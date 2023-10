Bụng to tưởng như bầu 4 tháng, người đàn bà 30 tuổi khiến gia đình 'ngã ngửa' khi nhận kết quả siêu âm

Đầu tháng 5 vừa qua, cô Lưu (30 tuổi, Trung Quốc) cho biết cô nhận thấy bụng của mình dần phình to ra. Ban đầu cô nghĩ do ăn uống linh tinh nên dẫn đến tình trạng đầy hơi, trướng bụng, vì vậy mà cô không để tâm lắm. Bất ngờ, bụng càng ngày càng to như bà bầu 3-4 tháng, thậm chí khi đi xe buýt, người ta còn tưởng nhầm cô là phụ nữ mang thai nên nhường ghế cho cô.

Lúc này, cô Lưu lo lắng và không dám kéo dài thời gian nữa, lập tức đến bệnh viện khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện ra một khối u có kích thước 12x14cm (như một quả bóng nhỏ) đang phát triển trong vùng chậu và khoang bụng của cô. Khối u này cần được phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt. Qua kết quả kiểm tra bệnh lý sau phẫu thuật cho thấy đây là khối u buồng trứng ác tính cấp thấp. May mắn, cô Lưu phát hiện sớm và được điều trị thêm để loại bỏ tế bào khối u.