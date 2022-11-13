Cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện sau khi dự đám tang một người bạn, tuy nhiên người này tiếp tục không qua khỏi.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, bác sĩ Dương Phước Đông, Trưởng Khoa hồi sức Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, cho biết, một bệnh nhân trong vụ ngộ độc rượu đã được gia đình xin về để lo hậu sự. Trước đó có 5 trường hợp phải nhập viện trong tình trạng nặng, 2 người đã tử vong.

Bác sĩ Dương Phước Đông cho biết thêm cả ba bệnh nhân ngộ độc rượu đều đã chết sau nhiều ngày cấp cứu. Gia đình xin đưa bệnh nhân về để lo hậu sự.

Trước đó, ngày 6-11, nhiều người đi đám tang ông T. có ăn và uống rượu thì có biểu hiện tức ngực, đau đầu, mờ mắt và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện An Biên điều trị. Trong đó có năm người bị nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Theo Báo Tiền Phong, chiều 7/11, 14 trường hợp nghi ngộ độc rượu Methanol đã phải nhập viện điều trị. Trong đó có 5 bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện An Biên lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để cấp cứu.

Bệnh nhân ngộ độc rượu nhập viện cấp cứu tại Kiên Giang. Ảnh: Tiền Phong

"Hay sự việc, chúng tôi đến kiểm tra, ngoài đồ ăn, địa phương ghi nhận có khoảng 100 lít rượu được mua ở hai nơi. Địa phương cũng phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu rượu đi xét nghiệm nhưng đến nay chưa có kết quả" - ông Dẫn nói.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, cơ quan chức năng lấy 4 mẫu rượu có liên quan tại đám tang để xét nghiệm.

Kết quả có 1 mẫu rượu chứa hàm lượng methanol vượt mức giới hạn cho phép. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang kết luận đây là một vụ ngộ độc methanol.

Hôm 2/11, ông T. (quê Cà Mau) tới xã Nam Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) tạm trú. Người nhà cho biết, ông T. nhậu chung với khoảng 7 người tại xã Nam Yên. Sau đó, ông T. bị tức ngực, khó thở, được đưa đi cấp cứu và tử vong.

Sau khi ông T. mất, đám tang kéo dài 4 ngày (từ ngày 2 đến ngày 5/11), có trên 150 người đến viếng. Gia đình tổ chức đám tang với các món ăn từ gà, vịt và khoảng 100 lít rượu trắng.

Sau khi dự đám tang về, ngày 6/11, một số người xuất hiện triệu chứng chóng mặt, co giật, mờ mắt, đau ngực, khó thở được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

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