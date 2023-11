Thói quen không tốt. Ảnh: Internet

Người ta thường tin rằng để cải thiện các bệnh mãn tính hoặc duy trì sức mạnh cơ bắp, cần phải duy trì việc tập thể dục nhưng giáo sư Nakanishizhen nhắc nhở rằng khi chúng ta tập thể dục quá mức, sự phân chia tế bào sẽ được đẩy nhanh, và các tế bào sẽ bị lão hóa dần.

Khi số lượng phân chia tế bào sẽ từ từ đạt đến giới hạn, dẫn đến tuổi thọ bị rút ngắn, lượng oxy tiêu thụ của cơ thể sẽ tăng lên dẫn đến tốc độ lão hóa trở nên nhanh hơn và làm tăng nguy cơ thiếu oxy và đột tử. Thay vào đó, đối với người già trên 65 tuổi có thể duy trì mức tập 5 ngày một tuần, 30 phút hoạt động thể chất mỗi lần với các bài tập nhẹ như đi bộ, khiêu vũ, bơi lội, yoga, thái cực quyền... Ngược lại, với những thể trạng yếu hơn, bạn cũng không nên cố gắng quá nhiều vào các bài tập.

Nếu bạn thấy mình mệt mỏi sau buổi tập, hãy đến spa hoặc mát xa thân thể vì nó sẽ bạn thoải mái nhất - cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng và giảm mệt mỏi. Bạn lưu ý không để bụng đói khi đi tập hay thức quá khuya và tập thể dục sớm.

Ăn quá no

Theo các nghiên cứu khoa học, giữa việc ăn uống và quá trình phát sinh bệnh động mạch vành có mối liên hệ mật thiết. Khi chúng ta ăn quá no, cholesterol tích tụ ở thành động mạch sẽ khiến cho động mạch xơ cứng nhanh, ảnh hưởng xấu tới động mạch vành. Nếu sau khi ăn thấy đau tim co thắt thì càng phải chú ý.

Trước đây, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra rằng cách kiểm soát lượng calo hấp thụ này có thể trì hoãn hiệu quả các cơn co thắt dạ dày và cải thiện sự thỏa mãn trong mỗi bữa ăn.

Hạn chế ăn nhiều một lúc là tốt nhất.

Việc ăn quá nhiều có thể gây tích mỡ, dễ dẫn tới các bệnh về tim mạch hoặc huyết áp.

Nguy hiểm hơn, lượng thức ăn còn thừa có thể bị phân hủy thành độc tố và làm hỏng dạ dày, tá tràng, thành ruột, gây sưng phồng ruột, suy giảm chức năng ruột... Đồng thời, việc ăn quá no sẽ khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc “quá tải”, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh như khó tiêu, đau dạ dày, viêm loét dạ dày…

Do đó, ăn uống điều độ, chia nhỏ bữa ăn không chỉ có thể khiến bạn no lâu mà còn ngăn ngừa các vấn đề về sau do béo phì và kéo dài tuổi thọ một cách hiệu quả.

Phơi nắng quá mức

Trong cơ thể người có khoảng 30.000 gene. Vitamin D đã được chứng minh là ảnh hưởng đến khoảng 3.000 gene và có thể ảnh hưởng nhiều gấp đôi. Tuy nhiên, đại đa số người dân đang và đã nhận thức và thực hiện sai về cách tắm nắng.

Ánh sáng mặt trời bao gồm 1.500 bước sóng, trong đó có tia cực tím - tia UV (còn có tên: tia tử ngoại). Tia UV không nhìn thấy, không cảm nhận được nhưng có thể gây tổn thương cho da, cho mắt vào bất kỳ mùa nào trong năm, ngay cả những ngày trời mát, nhiều mây khi cơ thể tiếp xúc với quá nhiều tia UV.

Tránh phơi nắng quá nhiều.

Phơi nắng quá lâu chính là nguyên nhân chủ yếu khiến da bị lão hóa nhanh chóng. Nó làm da nhăn nheo, kém săn chắc, xuất hiện nám, mụn trứng cá và nhiều vấn đề về da khác. Tàn nhang, nốt ruồi và những thay đổi khác trên da có thể là những tác dụng phụ của việc phơi nắng quá mức. Sốc nhiệt còn được gọi là say nắng.

Mục đích của tắm nắng là để cơ thể tạo vitamin D, chống còi xương, Nhưng trước khoảng 9 giờ sáng, sau khoảng 3 giờ chiều là không có tia UVB chiếu xuống trái đất.

Những ngày đầu tiên mới tắm nắng, chỉ tắm nắng 3-5 phút (đặc biệt khi đang giữa mùa hè) để cơ thể làm quen với ánh nắng.

Khi cơ thể đã làm quen với ánh nắng, vào mùa hè chúng ta tắm nắng 5-10 phút, vào mùa đông 15 -20 phút. Giờ tắm nắng càng gần buổi trưa càng ngắn hơn. Đeo kính có khả năng chống tia UV, đội mũ rộng vành khi tắm nắng.

Những thói quen nhỏ nhưng lợi ích lớn

Đi bộ mỗi giờ một lần

Ngồi làm việc liên tục trong nhiều giờ liền không chỉ gây ra các vấn đề sức khỏe mà chúng còn khiến tinh thần giảm sút. Thay vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong thời gian dài, bạn hãy tập thói quen đi bộ sau mỗi giờ làm việc. Chúng sẽ giúp làm tăng khả năng tập trung và cải thiện hiệu quả làm việc hơn.

Ăn những loại quả có múi

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những loại quả có múi có chứa hàm lượng vitamin và dưỡng chất cao. Đặc biệt, những loại quả này còn chứa hợp chất clementine giúp làm giảm lo lắng và cải thiện tâm trạng hiệu quả.

Ngồi thẳng lưng khi làm việc

Ngồi thẳng lưng không chỉ giúp tránh tình trạng đau cột sống mà còn giúp cho đường tiêu hóa hoạt động tốt hơn hạn chế mỡ tụ lại một chỗ gây béo bụng. Vì thế, từ hôm nay bạn hãy cố gắng tập ngồi thẳng lưng để vòng eo thon gọn và giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Ngủ ít nhất 6 tiếng

Đương nhiên là việc ngủ sớm và ngủ đủ giấc vào giai đoạn nào, ở lứa tuổi hay giới tính nào đều cần thiết. Tuy nhiên, dù bình thường có là "cú đêm" thì khi hành kinh chị em cần phải đi ngủ sớm bằng mọi cách. Tốt nhất là ngủ trước 23 giờ và đảm bảo ngủ ít nhất 6 tiếng vào ban đêm.