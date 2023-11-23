6 thói quen xấu đang âm thầm 'ăn mòn' hệ cơ xương khớp mỗi ngày mà nhiều người không biết, bỏ ngay kẻo hối hận không kịp

Sống khỏe 23/11/2023 06:15

Thói quen hàng ngày không hợp lý đang phá hủy xương của bạn, cần tránh ngay kẻo hối hận không kịp.

1. Bẻ tay, vặn lưng, cổ quá mức

 

Thói quen xấu gây hại đến hệ cơ xương khớp đâu tiên phải kể đến là thói quen bẻ khớp ngón tay, vặn lưng, vặn cổ. Các thói quen này khiến khớp hoạt động nhanh đột ngột, có thể phá hủy cấu trúc sụn khớp và dây chằng xung quanh. Các khớp ở vị trí bẻ cũng ngày càng to lên dễ gây ra các tổn thương như bong gân, giãn dây chằng, trật khớp.

Thói quen xấu này khiến sụn khớp nhanh chóng bị bào mòn, đẩy nhanh quá trình lão hóa và gây ra nhiều bệnh lý về cơ xương khớp.

2. Đi giày cao gót

 

Khi mang giày cao gót, các cơ của cột sống thắt lưng và bắp chân cũng như gân gót chân sẽ bị căng, giãn quá mức, gây đau và nhức mỏi. Khi các nhóm cơ làm việc quá tải, sẽ bị yếu đi, không giữ vững được các cấu trúc của cột sống, khớp gối, cổ chân, dễ gây chấn thương do té ngã và tổn hại đến hệ khớp.

6 thói quen xấu đang âm thầm 'ăn mòn' hệ cơ xương khớp mỗi ngày mà nhiều người không biết, bỏ ngay kẻo hối hận không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu cho thấy, độ cao của đế giày cứ tăng mỗi 2,5cm thì áp lực lên bàn chân trước tăng 22-25%. Do đó mang giày cao 7cm, áp lực xương bàn phải chịu là 175% mức bình thường. Việc này mang dày cao gót thường xuyên là thói quen không tốt rất dễ gây thoái hóa khớp bàn ngón, nhất là ngón cái chân. Do đó bạn nên hạn chế đi giày cao gót khi không cần thiết.

3. Ngồi quá lâu, ngồi xổm, ngồi chéo chân

Ngồi quá lâu làm mỏi nhóm cơ cạnh cột sống khiến chúng ta khom lưng và cúi ra trước, dẫn đến căng các nhóm cơ và dây chằng phía sau cột sống dễ làm tổn thương các đốt sống cổ.

Ngồi xổm, ngồi bắt chéo chân gây áp lực rất lớn phá hủy sụn xương bánh chè và sụn xương đùi gây thoái hóa khớp chè đùi do cơ ở phần đùi và gân bánh chè chèn ép xương bánh chè trượt trên xương đùi.

Đây cũng là lý do vì sao dân văn phòng với đặc thù công việc là ngồi nhiều lại dễ mắc bệnh cơ xương khớp đặc biệt là các bệnh như thoái hóa khớp đốt sống lưng, cổ, hội chứng ống cổ tay.

4. Thiếu dinh dưỡng hoặc bổ sung dinh dưỡng không cân đối

Ăn không đủ chất khiến cơ thể không đủ dinh dưỡng để nuôi dưỡng xương khớp. Ngược lại nếu ăn quá nhiều các chất đường, chất béo dễ tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, làm hệ xương khớp phải chịu sức nặng nhiều hơn để chống đỡ cơ thể.

6 thói quen xấu đang âm thầm 'ăn mòn' hệ cơ xương khớp mỗi ngày mà nhiều người không biết, bỏ ngay kẻo hối hận không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ăn nhiều chất béo, sử dụng bia, rượu, cà phê, thuốc lá, nước ngọt có ga làm giảm lượng canxi và khả năng hấp thụ canxi là một trong những thói quen xấu gây tổn hại đến hệ cơ xương khớp mà bạn cần hạn chế tối đa nhất có thể.

5. Lười vận động

Thói quen lười vận động là một trong những thói quen xấu gây hại cho hệ xương khớp và dẫn đến hàng loạt các bệnh như tim mạch, tiểu đường, béo phì, đặc biệt là các bệnh về cơ xương khớp như viêm khớp, thoái hóa khớp, đau vai gáy, đau cột sống và nhiều bệnh lý khác.

6. Giảm cân quá nhanh

 

Nhiều người vì sợ béo mà giảm cân quá nhanh, việc giảm cân đột ngột này gây hạn chế quá trình hấp thụ canxi ở xương, đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến sự liên kết giữa mỡ và bắp thịt trở nên lỏng lẻo, dễ mắc các bệnh loãng xương.

6 thói quen xấu đang âm thầm 'ăn mòn' hệ cơ xương khớp mỗi ngày mà nhiều người không biết, bỏ ngay kẻo hối hận không kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy để bảo vệ một hệ cơ xương khớp khỏe mạnh, bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống, tập luyện và thói quen thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ với bác sĩ.

 

Nguồn: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

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