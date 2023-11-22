Loại củ dân dã của người Việt chứa vô vàn công dụng cho sức khỏe, nhưng dùng không đúng cách dễ mang 'họa' vào thân

Sống khỏe 22/11/2023 09:46

Nghệ là loại gia vị tuyệt vời cho sức khỏe nhưng nếu dùng quá nhiều lại gây hại.

Theo thông tin từ báo Lao Động, củ nghệ có tác dụng tốt cho sức khỏe, đặc trưng nhất là hoạt chất curcumin. Đây là một chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Ngoài ra, có thể chữa trị rất nhiều triệu chứng như: Diệt khuẩn, phòng ngừa ung thư đại tràng, ung thư gan, điều trị đau dạ dày, đau bụng…

Nghệ còn cung cấp khá nhiều vitamin, khoáng chất như: Vitamin C, K, E, Kali, canxi, sắt… và còn nhiều chất chống oxy hóa, kháng viêm. Ngoài ra, nghệ còn có rất nhiều công dụng cho sức khỏe.

Loại củ dân dã của người Việt chứa vô vàn công dụng cho sức khỏe, nhưng dùng không đúng cách dễ mang 'họa' vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch

Hoạt chất Curcumin có trong nghệ giúp đảo ngược quá trình có thể gây ra bệnh tim ở người.

Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất như kali trong củ nghệ giúp bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạnh và ổn định.

 Cải thiện chức năng của não bộ

Thành phần curcumin kết hợp với mật ong có thể làm ngăn chặn các tế bào não bị tổn thương. Đặc biệt, các dưỡng chất trong mật ong còn góp phần kích thích quá trình sản sinh các tế bào não mới.

Hỗ trợ bệnh viêm khớp

Nghệ ngoài chứa hoạt chất curcumin, còn chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa và những loại viêm khác. Thế nên việc sử dụng nghệ hỗ trợ cho việc điều trị bệnh viêm khớp sẽ mang lại nhiều hiệu quả.

Làm lành vết thương, điều trị sẹo

Nghệ có khả năng kháng khuẩn rất tốt nên khả năng làm lành vết thương của nghệ cực kỳ hiệu quả. Nếu bị thương hoặc bỏng có thể bôi nghệ lên khu vực đó để đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương, giúp tái tạo vùng da, ngăn ngừa sẹo.

Ngăn ngừa lão hóa da

Thành phần của nghệ chứa các loại vitamin như: C, E, K cùng với curcumin sẽ kích thích sản sinh các tế bào mới thay cho các tế bào cũ, tiêu diệt vi khuẩn và các gốc tự do có hại. Nhờ đó chống lại sự lão hóa, giúp làn da thêm trẻ trung, khỏe mạnh.

Điều trị đau dạ dày

Nghệ có tính nóng, cay, có tác dụng bảo vệ dạ dày, tiêu diệt các vi khuẩn có hại, từ đó làm giảm tình trạng đau dạ dày hiệu quả. Sử dụng nghệ đúng cách có thể giúp điều trị rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, ợ chua, khó tiêu thường gặp.

Ngăn ngừa và điều trị ung thư

Curcumin có trong nghệ có tác dụng hữu ích trong việc phòng ngừa và điều trị các bệnh về ung thư. Sử dụng nghệ thường xuyên sẽ giúp giảm sự hình thành các tế bào ung thư, tiêu diệt gốc tự do gây hại.

Loại củ dân dã của người Việt chứa vô vàn công dụng cho sức khỏe, nhưng dùng không đúng cách dễ mang 'họa' vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dẫn tin từ Kinh tế - Đô thị, các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù nghệ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng nếu dùng quá nhiều hoặc dùng trong thời gian dài có thể gây ra tác một số tác dụng phụ nhất định:

Các vấn đề về tiêu hóa: liều lượng cao có thể gây chướng bụng, trào ngược axit, đầy hơi và tiêu chảy, đặc biệt khi sử dụng viên nang nghệ.

Phát ban da: liều lượng lớn nghệ có thể gây ra tình trạng phát ban trên da.

Nguy cơ hình thành sỏi thận: nghệ chứa oxalat, ở liều lượng cao có thể gây sỏi thận không hòa tan.

Phản ứng dị ứng: bạn có thể bị dị ứng với một số hợp chất có trong nghệ với biểu hiện phát ban, khó thở. Các phản ứng dị ứng có thể xảy ra khi uống và tiếp xúc với da.

Nguy cơ thiếu sắt: dùng quá nhiều nghệ có thể dẫn đến tình trạng ức chế hấp thụ sắt, ảnh hưởng đến người thiếu sắt.

Tương tác thuốc: curcumin có thể tương tác với một số loại thuốc, ảnh hưởng đến hiệu quả của chúng.

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