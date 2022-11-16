Loại quả được ví như thần dược cho ‘nếp nhăn sâu’, giúp phụ nữ trẻ hóa, tăng tuổi thọ, càng ăn càng trẻ đẹp, lão hóa đuổi theo không kịp

Là loại trái cây quen thuộc trong mỗi gia đình, tuy nhiên, những lợi ích từ quả xoài không phải ai cũng biết.

Giá trị dinh dưỡng của xoài giàu các khoáng chất như: selenium, canxi, sắt, phốt pho,… Đồng thời, quả xoài cung cấp rất nhiều vitamin như: riboflavin, vitamin B6, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, niaxin, flolate, thiamin và axit panthothetic.

Quả xoài mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe . Nó được gọi là “ông hoàng của các loại trái cây” không chỉ bởi vị ngọt hấp dẫn mà còn bởi lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Xoài có rất nhiều chất xơ, cung cấp nhiều potassium (kali) cho cơ thể. Ngoài ra, loại trái cây này còn cung cấp rất nhiều chất quercetin, beta-carotene và astragalin, các chất này có khả năng chống oxy hóa mạnh và trung hòa các gốc tự do.

Các hợp chất dinh dưỡng trong xoài giúp bạn tránh các chứng bệnh do thiếu vitamin và khoáng chất gây ra.

Xoài giúp trẻ lâu

Ăn xoài thường xuyên sẽ có tác dụng hữu ích đến việc giảm nếp nhăn, chống lại quá trình oxy hóa giúp bạn trẻ lâu. Theo nghiên cứu cho biết những phụ nữ sau mãn kinh ăn nửa cốc xoài bốn lần một tuần sẽ giúp giảm 23% nếp nhăn sâu, tăng hàm lượng collagen giúp bạn chống lại quá trình lão hóa vô cùng hữu hiệu.

Trong thành phần của quả xoài có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ làn da của bạn luôn trắng mịn, hồng hào và giảm được nám da vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, trong xoài còn chứa nhiều vitamin C giúp hỗ trợ sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, xoài còn chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên trong xoài giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời và tình trạng lão hóa sớm.

Xoài mang tác dụng chống lão hóa lớn. Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong xoài cũng chứa một lượng lớn vitamin A, một chất dinh dưỡng cần thiết khác cho sức khỏe của làn da. Nếu cơ thể của bạn bị thiếu hụt vitamin A có liên quan đến việc tăng sản xuất keratin protein dẫn đến sự phát triển mụn trứng cá vô cùng hữu hiệu.

Những lợi ích khác của xoài

Xoài tốt cho sức khỏe làn da, mái tóc, đôi mắt và thậm chí cả hệ thống miễn dịch của bạn.

- Chống ung thư: Giá trị dinh dưỡng của quả xoài mang đến lợi ích phòng ngừa các tế bào ung thư. Pectin trong xoài cũng có thể ngăn chặn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Quercitrin, astragalin, isoquercitrin, axit gallic hay methyl gallate giúp cơ thể chống lại bệnh đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú hay bệnh bạch cầu.

- Tốt cho tiêu hóa: Các enzyme tiêu hóa trong xoài thúc đẩy hóa trình tiêu hóa diễn ra một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Các hợp chất sinh học trong xoài như ester, terpene và aldehyde cũng góp phần giúp bạn ngon miệng hơn và cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa.

Xoài tốt cho tiêu hóa. Ảnh: Internet

- Tốt cho mắt: Các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có trong xoài giúp ích cho sức khỏe đôi mắt của bạn. Hai hợp chất tự nhiên này giúp bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể, đã được chứng minh là làm tăng chức năng thị giác, giảm khó chịu do chói, tăng cường độ tương phản thị giác và giảm thời gian mắt phục hồi sau áp lực của ánh sáng chói. Bộ đôi này cũng bảo vệ mắt khỏi tia cực tím có hại và chống lại hoặc làm chậm sự tiến triển của bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

- Xoài hỗ trợ trị chứng thiếu máu: Những người bị thiếu sắt dễ bị thiếu máu. Khi số lượng hồng cầu trong cơ thể thấp, máu không thể vận chuyển đủ lượng oxy đến các mô và các cơ quan khác. Người bệnh thiếu máu thường cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức mọi lúc. Tiêu thụ xoài thường xuyên có thể giúp tăng lượng tế bào hồng cầu khỏe mạnh trong cơ thể bạn, giúp mang oxy đến các mô và các bộ phận khác của cơ thể.

Xoài tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

- Tốt cho thai nhi: Trong quả xoài có chứa nhiều axit folic, đây là một trong những dưỡng chất vô cùng quan trọng đối với phụ nữ mang thai, giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh cho thai nhi. Ngoài ra, xoài cũng cung cấp nhiều khoáng chất có lợi cho bà bầu như canxi, magie, hay một số vitamin nhóm B khác.

- Tốt cho xương khớp, não bộ: Trong xoài có chứa glutamine (một protein quan trọng cho sự tập trung và trí nhớ) nên rất có lợi cho những người làm việc bằng trí óc hay người bị suy nhược thần kinh. Ngoài ra, xoài còn là thực phẩm có tác dụng chữa thiếu máu, thiếu sắt ở phụ nữ rất tốt.

Nên ăn xoài như thế nào?

Ăn 1 hoặc 2 miếng xoài mỗi ngày như một bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng có thể là một lựa chọn lành mạnh và an toàn hơn. Tuy nhiên, bạn nên hỏi bác sĩ trước khi thêm xoài vào chế độ ăn uống nếu bạn bị đái tháo đường.

Không nên ăn quá nhiều xoài, đặc biệt đối với những người có vấn đề về tiêu hóa, người mắc bệnh tiêu chảy.

Dù là xoài chín hay xoài xanh, bạn cũng không ăn chúng khi đói bụng. Axit có trong xoài sẽ kích thích dạ dày, làm tăng dịch vị và tăng nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Ăn xoài khi đói còn dễ bị say, ngộ độc tạm thời.

Cách tốt nhất là cắt xoài thành miếng nhỏ rồi ăn trực tiếp, ăn xong súc miệng rửa miệng, tránh nước xoài đọng lại. Hay bạn có thể chế biến thành món ăn sinh tố, salad.

Tránh ăn khi uống rượu: Quả xoài kết hợp với chất cồn trong rượu sẽ tạo ra độc tố khiến bạn dễ bị ngộ độc, hủy hoại niêm mạc dạ dày.

Người bị nóng trong, cơ địa mẫn cảm hay bị dị ứng, nổi mụn cần chú ý uống nhiều nước và tăng cường rau xanh khi ăn xoài.