệnh khác nguy hiểm không kém - u nang buồng trứng. Bất kỳ cơn đau dài ngày nào cũng đều rất nguy hiểm. Đau dai dẳng ở bụng và xương chậu cũng là một trong các dấu hiệu của ung thư buồng trứng - Ảnh: Internet 3. Khối u ở bụng Bệnh nhân ung thư buồng trứng sẽ có những khối u ở vùng bụng dưới. Nếu bạn cảm thấy có khối u ở bụng dưới khi bàng quang đầy vào buổi sáng, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, các khối u nhỏ cần phải siêu âm bụng để phát hiện. 4. Có vấn đề ở cơ quan đường tiết niệu Phụ nữ mắc phải căn bệnh này đi tiểu nhiều hơn bình thường. Dấu hiệu này do chứng trướng bụng gây ra. Bụng đầy hơi sẽ đè lên bàng quang, kích thích cảm giác muốn đi tiểu nhanh hơn. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng của những căn bệnh nhẹ về bàng quang, do đó nhiều người thường chủ quan mà bỏ qua nó. Các dấu hiệu bất thường ở vùng bụng dưới đều phải lập tức khám để phòng tránh được 'sát thủ ung thư buồng trứng' - Ảnh: Internet 5. Kinh nguyệt bất thường Buồng trứng là cơ quan duy trì nồng độ nội tiết tố nữ. Bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn đầu có thể bị giảm lượng kinh nguyệt, thậm chí là mãn kinh do khối u to lên, tế bào ung thư tăng sinh, cấu trúc buồng trứng bị ảnh hưởng, nồng độ estrogen bất thường.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng, phụ nữ tuyệt đối không được bỏ qua kẻo mất mạng Ung thư buồng trứng là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm đối với chị em phụ nữ. Trong hầu hết trường hợp, bệnh thường không được phát hiện sớm cho đến khi nó trở nên nghiêm trọng lây lan đến bụng và xương chậu.

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