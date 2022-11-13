Kì tích: Người phụ nữ ngã từ tầng 5 khi đang lau cửa sổ ở Hà Nội được các bác sĩ cứu sống

Người phụ nữ đã được cứu thoát khỏi cửa tử sau khi tuột tay rời từ tầng 5 xuống đất.

Theo thông tin từ VietNamNet, các bác sĩ đã cấp cứu kiểm soát huyết áp, nhịp tim và giảm đau cho bệnh nhân và tổ chức hội chẩn giữa nhiều chuyên gia. Bệnh nhân được áp dụng phương pháp đặt stent graft (giá đỡ làm bằng kim loại đặc biệt có phủ màng bọc) để khắc phục vị trí tổn thương. Stent graft đưa vào lòng động mạch sẽ có tác dụng như một màng bọc vững chắc bảo vệ đoạn eo động mạch chủ đang bị vỡ.

Ca can thiệp diễn ra thành công. Hiện tại, tình trạng bệnh diễn biến tốt. Người phụ nữ ý thức tỉnh táo, không còn khó thở, hết đau ngực và được xuất viện theo dõi thêm tại nhà. Hình ảnh dựng 3D tổn thương động mạch chủ của bệnh nhân. Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, các bác sĩ tiết lộ có đến 80% bệnh nhân vỡ eo động mạch chủ tử vong trước khi đến viện. Số còn lại là có thể tử vong trong vòng 30h sau khi nhập viện hoặc trong quá trình phẫu thuật, chỉ có tỉ lệ rất ít trong số đó may mắn được cứu sống.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này thường là do tại nạn giao thông, ngã cao hay bất kỳ nguyên nhân nào gây giảm tốc độ đột ngột, có va chạm và chấn động mạnh. Hình ảnh trước và sau can thiệp eo động mạch chủ của bệnh nhân. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Theo đó, bệnh nhân vẫn tỉnh táo sau khi rơi từ tầng 5 xuống đất nhưng ngay sau đó, tình trạng diễn biến xấu rất nhanh. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng đa chấn thương, liệt hoàn toàn hai chi dưới, huyết áp tụt (còn 90/60 mmHg), mạch nhanh, da nhợt nhạt. Từ kết quả chụp CT ngực và bụng, bác sĩ phát hiện người bệnh bị vỡ eo động mạch chủ ngực, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên kèm gãy, vỡ xương ở rất nhiều vị trí trên cơ thể, tiên lượng nặng. TS.BS Ngô Tuấn Anh thông tin thêm: “Đây là một trong những trường hợp hiếm gặp, rất khó chẩn đoán khi ban đầu nhập viện. Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ để thăm dò khẩn cấp nhằm xác định nguồn chảy máu. Nếu chỉ chụp X-quang ngực không thể phát hiện hết các tổn thương do vậy được chỉ định chụp CT ngực và bụng để xác định, đánh giá kỹ lưỡng. “Ê-kíp cấp cứu và can thiệp đã phải chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giây để cứu sống người bệnh”, bác sĩ khẳng định.

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