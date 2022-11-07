Mang thai 9 tháng vẫn có kinh nguyệt đều đặn, mẹ trẻ tá hỏa phát hiện mình sắp sinh em bé

Tin y tế 07/11/2022 13:00

Sinh con những không biết mình mang thai, người mẹ càng ngạc nhiên hơn nữa, vì quá trình mang thai cô vẫn xuất hiện kinh nguyệt đều đặn.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, một bà mẹ trẻ 21 tuổi (quốc tịch Mỹ) đã mang thai với các biểu hiện cơ thể hoàn toàn bình thường, cô chỉ bị sụt cân thời gian gần sinh. Trong khi đó, các biểu hiện khác ở một phụ nữ mang thai hoàn toàn không xuất hiện.

Trong suốt quá trình mang thai cô nhận thấy các dấu hiệu trái ngược hoàn toàn với những bà mẹ khác như: bụng không to, dáng không thay đổi. Kì lạ hơn, kinh nguyệt của cô vẫn diễn ra đều đặn mà không hề 'tạm ngưng' như chúng ta vẫn thấy. 

Thực chất, khi mang thai, trứng được thụ tinh bám chắc và làm tổ trong tử cung, lớp niêm mạc này thay vì được bong ra như mọi khi thì sẽ đi cùng thai nhi suốt 9 tháng 10 ngày. Vì quá trình bong lớp niêm mạc không diễn ra nên chu kỳ kinh sẽ không xuất hiện.

Mang thai 9 tháng vẫn có kinh nguyệt đều đặn, mẹ trẻ tá hỏa phát hiện mình sắp sinh em bé - Ảnh 1
Kayla Simpson bất ngờ khi phát hiện mình mang thai. Ảnh: Tiền Phong

Chính vì điều đó, cô gái hoàn toàn thấy bản thân khác lạ cho đến một ngày, lên cơn đau bụng dữ dội nhưng nghi do ruột thừa, cô đã đi khám và nhận về thông báo sắp sinh em bé. Kết quả, em bé ra đời trong sự ngạc nhiên của cả gia đình, cô gái cũng xuất viện sau 2 ngày và được bác sĩ cho hay cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Người mẹ trẻ sau đó đã chia sẻ hình ảnh em bé tròn 1 tuổi và điều này được rất nhiều người quan tâm.

Vì sao mang thai mà vẫn có kinh nguyệt đều đặn

Thật khó lí giải về điều này. Nhiều phụ nữ gặp hiện tượng ra máu trong những tháng đầu của thai kỳ nhưng đây không phải là kinh nguyệt. Lượng máu chảy ra thường rất ít, chỉ nhỏ giọt và có màu hồng hoặc nâu. Theo bác sĩ, khi mang thai sẽ không có kinh nguyệt nhưng nhiều phụ nữ vẫn gặp hiện tượng chảy máu âm đạo khi đã mang thai. Hiện tượng này không phải là kinh nguyệt mà là do một số nguyên nhân khác nhau gây nên.

Mang thai 9 tháng vẫn có kinh nguyệt đều đặn, mẹ trẻ tá hỏa phát hiện mình sắp sinh em bé - Ảnh 2
Kinh nguyệt xuất hiện vào thời kì mang thai? Ảnh: Internet

Mức độ xuất hiện máu cần kiểm tra vào thời điểm để xác định có bình thường hay không. Một số người có bị ra máu trong 3 tháng đầu, và sinh con vẫn khỏe mạnh. Ra máu trong thai kỳ là một dấu hiệu cần cẩn thận nên nếu gặp phải thì cần thông báo ngay cho bác sĩ.

Theo các chuyên gia, hiện tượng sinh con mà không biết mình mang thai không phải là bất thường. Trong số 2.500 phụ nữ thì có 1 người lâm bồn mà không hề biết rằng mình đang mang thai.

Mẹ bầu nên chú ý thực hiện những điều sau để con luôn khỏe mạnh:

- Mẹ nên đi khám cơ thể khi có những dấu hiệu bất thường.

- Mẹ nên bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất: Mẹ bầu cần được bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để không gặp phải tình trạng thiếu hụt vi chất do nhu cầu dinh dưỡng tăng cao trong suốt quá trình mang thai. Do vậy, để đảm bảo sức khỏe, mẹ cần chú ý bổ sung một số vitamin và khoáng chất như: Acid folic, canxi, vitamin D, protein, sắt,...

- Vận động hợp lý: Tập thể dục giúp cả mẹ và thai nhi khỏe mạnh hơn, chống lại một số bệnh. Đồng thời, việc tập thể dục cũng giúp quá trình "vượt cạn" của mẹ dễ dàng hơn. Tùy vào tình trạng sức khỏe, mẹ bầu có thể tập một vài bài tập nhẹ nhàng hoặc đi bộ từ 15-20 phút mỗi ngày.

- Tránh thức ăn độc hại

Trong suốt thời kỳ mang thai, thực đơn của mẹ cần tránh một số thực phẩm, đồ uống như: Các chất kích thích như: Rượu, bia, thuốc lá, cà phê,..., cá có hàm lượng thủy ngân cao, thực phẩm sống hoặc chưa nấu chín, trái cây, rau củ chưa được rửa, gọt vỏ, thực phẩm chế biến sẵn.

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